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Час-Time

Пентагон готується надати Україні систему Patriot. ЧАС-ТАЙМ

Пентагон готується надати Україні систему Patriot. ЧАС-ТАЙМ
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Пентагон готується надати Україні систему Patriot. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Пентагон готується надати Україні систему протиракетної оборони Patriot для захисту від російських ракет - цю інформацію Голосу Америки підтвердила офіційна особа Міноборони США. Понад мільярд євро для України зібрали на міжнародній Конференції солідарності з Україною у Парижі.

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