Пентагон готується надати Україні систему Patriot. ЧАС-ТАЙМ

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Антон Кориневич: “Важливо, щоби верхівка РФ була притягнута до відповідальності ”. Інтерв’ю з губернатором Рівненської області: про ситуацію на кордоні з Білоруссю та готовність українських військ. У Вашингтоні вшанували пам'ять продюсерки Радіо Свобода Віри Гирич, яка загинула внаслідок російського ракетного обстрілу Києва у квітні.