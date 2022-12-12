Провідна міжнародна компанія відкриє нові промислові потужності на заході України попри війну

Швейцарська компанія з виробництва продуктів харчування Nestle оголосила, що інвестує майже 43 мільйони доларів США у нові промислові потужності в Україні.

Як відзначає Reuters, це одне із небагатьох оголошень міжнародних компаній про нові інвестиції у розвиток в Україні у час російської війни.

Зараз Nestle має в Україні близько 5800 працівників. Нове виробництво у Смолигові Волинської області додасть іще 1500 нових робочих місць. Там вироблятимуть соуси, приправи, супи і продукти швидкого приготування для забезпечення як внутрішнього ринку, так і ринків Європи.

"Це важливий крок для Nestlé, зроблений у дуже складний для країни час, – сказав Алессандро Занеллі, виконавчий директор компанії для ринку Південно-Східної Європи. - Ми прагнемо створити продовольчий та кулінарний хаб, забезпечуючи додаткові робочі місця та обслуговуючи потреби українців та всіх європейських громадян високоякісними продуктами".

За даними МВФ, через російську війну українська економіка скоротиться на 35% цього року.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що країна потребує 38 мільярдів доларів прямої допомоги від західних союзників, таких як США та 27 країн ЄС, а також 17 мільярдів доларів для фонду відновлення збитків від війни.

А як підрахували в агентстві Associated Press, нині майже половина витрат України іде на військові потреби та безпеку. Ця стаття становить 43% бюджету. Сам бюджет у 2,6 трильйона гривень має дефіцит у 50%, тобто уряду постійно бракує від 3 до 5 мільярдів доларів на місяць, щоб покрити цей дефіцит. Падіння економіки очікується цього року на 45%.