Перемогти не лише у війні, але й в мирі: провідні економісти радять, як відбудувати Україну. Американо-українська асоціація допомоги: як волонтери з Філадельфії допомагають Україні. Новорічні подарунки для українських дітей: організація United Help Ukraine збирає іграшки малюкам. День Святого Миколая: у Лос-Анджелесі влаштували свято для дітей родин переселенців.
ЄС узгодив верхню межу цін на російський газ. ЧАС-ТАЙМ
Випуски
-
грудень 16, 2022
Реакція Вашингтона на чергові ракетні обстріли України. ЧАС-ТАМ
-
-
-
грудень 13, 2022
Пентагон готується надати Україні систему Patriot. ЧАС-ТАЙМ
-
грудень 12, 2022
РФ має заплатити за руйнування інфраструктури України - G7. ЧАС-ТАЙМ
-