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Студія Вашингтон

Проект нового фінансування для України та союзників. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Проект нового фінансування для України та союзників. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Проект нового фінансування для України та союзників. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. 300 днів пройшло з дня повномасштабного вторгнення Росії. Президент Зеленський відвідав прифронтовий Бахмут. У Конгресі США вже найближчим часом готуються розглянути запит Білого дому про додаткове фінансування для України та союзників.

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