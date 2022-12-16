Данія буде більше працювати, щоб подолати економічну кризу і посилити оборону

Нова урядова коаліція Данії оголосила наміри провести глибокі реформи в країні у відповідь на погіршення економічної та безпекової ситуації внаслідок російської війни проти України з супутньою міжнародною енергетичною кризою.

Данський уряд також оголосив плани збільшення видатків на оборону, щоб до 2030 року, на три роки раніше ніж планувалося досі, досягти рівня 2% передбаченого зобов’язаннями держав НАТО.

Кільський інститут світової економіки зарахував Данію до десятки країн світу, які виділяють найбільшу частку свого ВВП на допомогу Україні.

Данія - невелика північноєвропейська країна з населенням майже 6 мільйонів, відома потужною системою соціального забезпечення і одним з найвищих у світі ВВП на душу населення ($67.803 2021 р. за даними Світового банку).

Данці платять високі податки, якими фінансують загальнодоступну систему охорони здоров'я, освіти й пенсійного забезпечення.

Але зараз урядовці заявляють про необхідність реформ зокрема внаслідок «старіння населення», що збільшує навантаження на систему медичного обслуговування, соціальних служб тощо.

Коаліційна угода Соціал демократичної і Ліберальної партій для уряду Метте Фредеріксен передбачає скорочення податків, щоб заохотити трудову активність, а також пропонує скасування одного з одинадцяти державних вихідних днів та зміни в системі соціального забезпечення.

Релігійні лідери висловили незадоволення, що скасованим може бути державний вихідний «День великої молитви», який був у офіційному календарі з 17-го сторіччя.

Той вихідний додавався до весняної суботи і неділі, в яку зазвичай проводять церковні церемонії конфірмації дітей.

Уряд каже, що зокрема скасування того вихідного дня дозволить збільшити видатки на оборону.

«Нашою чіткою метою є рішення, які необхідні, щоб гарантувати майбутнє Данії», - заявила Фредеріксен, оголосивши склад свого кабінету.

Новий уряд також хоче пришвидшити перехід Данії на відновлювані джерела енергії, і щоб країна стала «вуглецево нейтральною» до 2045 року - швидше ніж планований раніше 2050 рік.

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