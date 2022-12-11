Делегація США відвідає Китай, Японію та Південну Корею

Помічник держсекретаря у справах Східної Азії та тихоокеанського регіону Деніел Крітенбрінк та старший директор Ради національної безпеки з Китаю та Тайваню Лаура Розенбергер відвідають Китай, Південну Корею та Японію 11–14 грудня, йдеться у повідомленні Держдепартаменту. У листопаді стало відомо, що державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Китай на початку 2023.

Раніше у Білому домі заявили про те, що Китай висловлює намір стабілізувати відносини зі Сполученими Штатами в короткостроковій перспективі, оскільки стикається із внутрішніми економічними проблемами та опором своїй політиці в Азії.

Невдоволення населення Китаю надмірно суворими карантинними заходами проти чергової хвилі COVID-19 вилилося в листопаді в найбільші за час правління Сі Цзіньпіна протести. Карантин також сприяв уповільненню економіки, повідомляє Reuters.

Координатор Білого дому в Індо-Тихоокеанському регіоні Курт Кемпбелл підкреслив 8 грудня, що Пекін зацікавлений у більш передбачуваних відносинах з Вашингтоном у «короткостроковій перспективі», зокрема тому, що налаштував проти себе багатьох сусідів з тихоокеанського регіону. Виступ Кемпбелла відбувся після оголошення про плани США посилити свою ротаційну військову присутність в Австралії.

Нова делегація, за повідомленням Держдепартаменту, допоможе «продовжити відповідально управляти конкуренцією між двома країнами та намітити потенційні галузі співпраці».