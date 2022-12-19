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Британія закликає до безперебійних військових постачань Україні 2023 року
Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак закликає, щоб західні партнери і в наступному 2023 році «зберігали, або підвищили» підтримку України для протидії російській агресії.
...Ми зберігаємо тверду налаштованість, щоб у Європі знову був мир.Ріші Сунак
На підтвердження власних намірів Велика Британія оголосила про наміри забезпечення української армії «постійним потоком необхідних артилерійських боєприпасів упродовж 2023 року» зокрема в межах свого контракту на £250 мільйонів ($305млн.)
«Велика Британія вже є провідним постачальником оборонної допомоги Україні включно з ракетними системами залпового вогню, а нещодавно ми надали 125 зенітних гармат. Також ми з лютого забезпечили 100 000 набоїв у постачаннях, які пов’язані з успішними операціями з відвоювання території України», - йдеться в урядовому повідомленні Лондона.
Повідомлення оприлюднене 19 грудня в день візиту Ріші Сунака до Латвії, де він обговорюватиме питання безпеки на північному сході Європи і в регіоні Балтії з керівниками десяти країн учасниць Об'єднаних експедиційних сил.
До Спільних експедиційних сил входять Велика Британія, Данія, Латвія, Литва, Естонія, Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Фінляндія.
Ріші Сунак також відвідає Естонію, де базуються британські військові в межах програми присутності військ НАТО у східних країнах альянсу у відповідь на агресію Росії в Україні.
«Від полярного кола до острова Вайт Сполучене Королівство і наші європейські союзники діють скоординовано у відповідь на вторгнення в Україні, і ми зберігаємо тверду налаштованість, щоб у Європі знову був мир», - сказав британський прем’єр-міністр.
Британський уряд повідомляє, що на зустрічі в Латвії йтиметься також про допомогу Україні засобами протиповітряної і протиракетної оборони та іншою зброєю.
Країни Об'єднаних експедиційних сил також домовлятимуться про «зміцнення співпраці, посилення обміну даними розвідки, активізацію захисту від гібридних загроз і оборони об'єктів інфраструктури».
Партнери планують обговорити процес набуття Швецією та Фінляндію повного членства в НАТО.
Всі 30 країн НАТО влітку підписали протокол про вступ Швеції та Фінляндії, і 28 з них вже ратифікували документи, але цього ще не зробили Туреччина і Угорщина.
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- Голос Америки
Загрози з боку Росії та Китаю можуть спричинити новий бум виробництва озброєнь у США - The New York Times
Перспектива зростання військових загроз як з боку Росії, так і з боку Китаю, стимулює у США двопартійну підтримку збільшення витрат Пентагону, що може спричинити бум для виробників зброї, пише видання The New York Times.
Конгрес збирається наступного тижня остаточно затвердити національний військовий бюджет на поточний фінансовий рік, який, як очікується, сягне приблизно 858 мільярдів доларів, а це на 45 мільярдів доларів більше, ніж просив президент Байден, зазначають автори статті.
Згідно з аналізом, зробленого для The New York Times Центром стратегічної та бюджетної оцінки, у разі схвалення на цьому рівні бюджет Пентагону зросте на 4,3 відсотка на рік протягом останніх двох років — навіть з урахуванням інфляції — у порівнянні із середнім показником менше 1 відсотка на рік між 2015 і 2021 роками.
Витрати на закупівлі різко зростуть наступного року, включаючи стрибок на 55 відсотків на закупівлю нових ракет і на 47 відсотків на придбання зброї для ВМС.
У п’ятницю Джейк Салліван, радник президента Байдена з національної безпеки, пояснив нарощування з точки зору стратегії, заявивши, що війна в Україні виявила недоліки у національній військово-промисловій базі, які необхідно вирішити, щоб гарантувати, що Сполучені Штати «здатні підтримувати Україну і мати можливість вирішувати непередбачені ситуації в інших частинах світу», - зазначає The New York Times.
