Проект нового фінансування для України та союзників. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. 300 днів пройшло з дня повномасштабного вторгнення Росії. Президент Зеленський відвідав прифронтовий Бахмут. У Конгресі США вже найближчим часом готуються розглянути запит Білого дому про додаткове фінансування для України та союзників.