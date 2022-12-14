«Більше допомоги вже в дорозі». Реакції США на атаки дронів. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. “Ми з вами – ще більше допомоги вже в дорозі” - після російської атаки безпілотніками у середу, посолка США в Україні Бріджит Брінк наголосила, що США продовжують підтримку України. Система «Патріот» для України: новини з Білого дому, огляд реакцій експертів у США. Колишній президент України Петро Порошенко у Вашингтоні: для перемоги України над Росією потрібні п'ять речей. Європарламент вручив Премію Сахарова українському народу. Інтерв’ю із засновником і координатором "Жовтої стрічки": про премію, життя в окупації, звільнення Херсона і продовження мирного опору українців на окупованих територіях. Синьо-жовтий хрест: благодійна організація з Кельну відправляє вантажі медичної допомоги до України.