Lockheed Martin, найбільший національний військовий підрядник, отримав від Пентагону замовлення на виготовлення ракет на суму понад 950 мільйонів доларів США частково для поповнення запасів, які використовуються в Україні. Також, зазначають автори статті в The New York Times , армія уклала з Raytheon Technologies контракти на суму понад 2 мільярди доларів США на поставку ракетних систем для розширення або поповнення озброєння, яке використовується для допомоги Україні.
«Ми надали за 10 місяців «Стінгери», на виготовлення яких пішло 6 років», — сказав Грегорі Хейс-молодший, виконавчий директор Raytheon, в інтерв’ю на початку цього місяця, маючи на увазі 1600 зенітних ракет компанії, надісланих урядом США в Україну, додавши, що знадобиться кілька років, щоб поповнити запаси.
Нагадаємо, раніше впливові республіканці у Конгресі, зокрема, Майкл МакКол та Майк Тернер висловили підтримку наданню Україні ракет великої дальності та систем протиповітряної оборони, але пообіцяли "забезпечити більший нагляд, прозорість і підзвітність".
В матеріалі використані джерела The New Yor Times
- Голос Америки
Жодна країна не може самостійно вирішувати питання міграції - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен виступив із заявою з нагоди Міжнародного дня мігранта, наголосивши, що США віддані справі підтримки безпечної, упорядкованої та гуманної міграції по всьому світу.
Сотні мільйонів людей по світу мігрують для роботи, навчання, пошуку нових можливостей чи возз’єднання з родинами, зазначив Блінкен і додав, що «близько 100 мільйонів людей також трагічно були вимушено переміщені по всьому світу, в тому числі через крах авторитарних режимів».
«Конфлікти, насильство, переслідування, порушення прав людини та зловживання, економічні труднощі, а також зміна клімату спонукають людей здійснювати небезпечні подорожі в пошуках безпеки та кращих можливостей. Проблеми нелегальної міграції, які посилились через COVID-19 і кліматичні наслідки, складні, але не є невирішальними, якщо країни зроблять це разом. Жодна країна не може самостійно вирішувати питання міграції», - йдеться в заяві Блінкена.
Сполучені Штати визнають, що для досягнення безпечної, упорядкованої, гуманної та законної міграції нам потрібні комплексні регіональні та глобальні плани, які б вирішували ці складні проблеми, зазначив очільник зовнішньополітичного відомства.
«Сполучені Штати пишаються тим, що є найбільшим постачальником гуманітарної допомоги в усьому світі, яка охоплює потребуючих людей, включаючи біженців, жертв конфлікту, внутрішньо переміщених осіб, осіб без громадянства та вразливих мігрантів», - заявив Блінкен та зазначив, що у 2022 фінансовому році Сполучені Штати надали понад 17 мільярдів доларів гуманітарної допомоги, що на 30% більше, ніж у попередньому році.
Ентоні Блінкен запевнив, що Сполучені Штати мають намір співпрацювати з урядами, громадянським суспільством, міжнародними організаціями та іншими партнерами для усунення основних причин нелегальної міграції та заради гуманного управління міграцією.
- Голос Америки
Папа Франциск розповів, що у 2013 році підписав заяву про звільнення у разі проблем зі здоров’ям
Папа Франциск розповів в інтерв’ю, опублікованому в неділю, що після свого обрання в 2013 році він підписав заяву про звільнення, яка буде використана, якщо колись серйозні та постійні проблеми зі здоров’ям унеможливлять виконання його обов’язків. Про це повідомляє агентство Reuters.
Понтифік, якому в суботу виповнилося 86 років, виглядає, не має проблем зі здоров’ям, за винятком хвороби коліна, зробив такий коментар в інтерв'ю іспанській газеті ABC. За його словами, він вперше розповідає про це публічно.
Франциск сказав, що передав листа тодішньому держсекретарю Ватикану кардиналу Тарчізіо Бертоне, який залишався на посаді близько шести місяців після обрання папи Франциска 13 березня 2013 року. Понтифік часто казав, що піде у відставку, якщо здоров’я завадить йому керувати Римсько-католицькою церквою, яка налічує 1,3 мільярда членів.
