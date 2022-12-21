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Пелосі привітала Зеленського в Капітолії і згадала про Черчилля
Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі зустріла президента України Володимира Зеленського в Капітолії.
"Я з великою гордістю вітаю президента Зеленського у цій столиці демократії Сполучених Штатів", – заявила вона.
"Сьогодні ми вітаємо хороброго і мужнього президента Зеленського, щоб відзначити в його особі також і хоробрий та мужній об'єднаний народ України за те, що вони роблять, щоб захистити демократію", – додала спікерка.
Пелосі нагадала, що її батько був членом американського Конгресу, коли в 1941 році, через день після Різдва, перед Конгресом виступав прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль і "закликав Америку боротись з тиранією в Європі".
Посадовиця нагадала слова Черчилля з цієї промови: " Ми робимо найбільш шляхетну роботу в світі – не лише захищаючи серця та домівки, але і справу свободи в кожній землі". "Саме це і робить народ України", – вказала Пелосі.
Посадовиця висловила сподівання, що в наступні 48 годин Конгрес затвердить новий раунд "важливої безпекової та економічної допомоги для України" і високо оцінила рішення Байдена надати системи протиповітряної оборони Patriot.
Зеленський, у свою чергу, подякував Пелосі, Конгресу та американцям за допомогу Україні в оборонній та економічній сферах. "Конгрес США - це великий друг українського народу, свободи українців", – сказав він.
Як повідомляв «Голос Америки», цього тижня Конгрес планує затвердити бюджет США на наступний рік, який, серед іншого, містить "Акт про додаткові асигнування для України", що передбачає $45 мільярдів витрат. Це майже на $8 мільярдів доларів більше, ніж $37,7 мільярдів, які запитував Білий Дім для України у листопаді цього року.
Зеленський виголошує промову перед обома палатами американського Конгресу на запрошення Пелосі. Конгресвумен від Демократичної партії, Ненсі Пелосі, йде з посади спікера в січні, коли більшість в Конгресі перейде до Республіканської партії США.
Пелосі впродовж своєї роботи як спікерки, виявляла рішучу підтримку України і візит Зеленського в її останні тижні на посаді є гарним знаком, твітує колишній посол США в Росії Майкл Макфол.
Деякі політики в опозиційній Республіканській партії не підтримують надання Україні допомоги, вказують оглядачі і зокрема про це в публікації для "Атлантичної ради" пише екс-координатор політики санкцій в Держдепі США Деніел Фрід.
Однак лідер республіканців у Сенаті США республіканець Мітч Макконнелл напередодні візиту Зеленського заявив, що "надання допомоги українцям для перемоги над росіянами зараз є пріоритетом номер один для Сполучених Штатів, на думку більшості республіканців, такими ми бачимо виклики, які зараз стоять перед країною".
Макконнелл привітав візит Зеленського: "Народ України - сміливий, невинний, і вони заслуговують на нашу допомогу. Президент Зеленський - надихаючий лідер".
Але він наголосив: ключове, що допомога Києву "відповідає інтересам нашої національної безпеки, але вона також відповідає економічним інтересам Америки".
"Ці інвестиції допоможуть розширити наші оборонні виробничі потужності та сприятимуть розвитку галузі, яка підтримує високооплачувані робочі місця американців", - сказав він.
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Виступ Володимира Зеленського в Конгресі США - наживо з перекладом українською
Президент України Володимир Зеленський звертається до Конгресу США – дивіться наживо з перекладом українською:
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- Голос Америки
Президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає майже 400 мільйонів додаткової гуманітарної допомоги, щоб пережити зиму
Президент США Джо Байден заявив, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) направить Україні гуманітарну допомогу, щоб українці могли пережити зиму, коли їхню критичну інфраструктуру продовжує обстрілювати Росія.
Про це він сказав у середу під час спільної прес-конференції у Білому домі разом з президентом України Володимиром Зеленським.
«Сьогодні USAID зобов'язується виділити понад 374 мільйони доларів як терміново необхідну гуманітарну допомогу для України. Вона забезпечить продовольчу та грошову допомогу понад 1,5 мільйонам українців, а також доступ до медичної допомоги, безпечної питної води та допоможе зігрітися вдома взимку понад 2,5 мільйонам українців», – сказав Байден під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.
Байден наголосив, що потрібно «чітко розуміти, що робить Росія».
«Вона цілеспрямовано атакує критично важливу інфраструктуру України, руйнуючи систему забезпечення теплом і світлом українців у найхолоднішу та темну пору року. Росія використовує зиму як зброю, морозить людей, морить голодом, відрізає їх один від одного. Це останній приклад жахливих звірств, які російські війська проти невинного українського цивільного населення, дітей та їхніх родин», – сказав Байден.
Він додав, що США та їхні союзники та партнери надають критично важливе обладнання, допомагаючи Україні здійснити аварійний ремонт систем електропередачі та зміцнити стабільність електромережі України перед обличчям цілеспрямованих атак Росії.
США також постачають Україні зброю, що допоможе захиститися від російських повітряних ударів, наголосив президент Байден. За його словами, оголошена у середу безпекова та гуманітарна допомога становить 2,2 мільярда доларів «додаткової підтримки українського народу».
Зеленський прибув із візитом до Вашингтона – деталі з Білого Дому, Конгресу США. Відео
Володимир Зеленський прибув із несподіваним візитом до Вашингтона. Це перша поїздка українського президента за кордон від початку повномасштабного вторгнення Росії.
- Голос Америки
Зеленський передав Байдену нагороду від командира ракетної частини HIMARS на Донбасі
Президент України Володимир Зеленський вручив президенту США Джо Байдену нагороду, яку передав командир ракетної частини HIMARS, який був нею нагороджений.
Зеленський вручив Байдену «Хрест бойових заслуг», який просив передати американському президенту капітан ЗСУ, який воює на Донбасі. Як повідомляє агентство УНІАН, орден був вручений Зеленським капітанові, що командує підрозділом, на озброєнні якого перебуває HIMARS.
Але цей, за словами Зеленського, «дійсно герой, справжній капітан», попросив президента України уже від нього передати нагороду як вдячність президентові Байдену.
«Він попросив мене передати його нагороду президенту Байдену. Він дуже хоробрий, і він сказав: передайте це дуже хороброму президенту, і я хочу передати вам – це «Хрест бойових заслуг», – зазначив Зеленський.
Президент Байден прийняв подарунок українського військового зі словами: «Ну, незаслужено, але ціную». Байден, у свою чергу, пообіцяв передати українському капітану командну монету з поля бою США в Іраку, де воював його син Бо.
Поставлені США ракетні системи HIMARS виявилися ключовими для українських наступальних дій у серпні. Під час звільнення Харкова, а потім Херсона далекобійні ракети дозволили ЗСУ завдавати удари по російських вузлах командування та управління, маршрутах матеріально-технічного забезпечення та складах боєприпасів.
Байден привітав українського лідера Володимира Зеленського в Білому домі в середу під час його першої закордонної поїздки з часу широкомасштабної російської агресії та знову запевнив українського лідера у підтримці США у відстоюванні свого суверенітету.
Президент України висловив подяку Байдену, Конгресу США та простим американцям за підтримку.
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