РФ має заплатити за руйнування інфраструктури України - G7. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Російська війна має завершитися - про це ідеться у спільній заяві лідерів країн Групи Семи за підсумками віртуальної зустрічі. Представники уряду Швеції вважають, що країнам ЄС слід посилити військову допомогу Україні, аби підтримка відповідала тій, що надають США - інтерв'ю з міністром закордонних справ Швеції. Ексклюзивне інтерв'ю Мирослави Гонгадзе з директором Рівненської АЕС Павлом Ковтонюком. Фонд «Відновлення захисників України» привозить поранених українських військових на лікування та реабілітацію у США.
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