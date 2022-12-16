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Данія буде більше працювати, щоб подолати економічну кризу і посилити оборону
Нова урядова коаліція Данії оголосила наміри провести глибокі реформи в країні у відповідь на погіршення економічної та безпекової ситуації внаслідок російської війни проти України з супутньою міжнародною енергетичною кризою.
Данський уряд також оголосив плани збільшення видатків на оборону, щоб до 2030 року, на три роки раніше ніж планувалося досі, досягти рівня 2% передбаченого зобов’язаннями держав НАТО.
Кільський інститут світової економіки зарахував Данію до десятки країн світу, які виділяють найбільшу частку свого ВВП на допомогу Україні.
Данія - невелика північноєвропейська країна з населенням майже 6 мільйонів, відома потужною системою соціального забезпечення і одним з найвищих у світі ВВП на душу населення ($67.803 2021 р. за даними Світового банку).
Данці платять високі податки, якими фінансують загальнодоступну систему охорони здоров'я, освіти й пенсійного забезпечення.
Але зараз урядовці заявляють про необхідність реформ зокрема внаслідок «старіння населення», що збільшує навантаження на систему медичного обслуговування, соціальних служб тощо.
Коаліційна угода Соціал демократичної і Ліберальної партій для уряду Метте Фредеріксен передбачає скорочення податків, щоб заохотити трудову активність, а також пропонує скасування одного з одинадцяти державних вихідних днів та зміни в системі соціального забезпечення.
Релігійні лідери висловили незадоволення, що скасованим може бути державний вихідний «День великої молитви», який був у офіційному календарі з 17-го сторіччя.
Той вихідний додавався до весняної суботи і неділі, в яку зазвичай проводять церковні церемонії конфірмації дітей.
Уряд каже, що зокрема скасування того вихідного дня дозволить збільшити видатки на оборону.
«Нашою чіткою метою є рішення, які необхідні, щоб гарантувати майбутнє Данії», - заявила Фредеріксен, оголосивши склад свого кабінету.
Новий уряд також хоче пришвидшити перехід Данії на відновлювані джерела енергії, і щоб країна стала «вуглецево нейтральною» до 2045 року - швидше ніж планований раніше 2050 рік.
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Росія не диктуватиме нам, як допомагати Україні. Речник Пентагону про погрози з Росії щодо систем Patriot
Погрози з Росії у відповідь на наміри США надіслати Україні системи Patriot у Пентагоні називають “пропагандою”. Речник Міністерства оборони США Пет Райдер нагадав росіянам, хто агресор на війні в Україні, а хто - жертва.
“Попри російську пропаганду, у якій вони намагаються зобразити себе як жертв, важливо пам’ятати, що агресор тут - це Росія. А коли йдеться про ескалацію, то вони могли б послабити напругу хоч сьогодні, вивівши свої війська і зберігши незліченну кількість невинних життів. Але очевидно, що вони вирішили лише подвоїти зусилля”, - сказав речник Пентагону Пет Райдер.
13 грудня стало відомо, що Пентагон має намір передати Україні системи протиракетної оборони Patriot. На запит «Голосу Америки» неназваний високопосадовець Міноборони США підтвердив цю інформацію.
Вони використовують такі слова, як «провокаційний», описуючи захисні системи, призначені для порятунку життів і захисту цивільних осібПет Райдер
У відповідь російські ЗМІ опублікували коментар посольства Росії у США, де йдеться про “непередбачувані наслідки” такого рішення, мовляв, передача Україні цих систем ППО стала б "черговим провокаційним кроком" Білого дому.
“Я вважаю іронічним і дуже промовистим, що офіційні особи країни, яка жорстоко напала на свого сусіда із незаконним та неспровокованим вторгненням, проводячи кампанію, яка навмисно спрямована на вбивство невинних цивільних осіб і руйнування цивільної інфраструктури, що вони використовують такі слова, як «провокаційний», описуючи захисні системи, призначені для порятунку життів і захисту цивільних осіб”, - зазначив речник оборонного відомства.
“США не воюють з Росією, - наголосив Пет Райдер, - ми не прагнемо конфлікту, ми зосереджені на наданні Україні допомоги в галузі безпеки, яка потрібна їй для захисту. І це те, що ми обіцяли робити ще до того, як Росія вирішила вдатись до вторгнення, і це те, що ми будемо продовжувати робити стільки, скільки буде потрібно”.
“Ми не дозволимо, щоб коментарі із Росії диктували, яку безпекову допомогу ми надаємо Україні”, - підсумував речник Пентагону.
Очікується, що після затвердження планів, систему Patriot буде відправлено протягом кількох днів, а українців навчатимуть їх використовувати на військовій базі США в Німеччині. Про це повідомили CNN офіційні особи. Зазвичай підготовка команди, що оперує установкою, триває протягом кількох місяців.
CNN зазначає, що Patriot є одним із найефективніших видів зброї великої дальності для захисту повітряного простору від балістичних і крилатих ракет, а також деяких літаків.
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