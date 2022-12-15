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Студія Вашингтон

Система «Патріот» для України: що наразі відомо. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Система «Патріот» для України: що наразі відомо. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Система «Патріот» для України: що наразі відомо. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Після російської атаки безпілотніками у середу, посолка США в Україні Бріджит Брінк наголосила, що США продовжують підтримку України. Напередодні ситуацію на фронті та продовження безпекової, економічної та гуманітарної підтримки телефоном з українськими колегами обговорили міністр оборони США Ллойд Остін, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі та радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван. Розмова сталась на тлі повідомлень про те, що США направлять України систему протиракетної оборони Патріот.

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