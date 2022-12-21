Сенатор США порівняв виступ Зеленського у Конгресі із Черчиллем під час Другої світової. Але не всі законодавці зможуть прийти на засідання

Лідер більшості у Сенаті США, демократ Чак Шумер порівняв виступ Зеленського із виступом у Конгресі британського прем'єра Вінстона Черчилля 26 грудня 1941 року під час Другої світової війни. "Там, де стояв Вінстон Черчилль кілька поколінь тому, сьогодні тут стоятиме президент Зеленський, не лише як президент, а як посол самої свободи", – цитує законодавця The Wall Street Journal.

Спікерка Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі раніше повідомила, що запросила президента України Володимира Зеленського виступити перед обома палатами Конгресу США. "Перед обличчям жахливих звірств Путіна, українські борці за свободу надихнули світ залізною волею та незламним духом, даючи відсіч жорстокому, невиправданому вторгненню Росії", - написала демократка у Twitter.

Виступ відбудеться о 19:30 за Вашингтоном (2:30 ночі за Києвом). Голос Америки транслюватиме виступ наживо.

Лідер меншості у Сенаті США республіканець Мітч Макконнелл також привітав візит Зеленського: "Народ України - сміливий, невинний, і вони заслуговують на нашу допомогу. Президент Зеленський - надихаючий лідер". Але він підкреслив: ключове, що допомога Києву "відповідає інтересам нашої національної безпеки, але вона також відповідає економічним інтересам Америки". "Ці інвестиції допоможуть розширити наші оборонні виробничі потужності та сприятимуть розвитку галузі, яка підтримує високооплачувані робочі місця американців", - сказав він.

Напередодні Макконнелл заявив, що "надання допомоги українцям для перемоги над росіянами зараз є пріоритетом номер один для Сполучених Штатів, на думку більшості республіканців, такими ми бачимо виклики, які зараз стоять перед країною".

Водночас деякі представники Республіканської партії виступили із критикою витрат з американського бюджету на допомогу Україні та візиту Зеленського. "Я радий [був би] зустрітися в іншому місці, але Зеленський не повинен виступати у Палаті представників Сполучених Штатів", - написав у Twitter конгресмен-республіканець Воррен Девідсон.

При цьому не всі законодавці, ймовірно, зможуть бути присутніми, пише CNN. Видання пояснює, що нині деякі сенатори планували покинути Вашингтон і вирушити до своїх штатів перед Різдвом уже цим вечором одразу після голосування за законопроект про урядовий бюджет на 2023 рік.

"Якщо голосування відбудеться до виступу Зеленського, багато сенаторів поспішатимуть встигнути на літаки додому, щоб уникнути снігового шторму на більшій частині США", - пише видання.

Зокрема, у коментарі каналу демократ Дік Дурбін, співголова Групи підтримки України у Сенаті повідомив, що він не впевнений, чи зможе бути присутнім, і сказав, що не був у курсі підготовки візиту Зеленського.

Скільки конгресменів будуть на зверненні українського президента також невідомо, адже у Палаті представників цього тижня до цього не було сесій.

Нагадаємо, законопроект про урядовий бюджет на 2023 рік передбачає $1,7 трильйона доларів витрат. Серед іншого, документ містить "Акт про додаткові асигнування для України", що передбачає $45 мільярдів витрат. Це майже на $8 мільярдів доларів більше, ніж $37,7 мільярдів, запит на який робив Білий Дім у листопаді.