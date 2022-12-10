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Студія Вашингтон

Кірбі: Росія та Іран нарощують військове партнерство. CТУДІЯ ВАШИНГТОН

Кірбі: Росія та Іран нарощують військове партнерство. CТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Кірбі: Росія та Іран нарощують військове партнерство. CТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Допомога України в оборонному бюджеті США-2023. Палата Представників проголосувала за оборонний бюджет на 2023 рік, де, зокрема, заклали $800 млн на додаткову безпекову допомогу для України. Джон Кірбі: Іран став головним постачальником зброї Росії. США занепокоєні цією співпрацею і будуть посилювати санкції проти Ірану та Росії.

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