Загрози з боку Росії та Китаю можуть спричинити новий бум виробництва озброєнь у США - The New York Times

Перспектива зростання військових загроз як з боку Росії, так і з боку Китаю, стимулює у США двопартійну підтримку збільшення витрат Пентагону, що може спричинити бум для виробників зброї, пише видання The New York Times.

Конгрес збирається наступного тижня остаточно затвердити національний військовий бюджет на поточний фінансовий рік, який, як очікується, сягне приблизно 858 мільярдів доларів, а це на 45 мільярдів доларів більше, ніж просив президент Байден, зазначають автори статті.

Згідно з аналізом, зробленого для The New York Times Центром стратегічної та бюджетної оцінки, у разі схвалення на цьому рівні бюджет Пентагону зросте на 4,3 відсотка на рік протягом останніх двох років — навіть з урахуванням інфляції — у порівнянні із середнім показником менше 1 відсотка на рік між 2015 і 2021 роками.

Витрати на закупівлі різко зростуть наступного року, включаючи стрибок на 55 відсотків на закупівлю нових ракет і на 47 відсотків на придбання зброї для ВМС.

У п’ятницю Джейк Салліван, радник президента Байдена з національної безпеки, пояснив нарощування з точки зору стратегії, заявивши, що війна в Україні виявила недоліки у національній військово-промисловій базі, які необхідно вирішити, щоб гарантувати, що Сполучені Штати «здатні підтримувати Україну і мати можливість вирішувати непередбачені ситуації в інших частинах світу», - зазначає The New York Times.

Lockheed Martin, найбільший національний військовий підрядник, отримав від Пентагону замовлення на виготовлення ракет на суму понад 950 мільйонів доларів США частково для поповнення запасів, які використовуються в Україні. Також, зазначають автори статті в The New York Times , армія уклала з Raytheon Technologies контракти на суму понад 2 мільярди доларів США на поставку ракетних систем для розширення або поповнення озброєння, яке використовується для допомоги Україні.

«Ми надали за 10 місяців «Стінгери», на виготовлення яких пішло 6 років», — сказав Грегорі Хейс-молодший, виконавчий директор Raytheon, в інтерв’ю на початку цього місяця, маючи на увазі 1600 зенітних ракет компанії, надісланих урядом США в Україну, додавши, що знадобиться кілька років, щоб поповнити запаси.

Нагадаємо, раніше впливові республіканці у Конгресі, зокрема, Майкл МакКол та Майк Тернер висловили підтримку наданню Україні ракет великої дальності та систем протиповітряної оборони, але пообіцяли "забезпечити більший нагляд, прозорість і підзвітність".

В матеріалі використані джерела The New Yor Times