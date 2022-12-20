Днями буде ще один анонс допомоги Україні - Кірбі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати найближчими днями анонсують ще один пакет військової допомоги Україні - представник ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Велика Британія оголосила про наміри забезпечити Україну «постійним потоком артилерійських боєприпасів упродовж всього 2023 року». Таку заяву оприлюднили в день візиту британського премʼєра Ріші Сунака до Латвії, де він обговорив питання безпеки з керівниками країн так званих Об'єднаних експедиційних сил
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