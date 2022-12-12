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- Голос Америки
Провідна міжнародна компанія відкриє нові промислові потужності на заході України попри війну
Швейцарська компанія з виробництва продуктів харчування Nestle оголосила, що інвестує майже 43 мільйони доларів США у нові промислові потужності в Україні.
Як відзначає Reuters, це одне із небагатьох оголошень міжнародних компаній про нові інвестиції у розвиток в Україні у час російської війни.
Зараз Nestle має в Україні близько 5800 працівників. Нове виробництво у Смолигові Волинської області додасть іще 1500 нових робочих місць. Там вироблятимуть соуси, приправи, супи і продукти швидкого приготування для забезпечення як внутрішнього ринку, так і ринків Європи.
"Це важливий крок для Nestlé, зроблений у дуже складний для країни час, – сказав Алессандро Занеллі, виконавчий директор компанії для ринку Південно-Східної Європи. - Ми прагнемо створити продовольчий та кулінарний хаб, забезпечуючи додаткові робочі місця та обслуговуючи потреби українців та всіх європейських громадян високоякісними продуктами".
За даними МВФ, через російську війну українська економіка скоротиться на 35% цього року.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що країна потребує 38 мільярдів доларів прямої допомоги від західних союзників, таких як США та 27 країн ЄС, а також 17 мільярдів доларів для фонду відновлення збитків від війни.
А як підрахували в агентстві Associated Press, нині майже половина витрат України іде на військові потреби та безпеку. Ця стаття становить 43% бюджету. Сам бюджет у 2,6 трильйона гривень має дефіцит у 50%, тобто уряду постійно бракує від 3 до 5 мільярдів доларів на місяць, щоб покрити цей дефіцит. Падіння економіки очікується цього року на 45%.
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- AFP News Agency
- Голос Америки
Лідери G7 погодили платформу, щоб координувати фінансову допомогу Україні
Лідери клубу заможних країн "Групи семи" в понеділок домовились про ключові елементи платформи для координації фінансової підтримки України, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
"Мета зараз - це створити цю платформу швидко за участю України, міжнародних фінансовіх установ та інших партнерів", - сказав Шольй, після зустрічі лідерів G7, що відбулась в режимі онлайн в понеділок, повідомляє AFP.
Як повідомляв Голос Америки, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що країна потребує 38 мільярдів доларів прямої допомоги від західних союзників, таких як США та 27 країн ЄС, а також 17 мільярдів доларів для фонду відновлення збитків від війни.
В жовтні під час конференції у Берліні Шольц заявив: "Коли ми відбудовуватимемо Україну, то ми це робитимемо, маючи на увазі Україну як члена ЄС. Це означає розбудову системи постачання, транспортної галузі, а також транспортної мережі так, щоб Україна була повністю поєднана з внутрішнім ринком ЄС".
В статті використано матеріал AFP
- Голос Америки
НАТО може гарантувати, що не робитиме в Росії того, що РФ робить в Україні - Дуда
Країни НАТО можуть гарантувати Росії, що не чинитимуть із нею так, як Москва чинить з Україною, заявив президент Польщі Анджей Дуда під час прес-конференції у Берліні. Так він відповів на запитання журналістів про ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо гарантій безпеки Росії.
"Ми як чесні люди, політики, країни НАТО, можемо гарантувати Росії, що ніхто не збирається робити Росії те, що вона робить зі своїми сусідами", - сказав Дуда.
Раніше Макрон заявив, що союзникам по НАТО необхідно подумати про те, які гарантії безпеки вони можуть дати Росії, коли Москва погодиться повернутися за стіл переговорів з Україною. Напередодні після розмови із президентом України Володимиром Зеленським Макрон повідомив, що "Україна зможе розраховувати на підтримку Франції стільки часу, скільки буде потрібно для повного відновлення її суверенітету та територіальної цілісності".
Також нині Дуда сказав, що Польща і Німеччина повинні закликати Євросоюз допомогти із українськими біженцями цієї зими на тлі загострення енергетичної ситуації в Україні після атак РФ по цивільній інфраструктурі: "Я вважаю, що ми повинні звернутися до європейського співтовариства, щоб була фінансова підтримка для наших країн, які несуть особливий тягар у зв'язку з прийомом біженців з України".
Крім того, на зустрічі із німецьким канцлером Франком-Вальтером Штайнмаєром Дуда подякував ФРН за рішення передати Польщі системи Patriot. Говорячи про інцидент у Пшеводуві, коли внаслідок падіння ракети загинуло двоє громадян Польщі, Дуда підкреслив, що "всім очевидно, що посилення протиракетного та протиповітряного захисту Польщі має велике значення для розбудови нашої безпеки".
Днями в ексклюзивному коментарі Голосу Америки міністр закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер заявив, що Німеччина не має на складах ракет Patriot, які вона могла б просто відправити в Україну, адже вони є частиною системи колективної оборони НАТО.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
Україна звільнила 54% території, захопленої РФ з лютого, а Росія в наступні місяці навряд чи досягне просування - Міноборони Британії
Україна звільнила 54% території, яку Росія захопила з 24 лютого 2022 року, повідомило британське Міноборони. Росія контролює 18% міжнародно визнаної території України, включаючи Донбас та Крим, йдеться в соцмедійному дописі оборонного відомства.
В наступні декілька місяців, за оцінками британського відомства, російські сухопутні сили, ймовірно, не зможуть досягнути операційно значущого просування.
Однак, заявили аналітики відомства, російські стратегічні цілі, ймовірно не змінились. Вони вказують на заяву речника Кремля про те, що метою Росії, буцімто, є "захист" мешканців Донбасу та південного сходу України.
Таким чином, йдеться в твіті, Росія, ймовірно, все ще прагне поширити контроль на Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Все ж російське військо, ймовірно, наразі не може створити ефективну ударну силу для того, щоб повернути ці території.
Україна планує відновити контрнаступальні дії, коли грунт замерзне і земля стане бильш твердою. Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков в неділю під час спільної прес-конференції з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном в Одесі.
На Рівненській АЕС завершилася місія МАГАТЕ – Мирослава Гонгадзе. Відео
На Рівненській АЕС завершилася місія МАГАТЕ, що прибула задля допомоги із запобігання небезпеці ядерної аварії під час війни. Українська влада звернулася з проханням про продовження допомоги, включаючи постачання обладнання та надання психологічної допомоги персоналу.
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