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Реакція Вашингтона на чергові ракетні обстріли України. ЧАС-ТАМ

Реакція Вашингтона на чергові ракетні обстріли України. ЧАС-ТАМ
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Реакція Вашингтона на чергові ракетні обстріли України. ЧАС-ТАМ

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В ефірі Час-Тайм. Посолка США Бріджит Брінк: напади Росії на цивільну інфраструктуру в Києві та по всій країні посилились. Більше грошей: США виділили додаткову фінансову допомогу для України на наступний рік. Генерал у відставці Дейвід Петреус – про очікуваннями від протистояння на полі бою цієї зими та уроки війни в України для воєнноначальників усього світу. Долати не суміжний з дитинством стрес війни допомагає українським дітям ізраїльський собака-обіймака.

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