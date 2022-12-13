Підсумки зустрічі лідерів країн Групи Семи. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Російська війна має завершитися. Про це ідеться у спільній заяві лідерів країн Групи Семи за підсумками віртуальної зустрічі у понеділок. У спільній заяви лідери наголосили на непорушній підтримці і солідарності з Україною, і, зокрема, заявили про рішучість допомогти Україні відремонтувати, відновити та захистити її життєвоважливу енергетичну та водну інфраструктуру.