Адміністрація США запрошує в Конгресу 37,7 мільярдів доларів на допомогу Україні

Державний департамент США підтвердив, що у Вашингтоні знають про повідомлення з Польщі про ймовірне потрапляння російських ракет на польську територію, але «не можуть підтвердити деталі». Речник Держдепартаменту США Ведант Патель заявив на брифінгу у вівторок, що США «працюють з партнерами з Польщі та інших країн НАТО, щоб отримати більше інформації».

«На цей момент я можу лише повторити, що сказали про це наші колеги з Білого дому, а саме, що ми бачили ці повідомлення з Польщі, і ми працюємо з урядом Польщі та нашими партнерами по НАТО, щоб зібрати більше інформації. На цей момент ми не можемо підтвердити самі повідомлення чи будь-які деталі. Але я можу запевнити вас, що ми визначимо, що сталося, і якими будуть відповідні наступні кроки», – сказав речник Державного департаменту США.

Раніше у вівторок речник Пентагону Пет Райдер заявив, що у Міністерстві оборони США знайомі з «повідомленнями, в яких стверджується, що дві російські ракети вдарили по території Польщі поблизу кордону з Україною», але він сказав, що «наразі ми не маємо жодної інформації, щоб підтвердити ці повідомлення».

«Ми серйозно ставимося до цих повідомлень», – додав речник Пентагону Пет Райдер.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликав термінове засідання Комітету у справах національної безпеки та оборони, повідомив речник уряду Пьотр Мюллер у вівторок, не вказуючи у своєму твіті, що саме комітет має обговорити.

У коментарях для преси Мюллер лише додав, що лідери проведуть екстрену нараду через «кризову ситуацію».

Як повідомило агентство Associated Press, двоє людей загинули в результаті обстрілу російськими ракетами по території Польщі.

Цю інформацію, за словами агентства, вони отримали від високопоставленого чиновника розвідки США, який говорив на умовах анонімності через «делікатний характер ситуації».

Польські ЗМІ повідомили, що двоє людей загинули у вівторок вдень після того, як снаряд влучив по території зерносховища в Пшеводові, польському селі поблизу кордону з Україною.

Країни Балтії відреагували на повідомлення про обстріл Польщі

«Мої співчуття нашим польським братам по зброї. Злочинний російський режим випустив ракети, які вцілили не лише по мирним українцям, а й впали на територію НАТО в Польщі. Латвія повністю підтримує польських друзів і засуджує цей злочин», – написав міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс у Twitter.

Міністерство закордонних справ Естонії заявило у своєму твіті, що занепокоєно останніми повідомленнями з Польщі і запевнило, що Таллінн солідарний з Польщею та готовий захищати «кожен дюйм території НАТО».

«Найбільше тривожать останні новини з Польщі. Ми тісно консультуємося з Польщею та іншими членами Альянсу. Естонія готова захищати кожен дюйм території НАТО. Ми повністю солідарні з нашим близьким союзником Польщею», – мовиться у твіті естонських дипломатів.

Від російських обстрілів по Україні постраждала і сусідня Молдова. За словами міністра закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску, у сусідній країні сталися масштабні перебої в електропостачанні після того, як російські удари вивели з ладу ключову лінію електропередач, яка постачає Молдову.

«Частини Молдови відчувають збої в електропостачанні через те, що російські ракети влучили в українські міста та життєво важливу інфраструктуру. Кожна бомба, яка падає на Україну, також впливає на Молдову та наш народ, – написав Попеску у Twitter. – Ми закликаємо Росію негайно припинити руйнування».

Росія називає повідомлення з Польщі «навмисною провокацію»

Російське державне агентство ТАСС повідомило, що Міноборони Росії відкинуло повідомлення польських ЗМІ про ймовірне падіння російських ракет на території Польщі у вівторок як «навмисну провокацію». Згідно з заявою міністерства, яку цитує ТАСС, російські військові взагалі не завдавали ударів по українсько-польській прикордонній зоні.

«Повідомлення та офіційні заяви польських ЗМІ про нібито падіння «російських» ракет поблизу польського населеного пункту Пшеводув є свідомою провокацією, спрямованою на ескалацію ситуації. Російські військові не завдавали жодних ударів по об'єктах поблизу українсько-польського державного кордону», – мовиться у заяві міністерства оборони Росії.

Міноборони Росії додає, що «уламки, які видно на кадрах польських ЗМІ з місця події, не мають відношення до російської зброї».

Україна зазнала масивного ракетного обстрілу через кілька годин після того, як президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна прийняти кордони його країни та вивести свої війська, перш ніж Україна зможе приступити до мирних переговорів з Москвою.

У вівторок по Україні було запущено близько 100 ракет. За повідомленнями, йдеться про найбільш масовану атаку з початку минулого місяця, коли Москва посилила свою стратегію щодо ураження критичної інфраструктури перед зимовими морозами.

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