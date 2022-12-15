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Час-Time

Як далі озброювати Україну: закрите засідання в Конгресі США. ЧАС-ТАЙМ

Як далі озброювати Україну: закрите засідання в Конгресі США. ЧАС-ТАЙМ
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Як далі озброювати Україну: закрите засідання в Конгресі США. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. У Конгресі США на закритому засіданні обговорили ситуацію на полі бою в Україні та допомогу Києву – ексклюзивні коментарі американських законодавців. В Конгресі представили проект резолюції, яка закликає президента Байдена розпочати процес виключення Росії зі складу постійних членів Ради Безпеки ООН. Які існують механізми виключення РФ зі складу Радбезу та чи має цей крок підтримку в самому ООН? Санкційний режим проти Росії повинен залишатися якомога жорсткішим - президент Литви Гітанас Науседа. «Україна є нацією, яка цінує волю та свободу для всіх людей»: історія американської трансгендерної журналістки, яка служить як медик в лавах ЗСУ.

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