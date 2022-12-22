США оголосили про новий пакет допомоги Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Володимир Зеленський прибув із несподіваним візитом до Вашингтона. Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на майже 2 мільярди доларів, куди серед іншого заклали передову систему протиповітряної оборони Патріот. Крім того, в ці дні Конгрес розглядає додаткове фінансування для України на майже 45 мільярдів доларів.