США оголосили про новий пакет допомоги Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Володимир Зеленський прибув із несподіваним візитом до Вашингтона. Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на майже 2 мільярди доларів, куди серед іншого заклали передову систему протиповітряної оборони Патріот. Крім того, в ці дні Конгрес розглядає додаткове фінансування для України на майже 45 мільярдів доларів.
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