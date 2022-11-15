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Адміністрація США запрошує в Конгресу 37,7 мільярдів доларів на допомогу Україні
Білий дім повідомив, що звернувся до американського Конгресу із проханням схвалити виділення 37,7 мільярдів доларів на безпекову та іншу допомогу Україні, яка має надаватися протягом фіскального року 2022-2023 (до 1 жовтня наступного року).
Передбачається, що ці гроші будуть спрямовані на наступні цілі:
21,7 мільярда доларів - на обладнання для України, поповнення запасів Пентагону та для продовження надання військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки Україні;
14,5 мільярда доларів – на пряму бюджетну підтримку України, інвестиції, які є критичні під час воєнного часу, безпекову допомогу, зміцнення глобального рівня продовольчої безпеки та гуманітарну допомогу;
626 мільйонів доларів - на підтримку ядерної безпеки України та для модернізація стратегічного запасу нафти для того, щоб зменшити витрати на електроенергію та забезпечити постійний доступ до енергетичних ресурсів;
900 мільйонів доларів США для надання допомоги у сфері охорони здоров’я та надання соціальних послуг звільненим.
«Ми повинні продовжувати підтримувати народ України, який захищає свій суверенітет і рішуче протистоїть перед обличчям жорстокої війни Росії», йдеться у прес-релізі Білого дому.
У ньому зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого, США згуртували світ на підтримку України та надали значну критично важливу на полі бою допомогу.
«Ми не можемо дозволити цій підтримці вичерпатися. На сьогоднішній день приблизно три чверті коштів, які раніше надавав Конгрес, було використано, виплачено або зобов’язано, до кінця року очікується навіть більше. Ось чому ми закликаємо Конгрес виділити 37,7 мільярда доларів протягом цього фінансового року для того, щоб забезпечити Україну фінансуванням, зброєю та підтримкою, необхідної для самооборони», - наголошує Білий дім.
Допомога Україні є однією з трьох складових запиту Білого дому до Конгресу США щодо надзвичайного критичного важливого фінансування у цьому фіскальному році. Інші запити стосуються фінансування заходів боротьби із пандемією COVID-19 та її наслідками та допомоги громадам у відновленні після стихійних лих.
Від початку повномасштабного нападу Росії на Україну 24 лютого, лише безпекова допомога США перевищила 18,6 мільярда доларів за даними Пентагону.
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- Голос Америки
У Вашингтоні «серйозно ставляться» до повідомлень про потрапляння російських ракет на територію Польщі, але не можуть їх підтвердити
Державний департамент США підтвердив, що у Вашингтоні знають про повідомлення з Польщі про ймовірне потрапляння російських ракет на польську територію, але «не можуть підтвердити деталі». Речник Держдепартаменту США Ведант Патель заявив на брифінгу у вівторок, що США «працюють з партнерами з Польщі та інших країн НАТО, щоб отримати більше інформації».
«На цей момент я можу лише повторити, що сказали про це наші колеги з Білого дому, а саме, що ми бачили ці повідомлення з Польщі, і ми працюємо з урядом Польщі та нашими партнерами по НАТО, щоб зібрати більше інформації. На цей момент ми не можемо підтвердити самі повідомлення чи будь-які деталі. Але я можу запевнити вас, що ми визначимо, що сталося, і якими будуть відповідні наступні кроки», – сказав речник Державного департаменту США.
Раніше у вівторок речник Пентагону Пет Райдер заявив, що у Міністерстві оборони США знайомі з «повідомленнями, в яких стверджується, що дві російські ракети вдарили по території Польщі поблизу кордону з Україною», але він сказав, що «наразі ми не маємо жодної інформації, щоб підтвердити ці повідомлення».
«Ми серйозно ставимося до цих повідомлень», – додав речник Пентагону Пет Райдер.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликав термінове засідання Комітету у справах національної безпеки та оборони, повідомив речник уряду Пьотр Мюллер у вівторок, не вказуючи у своєму твіті, що саме комітет має обговорити.
У коментарях для преси Мюллер лише додав, що лідери проведуть екстрену нараду через «кризову ситуацію».
