Брифінг Голосу Америки. Засідання Групи Семи і допомога Україні
Брифінг Голосу Америки - наживо. Лідери країн Групи Семи і ЄС збираються на віртуальне засідання, присвячене допомозі Україні. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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