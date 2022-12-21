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Після США Зеленського чекають у Європі: Яку європейську столицю вибрати?
На тлі першого, з часу лютневого вторгнення Росії, закордонного візиту українського президента Володимира Зеленського до США, обговорюють можливість його відвідин інших країн і очікують у Європі.
Неочікувана поява Зеленського у Вашингтоні 21 грудня співпала з оголошенням нового набору американської допомоги Україні, в той час як Сполучені Штати залишаються найбільшим надавачем міжнародної військової підтримки.
«Ми будемо робити все можливе й неможливе, очікуване й неочікуване, щоб у наших героїв було все необхідне для перемог», - заявив президент Зеленський перед вильотом до Америки.
Він наголосив у дописі в Twitter, що вирушив за океан «задля зміцнення стійкості й обороноздатності України».
Тим часом Європейський Союз зараз є найбільшим джерелом фінансової допомоги Києву на додаток до того, що Україна отримує напряму від європейських урядів.
... Зустріч з президентом США. Правильне рішення. Сподіваюся наступний візит буде до Брюсселя...
За даними німецького Кільського інституту світової економіки, коли йдеться про обсяги військової та фінансової допомоги Україні, окремо перед у Європі веде Велика Британія, а за нею - Німеччина.
Але найщедрішою до України, якщо обсяги допомоги вираховувати відповідно до Валового внутрішнього продукту країн, виявилася Естонія, за якою йдуть Латвія, Польща, Литва та інші невеликі європейські країни.
Якщо візит українського президента вважати ознакою вдячності за допомогу, то на думку коментаторів, яку б столицю Європи не вибрав Володимир Зеленський, в інших були б розчаровані.
«Радий бачити, що перший закордонний візит Зеленського - до Вашингтона на зустріч з президентом США. Правильне рішення. Сподіваюся наступний візит буде до Брюсселя на зустріч з Урсулою фон дер Ляєн. Окремі європейські столиці допомагають, але лідерство виявила Європейська комісія», - написав у Twitter колишній прем'єр-міністр Фінляндії Александер Стубб.
Брюссельський кореспондент тижневика Економіст Стенлі Піньял у відповідь припускає: «Те що Зеленський обрав далекі США замість близької Європи стане причиною приглушеного розчарування поміж країн ЄС».
«Але нема місця у Європі, яке він міг би відвідати не спричинивши великої образи. Уявіть собі, якби він поїхав до Лондона. Чи у Варшаву. Чи в Париж. Кожен з тих варіантів мав би недоліки, на відміну від Вашингтона», - міркує журналіст у Twitter.
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The Hill: Конгрес США має намір визнати Росію «державою-агресором», а не «спонсором тероризму»
У Конгресі США поспішно розробляють законопроект про визнання Росії «державою-агресором». Його мають намір ухвалити замість законопроекту про визнання РФ «державою – спонсором тероризму», відхиленого американською владою, пише видання The Hill.
Новий документ, за даними видання, передбачає, що Росію чи будь-яку іншу країну буде визнано «державою-агресором», якщо президент США вирішить, що вони беруть участь в агресії проти України.
Також законопроєкт пропонує дати право американському президентові накладати санкції на будь-яку людину, яка «несе відповідальність за злочин агресії, причетна до нього або є співучасником».
Роботу над новим законопроектом в інтерв’ю CNN підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкен, заявивши, що таким чином американська влада хоче «обійти деякі проблеми, які пов’язані з використанням статусу держави – спонсора тероризму».
Новий законопроект вже розкритикували деякі конгресмени. Так, один із помічників конгресмена, який бере участь у розробці проекту закону, повідомив The Hill, що «Зеленський запросив [для Росії] статус держави – спонсора тероризму, а натомість адміністрація Байдена відповіла, що не підтримає його, але вигадала альтернативний статус, якого навіть не існує ні в американському, ні в міжнародному законодавстві – немає жодних правових підстав для його запровадження».
Розкритикували законопроект про визнання Росії «державою-агресором» і громадські організації в США. У спільній заяві, як уточнює The Hill, вони назвали законопроект «руйнівною концепцією, яка підриває поточні зусилля Конгресу щодо підтримки України».
У серпні цього року видання Politico писало, що Держдепартамент США побоюється включення Росії до списку країн – спонсорів тероризму, оскільки це може поставити під загрозу угоду про вивезення зерна з українських чорноморських портів. Крім зриву зернової угоди, адміністрація Байдена, як уточнювало видання, побоювалася припинення співпраці з РФ щодо ядерних матеріалів.
Тим часом, Європарламент та низка європейських держав уже визнали Росію державою – спонсором тероризму. У свою чергу, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Російську Федерацію названо терористичним режимом.
Білий дім підтвердив несподіваний візит Зеленського у Вашингтон: деталі
США підтвердили, що український президент Володимир Зеленський відвідає Вашингтон у середу, 21 грудня. Про це йдеться у заяві речниці Білого дому Карін Жан-П’єр.
«Цей візит підкреслить непохитні наміри Сполучених Штатів підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, зокрема через надання економічної, гуманітарної та військової допомоги», - заявила речниця.
За її словами, візит відбудеться на запрошення президента Джо Байдена. Очікується, що це стане першою поїздкою Зеленського за кордон від початку повномасштабного вторгнення Росії. За попереднім планом, український президент проведе в США неповний день, після чого вирушить назад до України.
В обід у Зеленського запланована зустріч з Байденом в Білому домі, а також із командою США з нацбезпеки та представниками американського уряду. Ввечері український президент, як очікують, виступить зі спеціальним зверненням до американського Конгресу.
Також у середу Білий дім планує оголосити великий пакет військової допомоги Україні на майже 2 мільярди доларів, який серед іншого включатиме передову систему протиповітряної оборони Patriot. Це в спілкуванні з журналістами підтвердив високопосадовець адміністрації США.
В Білому домі сподіваються, що цього тижня Конгрес також схвалить додаткове фінансування для України на майже 45 мільярдів доларів.
Як додав журналістам високопосадовець адміністрації США, на зустрічі з Зеленським Байден не закликатиме Україну до переговорів з Росією - навпаки: американський президент працюватиме разом з Конгресом для того, аби забезпечити Україні якомога сильнішу позицію на полі бою протягом цієї зими. Зустріч президентів, за словами посадовця, буде про солідарність, підтримку та координацію дій.
Напередодні низка американських ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили про можливий візит Володимира Зеленського у Вашингтон 21 грудня.
За даними журналістів, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі у листі до законодавців у вівторок попросила «всіх членів бути фізично присутніми на нашій сесії в середу ввечері». Вона також додала: «будь ласка, будьте присутні, щоб приділити особливу увагу демократії в середу ввечері».
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