Як повідомило агентство Associated Press, двоє людей загинули в результаті обстрілу російськими ракетами по території Польщі.
Цю інформацію, за словами агентства, вони отримали від високопоставленого чиновника розвідки США, який говорив на умовах анонімності через «делікатний характер ситуації».
Польські ЗМІ повідомили, що двоє людей загинули у вівторок вдень після того, як снаряд влучив по території зерносховища в Пшеводові, польському селі поблизу кордону з Україною.
Країни Балтії відреагували на повідомлення про обстріл Польщі
«Мої співчуття нашим польським братам по зброї. Злочинний російський режим випустив ракети, які вцілили не лише по мирним українцям, а й впали на територію НАТО в Польщі. Латвія повністю підтримує польських друзів і засуджує цей злочин», – написав міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс у Twitter.
Міністерство закордонних справ Естонії заявило у своєму твіті, що занепокоєно останніми повідомленнями з Польщі і запевнило, що Таллінн солідарний з Польщею та готовий захищати «кожен дюйм території НАТО».
«Найбільше тривожать останні новини з Польщі. Ми тісно консультуємося з Польщею та іншими членами Альянсу. Естонія готова захищати кожен дюйм території НАТО. Ми повністю солідарні з нашим близьким союзником Польщею», – мовиться у твіті естонських дипломатів.
Від російських обстрілів по Україні постраждала і сусідня Молдова. За словами міністра закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску, у сусідній країні сталися масштабні перебої в електропостачанні після того, як російські удари вивели з ладу ключову лінію електропередач, яка постачає Молдову.
«Частини Молдови відчувають збої в електропостачанні через те, що російські ракети влучили в українські міста та життєво важливу інфраструктуру. Кожна бомба, яка падає на Україну, також впливає на Молдову та наш народ, – написав Попеску у Twitter. – Ми закликаємо Росію негайно припинити руйнування».
Росія називає повідомлення з Польщі «навмисною провокацію»
Російське державне агентство ТАСС повідомило, що Міноборони Росії відкинуло повідомлення польських ЗМІ про ймовірне падіння російських ракет на території Польщі у вівторок як «навмисну провокацію». Згідно з заявою міністерства, яку цитує ТАСС, російські військові взагалі не завдавали ударів по українсько-польській прикордонній зоні.
«Повідомлення та офіційні заяви польських ЗМІ про нібито падіння «російських» ракет поблизу польського населеного пункту Пшеводув є свідомою провокацією, спрямованою на ескалацію ситуації. Російські військові не завдавали жодних ударів по об'єктах поблизу українсько-польського державного кордону», – мовиться у заяві міністерства оборони Росії.
Міноборони Росії додає, що «уламки, які видно на кадрах польських ЗМІ з місця події, не мають відношення до російської зброї».
Україна зазнала масивного ракетного обстрілу через кілька годин після того, як президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна прийняти кордони його країни та вивести свої війська, перш ніж Україна зможе приступити до мирних переговорів з Москвою.
У вівторок по Україні було запущено близько 100 ракет. За повідомленнями, йдеться про найбільш масовану атаку з початку минулого місяця, коли Москва посилила свою стратегію щодо ураження критичної інфраструктури перед зимовими морозами.
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«Нам треба і далі підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», – генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ. Відео
«Ми бачили, що Росія готова зазнавати великих втрат, а також ми бачили, зокрема на визволених територіях, як жорстоко росіяни поводилися з цивільними. Тому нам треба і далі підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», – генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ
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США: будемо з українським народом, скільки буде потрібно. Реакції на ракетні обстріли
Білий дім засудив масований ракетний обстріл, який Росія здійснила по українських містах та по цивільній інфраструктурі. Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван у вівторок.
«Сполучені Штати рішуче засуджують останні ракетні атаки Росії проти України, які, як виглядає, вразили житлові будинки в Києві та інші об’єкти по всій країні», – мовиться у заяві радник Білого дому.
Джейк Салліван додав, що в Білому домі помітили, що обстріли сталися під час зустрічі лідерів G-20 на Балі, де вони обговорюють «питання, які мають важливе значення для життя та засобів до існування людей у всьому світі». І саме в цей час «Росія знову загрожує цим життям і руйнує критичну інфраструктуру України», наголосив Салліван.
