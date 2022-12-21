Після США Зеленського чекають у Європі: Яку європейську столицю вибрати?

На тлі першого, з часу лютневого вторгнення Росії, закордонного візиту українського президента Володимира Зеленського до США, обговорюють можливість його відвідин інших країн і очікують у Європі.

Неочікувана поява Зеленського у Вашингтоні 21 грудня співпала з оголошенням нового набору американської допомоги Україні, в той час як Сполучені Штати залишаються найбільшим надавачем міжнародної військової підтримки.

«Ми будемо робити все можливе й неможливе, очікуване й неочікуване, щоб у наших героїв було все необхідне для перемог», - заявив президент Зеленський перед вильотом до Америки.

Він наголосив у дописі в Twitter, що вирушив за океан «задля зміцнення стійкості й обороноздатності України».

Тим часом Європейський Союз зараз є найбільшим джерелом фінансової допомоги Києву на додаток до того, що Україна отримує напряму від європейських урядів.

... Зустріч з президентом США. Правильне рішення. Сподіваюся наступний візит буде до Брюсселя...

За даними німецького Кільського інституту світової економіки, коли йдеться про обсяги військової та фінансової допомоги Україні, окремо перед у Європі веде Велика Британія, а за нею - Німеччина.

Але найщедрішою до України, якщо обсяги допомоги вираховувати відповідно до Валового внутрішнього продукту країн, виявилася Естонія, за якою йдуть Латвія, Польща, Литва та інші невеликі європейські країни.

Якщо візит українського президента вважати ознакою вдячності за допомогу, то на думку коментаторів, яку б столицю Європи не вибрав Володимир Зеленський, в інших були б розчаровані.

«Радий бачити, що перший закордонний візит Зеленського - до Вашингтона на зустріч з президентом США. Правильне рішення. Сподіваюся наступний візит буде до Брюсселя на зустріч з Урсулою фон дер Ляєн. Окремі європейські столиці допомагають, але лідерство виявила Європейська комісія», - написав у Twitter колишній прем'єр-міністр Фінляндії Александер Стубб.

Брюссельський кореспондент тижневика Економіст Стенлі Піньял у відповідь припускає: «Те що Зеленський обрав далекі США замість близької Європи стане причиною приглушеного розчарування поміж країн ЄС».

«Але нема місця у Європі, яке він міг би відвідати не спричинивши великої образи. Уявіть собі, якби він поїхав до Лондона. Чи у Варшаву. Чи в Париж. Кожен з тих варіантів мав би недоліки, на відміну від Вашингтона», - міркує журналіст у Twitter.

Дивіться також: