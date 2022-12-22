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Саміт ЄС-Україна відбудеться 3 лютого, місце проведення ще не визначили – речник
Президент Європейської ради Шарль Мішель і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн проведуть саміт із президентом України Володимиром Зеленським 3 лютого наступного року, повідомив речник Мішеля Баренд Лейтс.
Місце проведення саміту поки не визначено, повідомляє Reuters.
«Я можу підтвердити, що саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого, і є відкрите запрошення для президента Зеленського відвідати Брюссель», – сказав речник.
Він зауважив, що це запрошення не означає, що саме в Брюсселі буде проходити саміт.
За повідомленнями офіційних осіб, темою саміту, ймовірно, буде те, як ЄС буде продовжувати підтримку України у війні, яку проти неї веде Росія.
Лідери двох ключових інституцій ЄС – Єврокомісії та Ради лідерів ЄС – також оцінять шлях України до членства в блоці.
Зеленський регулярно з’являвся через відеозв’язок на самітах ЄС від початку повномасштабного російського вторгнення в лютому. 21 грудня він здійснив свою першу особисту поїздку до Вашингтона з початку повномасштабної війни.
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Чим схожі і відмінні промови Зеленського і Черчилля у конгресі США?
Заклики українського президента Володимира Зеленського, щоб Америка знову відіграла провідну роль у досягненні справедливості і відновленні миру в Європі нагадують про подібні слова, що лунали понад 80 років тому з вуст британського прем’єр-міністра Вінстона Черчилля.
Злі люди і їхні кліки, які послали свої народи на стежку війни і загарбництва, знають, що їх притягнуть до жахливої відповідальності...»Вінстон Черчилль
Володимир Зеленський заявив 21 грудня перед законодавцями обидвох палат Конгресу США у Вашингтоні, що знову настав історичний момент, коли американська допомога є визначальною у перемозі сил свободи й демократії над силами агресії й авторитаризму.
«Цю битву не можна заморозити чи відкласти. Її не можна ігнорувати, сподіваючись, що океан чи щось інше захистять самі собою. Від Сполучених Штатів і до Китаю, від Європи й до Латинської Америки, від Африки й до Австралії – світ надто взаємопов’язаний, надто взаємозалежний, щоб хтось один міг залишитися десь осторонь і водночас у безпеці, коли триває така битва. Наші дві нації є союзниками в цій битві», - сказав український президент.
Також у грудні 81 рік тому під час Другої Світової війни Вінстон Черчилль став першим британським прем’єр-міністром, який промовляв перед спільним засіданням двох палат конгресу США.
«Ще один історичний лідер звертається до Конгресу в час війни, коли під загрозою саме існування демократії», - заявила очільниця Палати представників Ненсі Пелосі.
22 грудня 1941 року Черчилль прилетів до Вашингтона на зустріч з президентом США Франкліном Рузвельтом лише кількома тижнями після того, як Японія вчинила нищівний напад на американську базу Перл Гарбор.
Подібно як і для Зеленського, одним з головних завдань Черчилля було переконати США, що війна у далекій від Америки Європі насправді важлива і для американців, і що допомога європейським союзникам потрібна і Вашингтону.
Хоча Велика Британія вступила у війну з нацистською Німеччиною ще у вересні 1939 року, Сполучені Штати ще кілька років не втручалися, більше переймаючись загрозою з боку фактичної німецької союзниці - Японії.
Черчилль довго доводив американцям, що загроза велика і стосується всіх.
Україна ніколи не просила й не просить, щоб американські солдати воювали на нашій землі замість нас.Володимир Зеленський
«Злі люди і їхні кліки, які послали свої народи на стежку війни і загарбництва, знають, що їх притягнуть до жахливої відповідальності, якщо вони зброєю не подолають народи, на які вони напали», - застерігав британський лідер у промові, яку називають найважливішою в його кар’єрі.
Черчилль також наголошував, що з допомогою Сполучених Штатів союзники можуть змінити хід війни, в якій у той період Німеччина підкорювала нові й нові країни Європи.