За словами Саллівана, ці російські удари «лише посилять занепокоєння G-20 щодо дестабілізуючого впливу путінської війни».
Салліван ще раз підтвердив солідарність США та їхніх союзників з Україною та вірність своїм обіцянкам щодо допомоги Україні захищатися від російської агресії, включно з нападами з повітря.
«Наші думки з хоробрим українським народом, який продовжує демонструвати стійкість і мужність у захисті свого суверенітету та демократії. Сполучені Штати та наші союзники та партнери продовжуватимуть забезпечувати Україну всім необхідним для самооборони, включаючи системи протиповітряної оборони. Ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно», – наголосив Салліван.
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що в той час, коли Київ продемонстрував, що «готовий до дипломатії», Росія відповідає черговими обстрілами. Але атаки, на його думку, «не зламають волю України», і що солдарність США з Україною залишається непорушною.
«Президент України Володимир Зеленський сьогодні знову продемонстрував лідерство, чітко давши зрозуміти, що він готовий до дипломатії задля справедливого завершення війни, яку розпочала Росія. Відповіддю Росії стала чергова хвиля ракет. Ці атаки не зламають волю України — ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно», – наголосив Блінкен у твіті.
Із заявою на підтимку України та засудженням дій Російської Федерації виступив і міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.
«Жорстокі ракетні удари по українських містах сьогодні показують лише слабкість Путіна.
Путін програє на полі бою і – як ми побачили сьогодні на G20 – також дипломатично», – написав Клеверлі у своєму твіті і додав, що Путін має програти (#PutinMustFail).
Із закликом до лідерів G-20 «стати на бік людей, а не воєнних злочинців» звернувся міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який сказав, що очікує на «принципову реакцію» самміту.
«Росія б’є смертоносними ракетами по мирних українських містах, руйнує житлові будинки та об’єкти енергетичної інфраструктури. Я чекаю на принципову реакцію саміту «Групи двадцяти». І, будь ласка, уникніть «закликів до обидвох сторін». Станьте на бік людей, а не воєнних злочинців», – закликав Кулеба у своєму твіті.
У своєму пепередньому твіті у вівторок він сказав, що російські ракети, які "вбивають людей і руйнують інфраструктуру по всій Україні", якраз і є тим, «що говорить Росія щодо мирних переговорів». Кулеба закликав світових лідерів припинити «пропонувати Україні прийняти російські ультиматуми!»
«Цей терор можна зупинити лише силою нашої зброї та принципів», – написав Кулеба у твіті.
Світові ЗМІ з посиланням на українських посадовців повідомляють, що у вівторок по Україні було запущено близько ста ракет, що є найбільш масованою атакою з початку минулого місяця, коли Москва посилила свою стратегію щодо ураження критичної інфраструктури перед зимовими морозами.
Президент України Володимир Зеленський у відео, що було опубліковано в мережі Telegram заявив, що більшість ударів завдано по енергосистемах країни.
Як заявили представники українських міст та енергетичних компаній, по всій Україні відбуватимуться аварійні віяльні відключення електроенергії.
Байден подякував Ердогану за участь у відновленні Чорноморської зернової угоди
Під час саміту «Групи двадцяти» G20 на острові Балі у вівторок президент США Джо Байден зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Байден висловив співчуття народу Туреччини у зв'язку з терактом у Стамбулі 13 листопада, внаслідок якого було вбито 6 людей та поранено понад 80. Американський президент підкреслив, що США підтримують свого союзника по НАТО у протистоянні тероризму.
Байден також пообіцяв, що його адміністрація підтримує бажання Туреччини придбати американські винищувачі F-16.
За інформацією Білого Дому, Байден висловив вдячність президенту Ердогану за його зусилля щодо відновлення чорноморської ініціативи щодо вивезення зерна з українських портів. Байден та Ердоган погодилися, що ця угода має вирішальне значення для підвищення глобальної продовольчої безпеки в умовах війни Росії проти України, і що експорт українського зерна має продовжуватись.
Лідери США та Туреччини також обговорили продовження тісної координації з питань НАТО та інших глобальних та регіональних питань.
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