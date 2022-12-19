Британія закликає до безперебійних військових постачань Україні 2023 року

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак закликає, щоб західні партнери і в наступному 2023 році «зберігали, або підвищили» підтримку України для протидії російській агресії.

...Ми зберігаємо тверду налаштованість, щоб у Європі знову був мир.

На підтвердження власних намірів Велика Британія оголосила про наміри забезпечення української армії «постійним потоком необхідних артилерійських боєприпасів упродовж 2023 року» зокрема в межах свого контракту на £250 мільйонів ($305млн.)

«Велика Британія вже є провідним постачальником оборонної допомоги Україні включно з ракетними системами залпового вогню, а нещодавно ми надали 125 зенітних гармат. Також ми з лютого забезпечили 100 000 набоїв у постачаннях, які пов’язані з успішними операціями з відвоювання території України», - йдеться в урядовому повідомленні Лондона.

Повідомлення оприлюднене 19 грудня в день візиту Ріші Сунака до Латвії, де він обговорюватиме питання безпеки на північному сході Європи і в регіоні Балтії з керівниками десяти країн учасниць Об'єднаних експедиційних сил.

До Спільних експедиційних сил входять Велика Британія, Данія, Латвія, Литва, Естонія, Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Фінляндія.

Ріші Сунак також відвідає Естонію, де базуються британські військові в межах програми присутності військ НАТО у східних країнах альянсу у відповідь на агресію Росії в Україні.

«Від полярного кола до острова Вайт Сполучене Королівство і наші європейські союзники діють скоординовано у відповідь на вторгнення в Україні, і ми зберігаємо тверду налаштованість, щоб у Європі знову був мир», - сказав британський прем’єр-міністр.

Британський уряд повідомляє, що на зустрічі в Латвії йтиметься також про допомогу Україні засобами протиповітряної і протиракетної оборони та іншою зброєю.

Країни Об'єднаних експедиційних сил також домовлятимуться про «зміцнення співпраці, посилення обміну даними розвідки, активізацію захисту від гібридних загроз і оборони об'єктів інфраструктури».

Партнери планують обговорити процес набуття Швецією та Фінляндію повного членства в НАТО.

Всі 30 країн НАТО влітку підписали протокол про вступ Швеції та Фінляндії, і 28 з них вже ратифікували документи, але цього ще не зробили Туреччина і Угорщина.

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