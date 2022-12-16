У Конгресі США закликають виключити РФ з Радбезу ООН. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. У Конгресі представили проект резолюції, яка закликає президента США Джо Байдена розпочати процес виключення Росії зі складу постійних членів Ради Безпеки ООН. Конгресмен Коен крім того закликає розглянути питання історичної легітимності членства Росії в Радбезі. Представники Адміністрації США, в тому числі державний секретар Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін, на закритому брифінгу звітували перед законодавцями щодо ситуації на полі бою в Україні та допомозі, яку Київ отримує від США.