Система «Патріот» для України: що наразі відомо. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Після російської атаки безпілотніками у середу, посолка США в Україні Бріджит Брінк наголосила, що США продовжують підтримку України. Напередодні ситуацію на фронті та продовження безпекової, економічної та гуманітарної підтримки телефоном з українськими колегами обговорили міністр оборони США Ллойд Остін, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі та радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван. Розмова сталась на тлі повідомлень про те, що США направлять України систему протиракетної оборони Патріот.