Франциска запитали, чи вважає він за необхідне встановити офіційну норму для випадків, коли проблеми зі здоров’ям або нещасний випадок заважають папі виконувати свої обовязки.
«Я вже підписав свою заяву про відставку. Тарчізіо Бертоне був держсекретарем. Я підписав її і сказав йому: «У разі перешкоди з медичних причин або будь-якого іншого, ось моя заява про відставку», - сказав Франциск.
В інтерв’ю Reuters у липні Франциск відкинув спекулятивні повідомлення про те, що його відставка була неминучою, і повторив свою часто висловлювану позицію про те, що він може піти у відставку одного дня, якщо погане здоров’я унеможливить йому керувати Церквою. Попередник папи Франциска, Бенедикт XVI, якому зараз 95, пішов у відставку в 2013 році. Це була перша відставка папи за шість століть.
З липня папа Франциск здійснив три міжнародні поїздки - до Канади, Казахстану та Бахрейну - і планує відвідати Демократичну Республіку Конго та Південний Судан 31 січня-лютого.
В матеріалі використані джерела Reuters
Київ підтримує заклик республіканців до більшої "прозорості й підзвітності" допомоги США Україні - Маркарова
Українська влада підтримує заклик деяких американських законодавців, зокрема, республіканців до більшої "прозорості й підзвітності" допомоги США Україні. Про це в інтерв'ю телеканалу ABC заявила українська посолка у США Оксана Маркарова.
"Ми працюємо з Конгресом на дуже сильній двопартійній основі, не лише щодо звітів про те, що ми вже отримали, - сказала Маркарова щодо того, як Київ звітує Вашингтону про отриману допомогу. - Вже є низка систем, що діють. Система НАТО щодо допомоги у сфері безпеки, але й також повний звіт щодо бюджетної підтримки".
У відповідь на питання про можливість нового наступу РФ, зокрема, з території та за участі Білорусі Маркарова заявила, що Україна готується до оборони на всій території держави, але висловила сподівання, що Мінськ утримається від прямої участі у війні. Українська посолка підтвердила намір Києва звільнити всі окуповані Росією території, зокрема, Крим: "Крим нічим не відрізняється від будь-якої іншої української [терторії]"
"Повернути все назад дуже і дуже важко [...] Ми платимо найвищу ціну за визволення нашої землі та нашого народу. Але іншого виходу немає, тому що ми знаємо, що відбувається під російською окупацією. Вони вбивають, катують і знищують українців", - сказала очільниця дипмісії.
Вона підкреслила, що оскільки війна з Росією триватиме й у 2023 році, Україна продовжуватиме покладатися на підтримку Конгресу США. У відповідь на запитання про те, що буде, якщо Україна все ж не отримає від США системи ППО Patriot, Маркарова сказала: "Ми просили про різні види ППО. І ми бачимо, що відбувається, коли у нас не вистачає протиповітряної оборони, [...] відбувається масована атака на цивільну інфраструктуру. 50% енергомереж знищено. Ми повинні це зупинити. І єдиний спосіб зробити це – збільшити чисельність ППО всюди в Україні".
Нагадаємо, раніше впливові республіканці у Конгресі, зокрема, Майкл МакКол та Майк Тернер висловили підтримку наданню Україні ракет великої дальності та систем протиповітряної оборони, але пообіцяли "забезпечити більший нагляд, прозорість і підзвітність". Раніше лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті, який імовірно стане спікером Палати представників, сказав, що республіканці не збираються виписувати "необмежений чек" Україні.
Днями Конгрес проголосував за оборонний бюджет США на 2023 рік, в якому зокрема закладено 800 мільйонів доларів на оборонну допомогу Україні.
Наступного тижня відбудеться голосування за інший урядовий бюджет, де, як заявив лідер більшості у Сенаті демократ Чак Шумер, включене й додаткове фінансування для України.
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