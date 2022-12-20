Що таке Patriot та як вони можуть захистити українців. Експлейнер

Пентагон має намір передати Україні системи протиракетної оборони Patriot. Про це стало відомо 13 грудня, на запит «Голосу Америки» неназваний високопосадовець Міноборони США підтвердив цю інформацію. У відповідь російські ЗМІ опублікували коментар посольства Росії у США, де йдеться про “непередбачувані наслідки” такого рішення, мовляв, передача Україні цих систем ППО стала б "черговим провокаційним кроком" Білого дому.

Речник Пентагону на це заявив: "Ми не дозволимо, щоб коментарі із Росії диктували, яку безпекову допомогу ми надаємо Україні”. Голос Америки з'ясовує, як системи Patriot можуть захистити Україну і коли вони з'являться у складі ЗСУ.

Що таке Patriot?

Одна батарея Patriot складається зі встановленої на вантажівці пускової системи, яка має вісім пускових установок. Кожна з них може утримувати до чотирьох ракет-перехоплювачів, а також наземний радар, станцію управління та генератор.

В армії США заявляли, що наразі мають 16 батальйонів Patriot. Згідно з доповіддю Міжнародного інституту стратегічних досліджень у 2018 році, ці батальйони обслуговують 50 батарей, що налічують 1200 ракет.

Американські батареї Patriot регулярно розгортають по всьому світу. Patriot купують і використовують Нідерланди, Німеччина, Японія, Ізраїль, Саудівська Аравія, Кувейт, Тайвань, Греція, Іспанія, Південна Корея, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Румунія, Швеція, Польща та Бахрейн.

Система Patriot - одна з найнадійніших і найперевіреніших систем протиракетної оборони, і одна з таких, що найчастіше використовуються.

Вона може допомогти в захисті України від балістичних ракет, які постачаються Іраном, про це заявив Том Карако, директор проекту протиракетної оборони Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

Вартість Patriot

Протягом років система Patriot та її ракети постійно змінюються. Сучасна ракета-перехоплювач системи Patriot коштує близько 4 млн. доларів за заряд, а пускові установки - майже 10 млн. доларів кожна, пише у липневому звіті з протиракетної оборони Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

За такої вартості економічно неефективно та неоптимально залучати Patriot, щоб збивати ними значно менші й дешевші іранські безпілотники, які Росія використовує в Україні.

"Стріляти ракетами вартістю в мільйон доларів по безпілотнику за 50 тисяч доларів - це програшна пропозиція", - заявив Марк Кансіан, відставний полковник запасу корпусу морської піхоти, старший радник CSIS.

Особливості використання

Для використання та обслуговування батареї Patriot може знадобитися до 90 військових, тож США останні кілька місяців відмовлялися надавати Україні цю складну систему. Відправлення американських військових до України неприйнятне для адміністрації Байдена.

Крім того, у Вашингтоні були побоювання, що розгортання системи спровокує Москву, або випущена ракета може потрапити на територію Росії, і це може спричинити подальшу ескалацію конфлікту.

В четвер Міністерство закордонних справ Росії попередило, що план щодо постачання Україні складних ракет ППО стане "новим провокаційним кроком США", на який може бути негайна відповідь з боку Москви.

За словами офіційних осіб, наполегливі прохання українських лідерів та руйнування цивільної інфраструктури країни, зокрема відсутність електрики та тепла взимку, зрештою, здолали сумніви США щодо постачання Patriot.

Головною перешкодою на шляху Patriots до України стане навчання військових. Американці мають навчити українських військових, як використовувати та обслуговувати систему. Солдати, призначені в батальйони Patriot, проходять детальну підготовку, щоб вміти ефективно виявляти ціль, фіксувати її за допомогою радара та відкривати вогонь.

США вже навчають українських військових користуватися іншими системами озброєння, включаючи високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS. У багатьох випадках їм вдається скоротити тривалість навчання, і українські військові вирушають на передову вже за кілька тижнів.

Посадовці відмовилися надати детальну інформацію про те, скільки часу займе навчання на Patriot і де саме його будуть проводити.

Можливості Patriot

Україна зіштовхується з цілою низкою російських загроз. Patriot ефективний проти одних, і не зовсім ефективний - проти інших.

Колишній військовий високопосадовець, ознайомлений із системою Patriot, розповів, що вона буде дієвою проти балістичних ракет малої дальності, це також є важливим сигналом підтримки США. Однак одна батарея не змінить хід війни.

Чиновник, який говорив на умовах анонімності, зазначив, що одна батарея Patriot має велику дальність ураження, але може охопити лише обмежену територію. Наприклад, Patriot можуть ефективно захистити невелику військову базу, але не можуть повністю захистити велике місто, як от Київ. Вони можуть захистити лише частину міста.

Patriot часто розгортають як батальйон, що містить чотири батареї. Втім, за словами офіційних осіб, Україна отримає одну батарею.

Patriot має потужніший радар, який розпізнає цілі краще, ніж радянська система С-300, яку використовують українці, але має й обмеження, кажуть Карако та Кансіан.

Здатність Patriot вражати деякі балістичні ракети та літаки потенційно могла б захистити Київ, якщо президент Росії Володимир Путін продовжить погрожувати розгорнути тактичну ядерну зброю. Проте це залежатиме від того, як таку зброю можуть застосувати, пояснив Карако. В разі гравітаційної бомби на військовому літаку, система здатна націлитись на літак; в разі запуску крилатої чи балістичної ракета малої та середньої дальності, ракету також можливо перехопити, вважає Карако.

Компанія Raytheon Technologies, що виготовляє Patriot, заявила, що з 2015 року ці системи використовувалися під час 150 перехоплень балістичних ракет.

Втім успішність Patriot неодноразово ставили під сумнів. У звіті Рахункової палати США за 1992 рік йдеться, що не вдалося знайти доказів, які підтверджують ефективність системи в 70% проти ракет «Скад» під час війни в Перській затоці. У 2018 році ставився під сумнів успіх Саудівської Аравії у використанні Patriot проти ракет, випущених хуситами в Ємені, коли з'явилися відеоролики про невдачі систем.

При цьому, саме розгортання Patriot - це велика заява про підтримку України з боку США. "Тут багато символізму", - наголосив Кансіан.