Він послався на історію Першої Світової вказавши, що не вперше «довга рука долі простягалася через океани, щоб витягти Сполучені Штати у передні ряди битви».
«Якби ми трималися разом після минулої війни, якби ми вдалися до спільних кроків для нашої безпеки, то це поновлення на нас не впало б. Хіба ми не зобов’язані перед самими собою, перед нашими дітьми, перед вимученим людством, домогтися, щоб ці катастрофи не охопили нас знову», - заявив тоді Черчилль американцям.
Головна відмінність слів президента Володимира Зеленського в грудні 2022 року від слів Черчилля в грудні 1941 полягає в тому, що український лідер не закликав США залучатися до бойових дій.
Зеленський наголошував, що українці можуть і готові захистити себе, Європу і подолати агресора самі, але для цього їм потрібна більша допомога.
«Україна ніколи не просила й не просить, щоб американські солдати воювали на нашій землі замість нас. Запевняю вас, що українські воїни чудово можуть самі керувати американськими танками й літаками», - підкресли він.
Український президент подякував американцям за допомогу і наголосив: «Ви можете прискорити нашу перемогу. Я знаю це. І вона доведе будь-якому потенційному агресору, що вже нікому не вдасться порушити кордони іншого народу, чинити звірства й царювати над людьми проти їхньої волі».
Одяг президента в час війни
Зауважуючи зовнішні ознаки виступу Зеленського у Конгресі США 21 грудня 2022 року майже всі коментатори помітили незвичну для офіційних подій неформальність одягу президента України, але багато з них наголошують у ЗМІ на тому, що напіввійськовий одяг Володимира Зеленського вже став його маркою.
CNN: «Якщо колись лідер уособлював країну, то це Володимир Зеленський. Незламний, нескорений - цивільний, який змушений одягтися у військове - український президент провів середу у Вашингтоні, зухвало здійснивши перший виїзд за кордон...»
Washington Post: «...Зеленський, одягнений у вже символічний для нього зелений військовий светр і у важких черевиках, здобув у середу кілька стоячих овацій від сотень законотворців, які подекуди були зворушені майже до сліз».
Politico: «...Зеленський був одягнений у свої військові однострої, що стали його маркою, а Байден красувався краваткою з синьо-жовтими кольорами України».
Guardian: «...Зеленського, який прибув на промову в його тепер вже фірмових зелених штанах і футболці, вітали оваціями стоячи...»
Associated Press: «Байден сказав Зеленському, одягненому у светр бойового зеленого кольору і в черевиках: «Для мене честь стояти пліч о пліч з вами».
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Володимир Зеленський вручив американському Конгресу прапор українських захисників із Бахмута. Відео
«Цей прапор - символ нашої перемоги в цій війні. Ми стоїмо, ми боремось, і ми переможемо - тому що ми єдині. Україна, США і увесь вільний світ».
- Голос Америки
Зеленський у Конгресі: допомога Україні – не благодійність, а інвестиція у глобальну безпеку
Президент України Володимир Зеленський заявив Конгресу США в середу, що американці не просто допомагають Україні у боротьбі проти російської агресії, а інвестують і у власну, і у світову безпеку.
Виступаючи у Конгресі США, Зеленський сказав, що українці та американці борються за спільні цінності, а десятки мільярдів доларів допомоги, яку американські законодавці схвалили для боротьби з російським вторгненням, є «інвестицією в глобальну безпеку».
«Ваші гроші – не благодійність, – сказав Зеленський, звертаючись до обох палат американського Конгресу. – Це інвестиція у глобальну безпеку та демократію».
Зеленськаий закликав конгресменів продовжувати надавти підтримку Україні, заявивши, що наступний рік буде ще складнішим, але, за словами Зеленського, він стане роком спільної перемоги для українців та американців.
«Наші два народи є союзниками у спільній битві. І наступного року буде поворотний пункт. Я знаю, це буде той момент, коли українська мужність і американська рішучість повинні гарантувати майбутнє нашої спільної свободи, свободи людей, які відстоюють свої цінності», – сказав президент Зеленський, виступаючи англійською мовою.
