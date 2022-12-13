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Студія Вашингтон

Підсумки зустрічі лідерів країн Групи Семи. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Підсумки зустрічі лідерів країн Групи Семи. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Підсумки зустрічі лідерів країн Групи Семи. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Російська війна має завершитися. Про це ідеться у спільній заяві лідерів країн Групи Семи за підсумками віртуальної зустрічі у понеділок. У спільній заяви лідери наголосили на непорушній підтримці і солідарності з Україною, і, зокрема, заявили про рішучість допомогти Україні відремонтувати, відновити та захистити її життєвоважливу енергетичну та водну інфраструктуру.

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