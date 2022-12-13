Партнери України в Парижі радяться, як допомогти впродовж зими

Представники майже п’ятдесяти країн та десятків міжнародних організацій зібралися 13 грудня у Парижі, щоб узгодити способи допомоги Україні в умовах російської агресії і зокрема з огляду на російські бомбардування української енергетичної системи, що призвело до масштабних знеструмлень.

Французький президент Еммануель Макрон, відкриваючи зустріч, в якій бере також участь український прем’єр-міністр Денис Шмигаль, назвав воєнним злочином навмисне руйнування українських систем життєзабезпечення цивільного населення.

«Ми допомагаємо народу, який чинить спротив в умовах зими. Є дуже конкретні зобов'язання: надати генератори, щоб підтримати інфраструктуру, світлодіодне освітлення. Ви побачите, що це буде дуже практично. Дуже важливо, що це було прохання президента Зеленського, бо після російських військових поразок минулими тижнями їхній головний удар має на меті загнати українців у відчай, а тому вони чинять неприйнятне - атакують цивільну інфраструктуру, щоб перерізати водопостачання, струм, щоб тримати людей в темряві і холоді. А ми допомагаємо мобілізувати допомогу, щоб захищатися від цього», - сказав Макрон.

Президент України Володимир Зеленський напередодні застеріг, що Росія готується і далі завдавати ударів про українських енергетичних об’єктах далі і назвав знеструмлення «останньою надією терористів».

Організатори конференції у Парижі сподіваються, що там вдасться зібрати десятки мільйонів доларів на термінову допомогу, щоб цивільне населення України змогло пережити холод впродовж зими.

Французький уряд також окремо провів конференцію з представниками підприємств та компаній Франції щодо участі у відбудові України.

«Ключове завдання – дві конференції щодо відбудови та стійкості України, щодо проходження цієї зими. Вони відбудуться завтра. А також – спрямування французьких сил – як держави, так і бізнесу, громад Франції – на конкретні проекти з відновлення в Україні. Енергетики, міст, підприємств, лікарень... Тож зараз важливий час у Франції для нашої держави, і завтра я теж братиму участь у відповідних заходах», - сказав Зеленський за нагоди конференцій у Парижі.

Учасники конференція зосереджуються на тому, як допомогти українцям відновити надійне електропостачання, а також опалення, водопостачання, забезпечення харчами тощо.

Організатори планують започаткувати систему координування гуманітарної підтримки України подібну до тієї, що була створена майже п’ятдесятьма країнами для координування постачань зброї для української армії.

Швеція - одна з учасниць конференції серед перших зобов’язалася виділити 55 мільйонів євро (US$58 млн.) на гуманітарну допомогу та на відбудову шкіл, лікарень та об’єктів енергетичної інфраструктури.

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