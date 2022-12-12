Брифінг Голосу Америки. Засідання Групи Семи і допомога Україні

Брифінг Голосу Америки - наживо. Лідери країн Групи Семи і ЄС збираються на віртуальне засідання, присвячене допомозі Україні. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.