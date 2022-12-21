Проект нового фінансування для України та союзників. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Випуски
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грудень 20, 2022
Днями буде ще один анонс допомоги Україні - Кірбі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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грудень 17, 2022
Коли Україна отримає від США системи ППО Patriot? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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грудень 15, 2022
Система «Патріот» для України: що наразі відомо. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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грудень 14, 2022
Як працює система допомоги Україні від НАТО та ЄС. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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грудень 13, 2022
Підсумки зустрічі лідерів країн Групи Семи. СТУДІЯ ВАШИНГТОН