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Щодо узгодженої ЄС стелі цін на газ є надії, але й побоювання
Країни Європейського Союзу досягли непростої згоди про запровадження верхніх меж на природній газ, які мають діяти з 15 лютого 2023 року.
Ми довели, що ЄС згуртований, і ми не дозволимо нікому використовувати енергію як зброю.Йозеф Сікела
В ЄС кажуть, що хочуть таким чином захистити європейських споживачів від різких зростань цін на енергію, зареєстрованих упродовж минулого року, а також позбавити Росію, досі найбільшого постачальника газу на континенті, можливості використовувати паливо для політичного та економічного впливу на Європу.
Але, в той час як, лідери ЄС вітали домовленість і, наприклад, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що вона «означає кінець ринкових маніпуляцій Росії», деякі політики і представники індустрії висловлюють сумніви, що механізм принесе бажані результати, а інші називають його потенційно шкідливим.
Уряди зокрема Австрії, Нідерландів та Німеччини тривалий час відмовлялися підтримувати ідею цінової стелі через побоювання, що втручання можуть призвести до руйнування ринкових механізмів і, зрештою, до небажаних наслідків, таких як дефіцит і зростання цін.
Домовленість ЄС оголошена 19 грудня стала можливою лише після того, як сторони домовилися швидко переглядати механізм обмеження цін, якщо на ринку будуть помічені негативні тенденції.
«Досягнуто компромісу, який обмежує механізм до тимчасових стрибків цін на певні біржові продукти. Він буде автоматично знятий, якщо, наприклад, буде загроза для безпеки постачання», - наголосив німецький міністр економіки Роберт Габек.
Одностайності європейці так і не досягли, а тому рішення було схвалене за наслідками голосування «кваліфікованою більшістю», яка за правилами ЄС вимагає 55% країн організації (15 з 27), а також, щоб це представляло принаймні 65% населення Європейського Союзу.
«Ми довели, що ЄС згуртований, і ми не дозволимо нікому використовувати енергію як зброю», - сказав чеський міністр промисловості Йозеф Сікела, країна якого зараз головує в ЄС.
Угорщина, уряду якої закидають надмірну близькість до Москви, заявила, що голосувала проти.
«Це шкідливий, небезпечний і повністю непотрібний крок», - заявив у Брюсселі угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто, поскаржившись, що це може впливати вже укладені довготермінові газові контракти Угорщини з Росією.
Як це мало б працювати?
Схвалена цінова стеля передбачає, що принцип обмеження почне діяти, якщо ціна на важливій газовій біржі Title Transfer Facility (TTF) у Нідерландах упродовж трьох днів перевищуватиме 180 євро ($190) за мегават-годину.
При цьому також ціна на зріджений газ мали би бути принаймні на 35 євро вищою за ціну на світовому ринку також упродовж трьох днів.
Задіяний механізм обмеження ціни мав би залишатися чинним упродовж принаймні 20 днів.
19 грудня мегават-година природного газу на TTF коштувала 107 євро.
Найвищими біржові ціни на TTF були у серпні минулого року, сягнувши майже 350 євро за мегават-годину.
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- Голос Америки
Арештовані кошти олігарха Абрамовича Канада хоче спрямувати на відбудову України
Канада розпочинає процес конфіскації арештованих активів російського підсанкційного олігарха Романа Абрамовича. Йдеться про 26 млн доларів США, які планують спрямувати на відновлення України, йдеться в заяві МЗС Канади.
"У разі конфіскації, отримані кошти можуть бути використані для відновлення України та компенсації жертвам незаконного та невиправданого вторгнення путінського режиму", - повідомляє МЗС Канади.
Підсанкційні активи належать компанії Абрамовича Granite Capital Holdings. Глава МЗС Канади Мелані Жолі планує звернутися до суду із запитом про постійну конфіскацію цих коштів на користь країни.
Це перший випадок, коли Канада застосовує закон, який дозволяє за рішенням суду конфісковувати активи, що перебувають під санкціями. В уряді Канади наголошують, що країна є першою серед G7, що запроваджує такі заходи, демонструючи свою рішучу відданість Україні, її відбудові та притягненню до відповідальності тих, хто наживався на режимі президента Путіна та підтримував його.
«Від початку війни ми попереджали Путіна та його посібників, що вони не зможуть сховатися від наслідків своїх дій. Безкарність ніколи не була можливістю, і Канада продовжуватиме тиснути на російський режим і тих, хто отримав вигоду від варварського вторгнення Путіна в Україну. Оскільки українці продовжують відважно боротися за повернення землі, яка їхня по праву, ми підтверджуємо наш обов’язок - підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», - зазначила Жолі.
На тлі повідомлень про можливий наступ Росії Кишинів заговорив про небезпеку для Молдови – ЗМІ
У Молдові припускають, що Росія планує вторгнутися на територію країни, але реалізація цього залежить від розвитку подій в Україні, заявив в інтерв’ю для TVR Moldova директор Служби інформації та безпеки Александру Мустяце.
