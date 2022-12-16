Реакція Вашингтона на чергові ракетні обстріли України. ЧАС-ТАМ

В ефірі Час-Тайм. Посолка США Бріджит Брінк: напади Росії на цивільну інфраструктуру в Києві та по всій країні посилились. Більше грошей: США виділили додаткову фінансову допомогу для України на наступний рік. Генерал у відставці Дейвід Петреус – про очікуваннями від протистояння на полі бою цієї зими та уроки війни в України для воєнноначальників усього світу. Долати не суміжний з дитинством стрес війни допомагає українським дітям ізраїльський собака-обіймака.