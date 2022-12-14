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Європарламент прагне очищення на тлі звинувачень в корупції
Чільні представники Європейського Союзу заявили про повну підтримку розслідування звинувачень щодо корупції, з якими пов'язують депутатку Європейського парламенту та низку інших осіб.
Бельгійська прокуратура повідомила про виявлення загалом 750 000 євро готівкою у різних місцях під час обшуків у приватних помешканнях і в будівлі Європарламенту у зв’язку з тим, що названо підозрами про намагання неназваної «країни Перської затоки» підкупом здобути вплив у Європейському парламенті.
Зловмисники пов’язані з автократичними третіми країнами вже взяли на озброєння неурядові організації, профспілки, окремих осіб, помічників і депутатів європейського парламенту...Роберта Метсола
Повідомлено про допит шістьох і затримання чотирьох осіб включно з депутаткою з Греції Євою Каілі.
Європейські ЗМІ пишуть, що йдеться про Катар і про лобістські зусилля пов’язані з футбольним чемпіонатом світу, який відбувається там зараз.
Адвокат Єви Каілі каже, що вона відкидає всі звинувачення, і з боку Катару також пролунали однозначні заперечення підозр.
Але 625 євродепутатів проголосували лише з одним голосом проти і двома, що утрималися, за усунення Єви Каілі з посади віцепрезидентки Європейського парламенту.
Каілі також виключили з парламентської Групи соціалістів і демократів Європарламенту і з грецької партії «Пасок», а влада в Греції заморозила її активи.
Джерела в Європарламенті повідомляють, що Єва Каілі пропонувала внести зміни у парламентський звіт, що критикував Катар за стан з правами людини і зокрема з правами робітників - мігрантів та представників сексуальних меншин.
Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола заявила, що всіляко сприятиме розслідуванню і очищенню парламенту і зауважила, що «зловмисники пов’язані з автократичними третіми країнами вже взяли на озброєння неурядові організації, профспілки, окремих осіб, помічників і депутатів європейського парламенту, намагаючись контролювати нашу діяльність».
Серед шести осіб, яких допитувала бельгійська поліція, названо генерального секретаря Міжнародної конфедерації профспілок Луку Вісентіні, який заявив, що не причетний до жодних порушень і наголосив, що він відданий боротьбі з корупцією.
Європейський парламент має 705 депутатів, яких обирають прямим голосуванням у 27 країнах Європейського союзу на 5-річний термін.
Головні повноваження Європейського парламенту полягають у законотворчій діяльності, роботі над бюджетом Європейського Союзу і в нагляді над діяльністю виконавчого органу ЄС - Європейської комісії та іншими органами організації.
Катар - невелика заможна країна Перської затоки, яка тепер стала особливо важливим партнером ЄС у якості провідного експортера зрідженого газу.
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"Фінансування для України буде включене у бюджет уряду США" - Чак Шумер
Додаткове фінансування для України буде включене в урядовий бюджет США на 2023-й рік. Про це заявив лідер більшості у Сенаті, демократ Чак Шумер, виступаючи у вівторок, 13 грудня.
"Я очікую, що "омнібус" міститиме пріоритети, які обидві сторони хочуть бачити прийнятими, включаючи збільшення фінансування для України та Закон про підрахунок голосів, над яким мої колеги з Регламентного комітету провели велику роботу. Закрити це питання було би просто чудово", - наголосив Шумер.
Урядовий бюджет або "омнібус"
Омнібусними у США називають законопроекти, які включають в себе пакет законопроектів на теми, не повязані між собою. Урядовий бюджет також можуть називати «омнібусним», тому що у ньому зібрані бюджети усіх департаментів за рік у зведеному законопроекті про витрати.
Лідер більшості у Сенаті закликав своїх колег проголосувати за «продовження резолюції», яка відсуває кінцевий термін погодженння урядового бюджету-2023 на один тиждень, із п’ятниці 16-го грудня до п’ятниці 23-го грудня.
А це, за словами Шумера, має допомогти уникнути шатдауну - тимчасової часткової зупинки роботи державних органів США. В американській історії шатдаун відбувався 17 разів, востаннє - у 2018-му році, коли президентом США був Дональд Трамп.
"Нам знадобиться трохи більше часу, окрім цього тижня, щоб проголосувати за «омнібус». Щоб уникнути шатдауну цієї п’ятниці, Сенат має бути готовим ухвалити однотижневе «продовження резолюції» до кінця поточного тижня, щоб дати учасникам переговорів більше часу для погодження документу, до свят", - сказав Чак Шумер.
За словами Шумера, Палата представників має розпочати розгляд тижневого «продовження резолюції» у вівторок, 12 грудня. Після розгляду в Палаті представників однотижневе «продовження резолюції» має розглянути і Сенат.
Протягом останніх двох тижнів Чак Шумер неодноразово закликав своїх колег підтримати омнібус, наголошуючи, що серед необхідного урядового фінансуваня туди також внесуть додаткове фінансування для України.
На необхідності погодити як бюджет уряду, так і оборононний бюджет, наголосив і лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконелл.
"Сьогодні Сенат починає роботу, досі не погодивши наш щорічний оборонний бюджет; тим часом до погодження урядового бюджету залишилося менше тижня; і менше двох тижнів залишилося до перерви на свята у п'ятницю, 23-го грудня. Це погані новини. Але хороша новина полягає в тому, що обидві сторони мають чітке розуміння того, що потрібно для завершення нашої роботи на двопартійній основі", - заявив Макконелл під час свого виступу в Сенаті у понеділок, 12 грудня.
Оборонний бюджет США на 2023
У четвер, 8 грудня, Палата Представників США проголосувала за оборонний бюджет на 2023 рік розміром у $857,9 млрд. Це на 45 мільярдів доларів більше, ніж просила адміністрація Байдена. Щонайменше 800 мільйонів доларів із цього оборонного бюджету піде на додаткову безпекову допомогу для України. А це на 500 мільйонів доларів більше, ніж запитував президент Байден.
Голосування за оборонний бюджет США у Сенаті очікується вже на цьому тижні.
"Законодавці працюють цілодобово, щоб завершити поточний рік на сильній ноті. Цього тижня Сенат розгляне двопартійний законопроект про оборонний бюджет США на 2023 рік, який, я сподіваюся, ми відправимо на підпис на стіл президента дуже скоро. Оборонний бюджет завжди був результатом двопартійних зусиль, і я сподіваюся, що так буде і цього року", - заявив лідер більшості у Сенаті Чак Шумер під час виступу в понеділок, 12 грудня.
Лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч МакКонелл також звернувся до своїх колег: "Сенатори Інгоф, Рід та їхні колеги з Палати представників ухвалили сильний двопартійний Закон про оборонний бюджет США на 2023 р. Сенат має розглянути його якомога швидше", - наголосив Макконелл.
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