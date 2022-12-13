Актуально
Партнери України в Парижі радяться, як допомогти впродовж зими
Представники майже п’ятдесяти країн та десятків міжнародних організацій зібралися 13 грудня у Парижі, щоб узгодити способи допомоги Україні в умовах російської агресії і зокрема з огляду на російські бомбардування української енергетичної системи, що призвело до масштабних знеструмлень.
Французький президент Еммануель Макрон, відкриваючи зустріч, в якій бере також участь український прем’єр-міністр Денис Шмигаль, назвав воєнним злочином навмисне руйнування українських систем життєзабезпечення цивільного населення.
«Ми допомагаємо народу, який чинить спротив в умовах зими. Є дуже конкретні зобов'язання: надати генератори, щоб підтримати інфраструктуру, світлодіодне освітлення. Ви побачите, що це буде дуже практично. Дуже важливо, що це було прохання президента Зеленського, бо після російських військових поразок минулими тижнями їхній головний удар має на меті загнати українців у відчай, а тому вони чинять неприйнятне - атакують цивільну інфраструктуру, щоб перерізати водопостачання, струм, щоб тримати людей в темряві і холоді. А ми допомагаємо мобілізувати допомогу, щоб захищатися від цього», - сказав Макрон.
Президент України Володимир Зеленський напередодні застеріг, що Росія готується і далі завдавати ударів про українських енергетичних об’єктах далі і назвав знеструмлення «останньою надією терористів».
Організатори конференції у Парижі сподіваються, що там вдасться зібрати десятки мільйонів доларів на термінову допомогу, щоб цивільне населення України змогло пережити холод впродовж зими.
Французький уряд також окремо провів конференцію з представниками підприємств та компаній Франції щодо участі у відбудові України.
«Ключове завдання – дві конференції щодо відбудови та стійкості України, щодо проходження цієї зими. Вони відбудуться завтра. А також – спрямування французьких сил – як держави, так і бізнесу, громад Франції – на конкретні проекти з відновлення в Україні. Енергетики, міст, підприємств, лікарень... Тож зараз важливий час у Франції для нашої держави, і завтра я теж братиму участь у відповідних заходах», - сказав Зеленський за нагоди конференцій у Парижі.
Учасники конференція зосереджуються на тому, як допомогти українцям відновити надійне електропостачання, а також опалення, водопостачання, забезпечення харчами тощо.
Організатори планують започаткувати систему координування гуманітарної підтримки України подібну до тієї, що була створена майже п’ятдесятьма країнами для координування постачань зброї для української армії.
Швеція - одна з учасниць конференції серед перших зобов’язалася виділити 55 мільйонів євро (US$58 млн.) на гуманітарну допомогу та на відбудову шкіл, лікарень та об’єктів енергетичної інфраструктури.
Дивіться також:
Всі новини дня
Країнам ЄС слід посилити військову допомогу Україні - міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем. Інтерв’ю
Представники уряду Швеції вважають, що країнам ЄС слід посилити військову допомогу Україні, аби підтримка відповідала тій, що надають США. Про це в інтерв’ю Тетяні Ворожко заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем, під час Аспенського безпекового форуму у Вашингтоні.
Лідери Групи Семи наголосили на непорушній підтримці і солідарності з Україною. Підсумки віртуальної зустрічі. Відео
Російська війна має завершитися. Про це ідеться у спільній заяві лідерів країн Групи Семи за підсумками віртуальної зустрічі у понеділок.
- Голос Америки
Білоруську армію виснажує війна Росії в Україні - ISW
У своїй пропаганді російські посадовці постійно залякують тим, що регулярні сухопутні війська Білорусі можуть повноцінно долучитися до російської армії та напасти на Україну. Цим інформаційним атакам іноді підіграє Олександр Лукашенко. Водночас експерти Інституту вивчення війни вважають, що ймовірність білоруського вторгнення в Україну є мінімальною.
Інформаційними атаками щодо білоруського вторгнення Росія хоче тримати угруповання українських військових на кордоні та завадити їм ефективно працювати на інших напрямках, йдеться у звіті ISW від 11 грудня 2022 р.
