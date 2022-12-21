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Час-Time

Візит Зеленського до США. Система Patriot - для України. ЧАС-ТАЙМ

Візит Зеленського до США. Система Patriot - для України. ЧАС-ТАЙМ
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Візит Зеленського до США. Система Patriot - для України. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Володимир Зеленський зустрічається у Білому домі з президентом Джо Байденом, після чого виступить перед Конгресом США. Перед прибуттям українського президента, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на майже 2 мільярди доларів, куди серед іншого заклали передову систему протиповітряної оборони Патріот. Інтерв’ю з українським морським піхотинцем Михайлом Діановим: про лікування, оцінку ситуації на фронті, а також про те, чого він навчився від американських інструкторів. Ситуація на українсько-білоруському кордоні: репортаж Мирослави Гонгадзе.

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