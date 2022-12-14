Європарламент прагне очищення на тлі звинувачень в корупції

Чільні представники Європейського Союзу заявили про повну підтримку розслідування звинувачень щодо корупції, з якими пов'язують депутатку Європейського парламенту та низку інших осіб.

Бельгійська прокуратура повідомила про виявлення загалом 750 000 євро готівкою у різних місцях під час обшуків у приватних помешканнях і в будівлі Європарламенту у зв’язку з тим, що названо підозрами про намагання неназваної «країни Перської затоки» підкупом здобути вплив у Європейському парламенті.

Зловмисники пов’язані з автократичними третіми країнами вже взяли на озброєння неурядові організації, профспілки, окремих осіб, помічників і депутатів європейського парламенту...

Повідомлено про допит шістьох і затримання чотирьох осіб включно з депутаткою з Греції Євою Каілі.

Європейські ЗМІ пишуть, що йдеться про Катар і про лобістські зусилля пов’язані з футбольним чемпіонатом світу, який відбувається там зараз.

Адвокат Єви Каілі каже, що вона відкидає всі звинувачення, і з боку Катару також пролунали однозначні заперечення підозр.

Але 625 євродепутатів проголосували лише з одним голосом проти і двома, що утрималися, за усунення Єви Каілі з посади віцепрезидентки Європейського парламенту.

Каілі також виключили з парламентської Групи соціалістів і демократів Європарламенту і з грецької партії «Пасок», а влада в Греції заморозила її активи.

Джерела в Європарламенті повідомляють, що Єва Каілі пропонувала внести зміни у парламентський звіт, що критикував Катар за стан з правами людини і зокрема з правами робітників - мігрантів та представників сексуальних меншин.

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола заявила, що всіляко сприятиме розслідуванню і очищенню парламенту і зауважила, що «зловмисники пов’язані з автократичними третіми країнами вже взяли на озброєння неурядові організації, профспілки, окремих осіб, помічників і депутатів європейського парламенту, намагаючись контролювати нашу діяльність».

Серед шести осіб, яких допитувала бельгійська поліція, названо генерального секретаря Міжнародної конфедерації профспілок Луку Вісентіні, який заявив, що не причетний до жодних порушень і наголосив, що він відданий боротьбі з корупцією.

Європейський парламент має 705 депутатів, яких обирають прямим голосуванням у 27 країнах Європейського союзу на 5-річний термін.

Головні повноваження Європейського парламенту полягають у законотворчій діяльності, роботі над бюджетом Європейського Союзу і в нагляді над діяльністю виконавчого органу ЄС - Європейської комісії та іншими органами організації.

Катар - невелика заможна країна Перської затоки, яка тепер стала особливо важливим партнером ЄС у якості провідного експортера зрідженого газу.

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