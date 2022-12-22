МАГАТЕ обговорює захист українських АЕС з Росією

КИЇВ, Україна (AP) — Голова атомної служби ООН зустрівся в четвер у Москві з посадовцями російського війська та державної атомної енергетичної компанії, щоб обговорити створення зони безпеки навколо окупованої Росією АЕС в Україні.

Російська компанія «Росатом» назвала переговори про заходи, необхідні для захисту Запорізької АЕС і прилеглого регіону, «змістовними, корисними та відвертими». Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі зазначив, що необхідні додаткові переговори після «ще одного раунду важливих дискусій».

“Ключовим є те, що зона зосереджена виключно на запобіганні ядерній аварії, — написав він у Twitter. - Я продовжую свої зусилля для досягнення цієї мети з надзвичайною нагальністю".

Зустріч у Москві відбулася через день після візиту українського президента Володимира Зеленського до столиці США, його першої відомої поїздки за межі країни за майже 10 місяців після російського повномасштабного вторгнення.

Візит до Вашингтона мав на меті відновити підтримку України в США та в усьому світі в той час, коли Росія, здається, втратила імпульс на полі бою. Існує занепокоєння тим, що союзники України втомилися від надання військової та економічної допомоги, яка дозволяє Україні продовжувати боротьбу.

Російські військові в четвер повідомили, що міністр оборони Сергій Шойгу відвідав російські війська на передовій війни, яку Кремль називає своєю «спеціальною військовою операцією» в Україні. Точне місце візиту не розголошується.

На відео, опублікованому Міноборони Росії, видно, як Шойгу оглядає тимчасові квартири військ у бліндажах і спілкується з військовим командуванням.

Перед поїздкою до Вашингтона Зеленський зустрівся з українськими військами в східному місті Бахмут, де нещодавно розгорнулися одні з найзапекліших бойових дій війни. Президента Росії Володимира Путіна не бачили в поїздках на прифронтові території. Російська «Російська газета» повідомила, що минулого тижня Путін відвідав штаб командування російських військ в Україні, але його місцезнаходження не розголошується, і навіть невідомо, чи він знаходиться в Україні.

Гроссі з МАГАТЕ понад три місяці закликав Росію та Україну домовитися про зону безпеки навколо найбільшої в Європі атомної електростанції. Запорізька область і територія через Дніпро від АЕС піддаються регулярним обстрілам після того, як Росія вторглася в Україну 24 лютого. Українські чиновники неодноразово закликали створити демілітаризовану зону навколо АЕС, яка була захоплена російськими військами на початку війни .

Хоча всі шість реакторів станції вимкнено, активну зону реактора та використане ядерне паливо все одно потрібно охолоджувати протягом тривалого часу, щоб запобігти перегріву та небезпечним аварійним процесам, подібним до тих, які сталися в 2011 році, коли цунамі обрушилося на станцію Фукусіма в Японії. Україна пережила найстрашнішу у світі ядерну аварію на Чорнобильській АЕС у 1986 році.

Україна та Росія звинувачують одна одну в неодноразових обстрілах, які призводили до того, що ЗАЕС втрачала струм, необхідний для роботи системи охолодження. Раніше цього місяця українські чиновники також звинуватили російські війська у встановленні на цьому місці реактивних систем залпового вогню.

У листопаді Гроссі заявив, що основні питання, які обговорюються, стосуються військової техніки та радіусу зони безпеки. За його словами, пропозиція МАГАТЕ дуже проста: «Не стріляйте по станції, не стріляйте зі станції».