Ці слова американські законодавці від обох партій та обох палат Конгресу зустріли бурхливими оплесками. Вони неодноразово вітали слова Зеленського, який у своїй промові порівняв битву своєї країни проти Москви з великими битвами Другої світової війни та американською боротьбою за незалежність.
Спільне засідання обої палат Конгресу, на якому виступав президент Зеленський, вела спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Раніше у середу вона висловила сподівання, що в наступні 48 годин Конгрес затвердить новий раунд «важливої безпекової та економічної допомоги для України».
Йдеться про схвалення додаткової екстреної військової та економічної допомоги на суму 44,9 мільярда доларів на додаток до приблизно 50 мільярдів доларів, які вже були надіслані Україні цього року.
Як повідомляв «Голос Америки», за кілька годин до прибуття до Вашингтона президента України Володимира Зеленського, США оголосили новий пакет оборонної допомоги Україні обсягом 1,85 мільярдів доларів, що вперше включатиме систему протиповітряної оборони Patriot.
- Голос Америки
Байден назвав причини, чому США ще не надали «всю зброю, що потрібна» для перемоги України
Президент США Джо Байден заявив, що європейські партнери по НАТО остерігалися, що Росія почне ескалацію, якщо б Україна отримала певні види зброї, а для надання військової допомоги Україні, було потрібно зберегти єдність НАТО.
Про це президент Байден сказав під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.
«Існує цілий Альянс, якому важливо залишитися з Україною», – заявив Байден журналістам у східній кімнаті Білого дому.
Відповідаючи на запитання української журналістки про те, чому США відразу не надали всієї зброї, за допомогою якої Україна могла б звільнити всю свою територію, Байден сказав, що не було згоди європейських партнерів на те, щоб Україна отримала інші системи зброї, ніж вона отримує зараз.
«Ідея про те, що ми дамо Україні принципово інший матеріал, ніж той, який там уже йде, мала б перспективу розвалу НАТО та розвалу Європейського Союзу та решти світу. Ми збираємося дати Україні те, що їй потрібно, щоб вона могла захищатися, щоб мала змогу досягти успіху на полі бою», – сказав Байден.
Президент США наголосив, що провів «кілька сотень годин віч-на-віч з європейськими союзниками», переконуючи їх, щоб вони продовжували підтримувати Україну.
«Вони це прекрасно розуміють, але не хочуть воювати з Росією. Вони не шукають третьої світової війни. І вони думають, що усього цього можна уникнути, переконавшись, що Україна зможе досягти успіху на полі бою. Так чи інакше, є ще що сказати, але, напевно, я вже сказав занадто багато», – додав Байден.
Під час прес-конференції Байден також сказав, що зараз не бачить загрози єдності НАТО.
«Мене зовсім не хвилює питання збереження альянсу, НАТО та Європейського Союзу, а також інших країн – я ніколи не бачив, щоб НАТО та ЄС були більш об’єднаними щодо чогось, і я не бачу жодних ознак будь-яких змін», – сказав Байден.
«Ми всі знаємо, що тут поставлено на карту, наші європейські партнери навіть більше. Йдеться про те, що ми ніколи не бачили великого вторгнення в європейську країну з часів Другої світової війни, і вони не бачать жодних ознак того, що Путін збирається щось робити, щоб це змінити, якщо ми не будемо чинимо опір і не допоможемо українцям чинити опір. Ми всі знаємо, що поставлено на карту – сама ідея суверенітету, Статут ООН», – наголосив Байден.
У своїй відповіді він також назвав сфери, в яких буде посилена обороноздатність України – це протиповітряна оборона, де крім наданих систем Patriot, були надані «сотні передових артилерійських систем з десятків країн», бронетехніка та «ще 200 000 додаткових боєприпасів».
Як повідомляв «Голос Америки», США оголосили новий пакет оборонної допомоги Україні обсягом 1,85 млрд дол. Новий пакет вперше містить систему протиповітряної оборони Patriot, здатну збивати крилаті та балістичні ракети, а також літаки.
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