«Питання не в тому, чи зробить Російська Федерація новий наступ на територію Республіки Молдова, а в тому, коли це станеться: або на початку року – січні, лютому, або пізніше – березні, квітні. Але з тієї інформації, яку ми маємо, Російська Федерація має намір піти далі. З метою створення стику з Придністровським регіоном, який є територією Республіки Молдова, і тоді з наочністю можна сказати, що так, вони мають намір потрапити сюди, з’єднатися. Що буде далі, їхні наміри щодо Кишинева ми можемо обговорити, але це реальний і дуже високий ризик», – сказав він.
Очільник Служби інформації та безпеки Молдови додав, що найбільший склад боєприпасів у Європі, розташований у придністровській Колбасній, охороняється російськими військовими, однією з гіпотез наміру Москви прорватися до Придністров’я є намір використати ці боєприпаси.
Американський Інститут вивчення війни (ISW) 19 грудня заявив про ознаки того, що Росія може готуватися до нового широкомасштабного наступу на Україну в найближчі місяці, але закликає не переоцінювати здатність російських військ до успішного проведення такого наступу.
В оприлюдненому напередодні інтервʼю виданню The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що російські війська можуть знову спробувати атакувати Київ.
«Росіяни готують близько 200 000 нових солдатів, – сказав Залужний. – Я не сумніваюся, що вони знову спробують атакувати Київ».
Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько 1700 військових.
На початку березня фактична влада Придністров’я закликала Молдову визнати їхню «незалежність» і підписати міждержавний договір на тлі подання молдавським керівництвом заявки на вступ до Євросоюзу.
- Голос Америки
Путін прибув до Білорусі. Чого очікувати Україні?
Президент Росії Володимир Путін уперше з 2019 року прибув на територію Білорусі для зустрічі з Олександром Лукашенком. До цього Лукашенко сам приїздив до Путіна, цьогоріч він уже сім разів побував у Росії. Увага ЗМІ та політиків з усього світу прикута до цього візиту на тлі повідомлень про те, що Путін спробує тиснути на Лукашенка, щоб Білорусь активніше долучилася до збройної агресії проти України. В Кремлі в понеділок заперечили, що візит Путіна може сигналізувати більшу участь Мінська у війні. Російські ЗМІ наводять слова речника Кремля Дмитра Пєскова, який назвав такі заяви "безпідставними".
Перед початком зустрічі з Лукашенком, Путін наголосив на військово-технічних зв'язках Росії та Білорусі. У заявах для преси під час візиту, як Путін, так і Лукашенко говорили про важливість економічної співпраці двох країн.
Екс-керівник американської правозахисної організації Human Rights Watch Кеннет Рот у своєму Twitter написав: “Лукашенко вважає, що ціна за те, що він покладається на Путіна у збереженні своєї диктатури в Білорусі, полягає в тиску, щоб стати путінським пішаком в Україні. Проте Лукашенку потрібні його війська, щоб придушити широку опозицію його автократичному правлінню в Білорусі”.
Тим часом лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, коментуючи візит Путіна до Мінська, наголосила у Twitter, що Лукашенко на цих переговорах представляє лише себе та не може домовлятися від імені всього білоруського народу, і закликала тиснути на диктатора: “Режим Лукашенка є найслабшою ланкою путінської військової машини. Без цього вільна Білорусь стала б найсильнішою санкцією проти Росії та найкращою допомогою для України. Тому ми повинні продовжувати тиск і переконатися, що всі російські війська виведені з нашої території”.
Напередодні командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв попередив про ризики візиту Путіна до Лукашенка: “На наш погляд, в ході цієї зустрічі будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України та більш широкого залучення збройних сил республіки Білорусь до операції проти України, зокрема, на нашу думку, і на суходолі».
Мирослава Гонгадзе, керівник Голосу Америки у Східній Європі, поспілкувалася з українськими військовими на українсько-білоруському кордоні. У своєму Twitter вона зазначила: “Україна попереджає про ескалацію 18 грудня перед першим візитом президента Росії Володимира Путіна до Мінська за три роки для переговорів із білоруським диктатором Олександром Лукашенком. VOANews минулого тижня відвідав лінію оборони України на кордоні з Білоруссю”, та опублікувала інтерв'ю з українським військовим, який запевнив, що ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована та скупчення військ не спостерігається, втім Збройні Сили України готові до будь-якого розвитку подій.
Напередодні Володимир Зеленський також заявив у відеозверненні, що захист кордону з Росією та Білоруссю залишається постійним пріоритетом для України, і українські військові готуються до всіх можливих оборонних сценаріїв: "Хто б і до чого не схиляв Мінськ - це їм так само не допоможе, як і всі інші хворі ідеї у цій війні проти України й українців".
Ймовірні наслідки візиту Путіна до Білорусі у зведенні за 16 грудня прокоментували й аналітики Інституту вивчення війни (ISW) . Вони припустили, що під час візиту Путін тиснутиме на Лукашенка, щоб разом створити умови для нового наступу на Україну. Водночас аналітики ISW вважають дуже малоймовірним, що Москва зможе залучити Мінськ до прямих бойових дій проти України.
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