Антон Кориневич: “Важливо, щоби верхівка РФ була притягнута до відповідальності ”. Інтерв’ю з губернатором Рівненської області: про ситуацію на кордоні з Білоруссю та готовність українських військ. У Вашингтоні вшанували пам'ять продюсерки Радіо Свобода Віри Гирич, яка загинула внаслідок російського ракетного обстрілу Києва у квітні.
Пентагон готується надати Україні систему Patriot. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Пентагон готується надати Україні систему протиракетної оборони Patriot для захисту від російських ракет - цю інформацію Голосу Америки підтвердила офіційна особа Міноборони США. Понад мільярд євро для України зібрали на міжнародній Конференції солідарності з Україною у Парижі.
Випуски
-
грудень 12, 2022
РФ має заплатити за руйнування інфраструктури України - G7. ЧАС-ТАЙМ
-
-
грудень 08, 2022
У США вітають повернення Ґрайнер – деталі з Білого Дому. ЧАС-ТАЙМ
-
-
-
грудень 05, 2022
У США відреагували на нові ракетні удари по Україні. ЧАС-ТАЙМ