“Дуже малоймовірно, що Білорусь вторгнеться в Україну в найближчому майбутньому, незалежно від цих інформаційних операцій. Тим паче, білоруське втручання в Україну не здатне ні на що більше, ніж тимчасово відтягнути українські сухопутні сили з інших ділянок, враховуючи вкрай обмежену ефективну бойову потужність у розпорядженні Мінська”, - вважають в Інституті вивчення війни.
Експерти ISW наголошують, що Білорусь вже стала співучасницею війни в Україні. І це матеріально виснажує її збройні сили. Зокрема, за даними відкритого ресурсу Білоруський Гаюн, 17 листопада Білорусь спрямувала до Росії 98 танків Т-72А. Згідно зі звітом Міжнародного інституту стратегічних досліджень Military Balance за 2021 рік, це приблизно 18 відсотків від усього білоруського запасу танків. Невідомо, чи танки, відправлені в Росію, були власне білоруськими чи перебували там на зберіганні або в резерві, однак Білорусі не вистачає можливостей для виробництва власних бойових броньованих машин, тому передача цього обладнання в будь-якому разі зменшила потужності її механізованих сил, вважають в ISW.
Утім, масштаби матеріальних втрат білоруської армії через співпрацю з Росією можуть бути значно більшими, адже білоруські посадовці, припускають експерти ISW, намагаються переправляти техніку до Росії таємно. Так, Гаюн 5 листопада повідомив, що Комітет державної безпеки, Міністерство внутрішніх справ і спецназ Білорусі встановили посилену охорону і нагляд за залізницею, а також заборонили проїзд потягів із військовою технікою через міста.
Крім того, через допомогу російській армії в Білорусі може виникнути нестача військових кадрів. За даними ISW, кількість призовників у Білорусі цієї осені така ж, як і восени минулого року - 10 тис. осіб. Утім, Білорусь не може навчати нових військових, адже на її полігонах проходять тренування російської армії.
“Білоруські збройні сили мають лише шість маневрових бригад і складаються приблизно з 45 тисяч осіб особового складу, розділених на два командні штаби. Невелика білоруська армія, ймовірно, має обмежений навчальний потенціал та інфраструктуру для підтримки власних сил. Білоруські військові тепер відповідають за підготовку щонайменше вдвічі більшої кількості військовослужбовців, ніж зазвичай. Білоруська підтримка у формуванні збройних сил Росії, скоріш за все, обмежила б можливість навчати більше білоруського військового персоналу, якби Лукашенко захотів збільшити кількість призовників, щоб підготуватися до можливих втрат у боях після ймовірного білоруського вторгнення в Україну”, - йдеться у звіті ISW.
Ще один фактор, який робить вторгнення регулярних білоруських військ до України малоймовірним, - настрої серед військових. Генштаб України 7 грудня повідомив, що серед білоруських прикордонників та військових Збройних сил Білорусі зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва країни. Також виникла напруга між білоруськими та російськими військами. ISW зокрема наводить дані українських джерел, які повідомили про невдоволення у Брестській області, де російські військові заповнили лікарню через антисанітарію на полігоні, а також дані ГУР свідчать про суперечки білоруських військових із російськими мобілізованими через принизливі етнічні висловлювання.
Не додає бажання воювати й інформація про великі втрати російської армії, яку від білоруських військових приховати неможливо, вважають експерти ISW: “Білоруські підрозділи, які навчалися разом із елітними російськими підрозділами, що зазнали великих втрат у боях в Україні, також, ймовірно, знають про масштаби втрат російської армії в Україні. Ці білоруські підрозділи, схоже, знають, що їхні підрозділи та білоруська армія загалом не будуть ефективнішими, ніж російські підрозділи, які були набагато боєздатнішими та краще навченими”.
Попри проблеми всередині власної країни, режим Лукашенка продовжуватиме допомагати Росії вести війну, обходити міжнародні санкції та надавати майданчики для запуску ракет, вважають експерти ISW. На їхню думку, російські сили й надалі будуть розповсюджувати інформаційні атаки про ймовірне вторгнення Білорусі, яке є дуже малоймовірним в осяжному майбутньому.
«Нема жодного важливішого питання, ніж війна Росії проти України», – міністр закордонних справ Литви. Відео
«Я сподіваюся, що ми не застрягли, коли ідеться про санкції, коли йдеться про макрофінансову допомогу Україні та постачання зброї», – міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.
Форум