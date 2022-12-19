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ЄС узгодив верхню межу цін на російський газ. ЧАС-ТАЙМ

ЄС узгодив верхню межу цін на російський газ. ЧАС-ТАЙМ
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ЄС узгодив верхню межу цін на російський газ. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Велика Британія оголосила про наміри забезпечити українську армію «постійним потоком артилерійських боєприпасів упродовж всього 2023 року», - подробиці з Лондаона. Міністри енергетики ЄС погодили обмеження ціни на російський газ.

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