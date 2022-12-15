Брифінг Голосу Америки. Засекречений брифінг щодо України у Конгресі - подробиці

Брифінг Голосу Америки - наживо. Члени адміністрації Байдена проводять засекречений брифінг для конгресменів щодо України - що відомо на цю мить? Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.