Днями буде ще один анонс допомоги Україні - Кірбі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати найближчими днями анонсують ще один пакет військової допомоги Україні - представник ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Велика Британія оголосила про наміри забезпечити Україну «постійним потоком артилерійських боєприпасів упродовж всього 2023 року». Таку заяву оприлюднили в день візиту британського премʼєра Ріші Сунака до Латвії, де він обговорив питання безпеки з керівниками країн так званих Об'єднаних експедиційних сил