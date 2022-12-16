Брифінг Голосу Америки. Як оцінюють у Пентагоні можливість посилення наступу Росії взимку?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Білий Дім реагує на чергові масовані ракетні обстріли України Росією. У Пентагоні коментують можливість ескалації війни взимку і спроможності російських військових - ексклюзивне інтерв'ю. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.