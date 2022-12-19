ЄС узгодив верхню межу цін на російський газ. ЧАС-ТАЙМ

Показати більше Show less

Перемогти не лише у війні, але й в мирі: провідні економісти радять, як відбудувати Україну. Американо-українська асоціація допомоги: як волонтери з Філадельфії допомагають Україні. Новорічні подарунки для українських дітей: організація United Help Ukraine збирає іграшки малюкам. День Святого Миколая: у Лос-Анджелесі влаштували свято для дітей родин переселенців.