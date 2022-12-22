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МАГАТЕ обговорює захист українських АЕС з Росією
КИЇВ, Україна (AP) — Голова атомної служби ООН зустрівся в четвер у Москві з посадовцями російського війська та державної атомної енергетичної компанії, щоб обговорити створення зони безпеки навколо окупованої Росією АЕС в Україні.
Російська компанія «Росатом» назвала переговори про заходи, необхідні для захисту Запорізької АЕС і прилеглого регіону, «змістовними, корисними та відвертими». Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі зазначив, що необхідні додаткові переговори після «ще одного раунду важливих дискусій».
“Ключовим є те, що зона зосереджена виключно на запобіганні ядерній аварії, — написав він у Twitter. - Я продовжую свої зусилля для досягнення цієї мети з надзвичайною нагальністю".
Зустріч у Москві відбулася через день після візиту українського президента Володимира Зеленського до столиці США, його першої відомої поїздки за межі країни за майже 10 місяців після російського повномасштабного вторгнення.
Візит до Вашингтона мав на меті відновити підтримку України в США та в усьому світі в той час, коли Росія, здається, втратила імпульс на полі бою. Існує занепокоєння тим, що союзники України втомилися від надання військової та економічної допомоги, яка дозволяє Україні продовжувати боротьбу.
Російські військові в четвер повідомили, що міністр оборони Сергій Шойгу відвідав російські війська на передовій війни, яку Кремль називає своєю «спеціальною військовою операцією» в Україні. Точне місце візиту не розголошується.
На відео, опублікованому Міноборони Росії, видно, як Шойгу оглядає тимчасові квартири військ у бліндажах і спілкується з військовим командуванням.
Перед поїздкою до Вашингтона Зеленський зустрівся з українськими військами в східному місті Бахмут, де нещодавно розгорнулися одні з найзапекліших бойових дій війни. Президента Росії Володимира Путіна не бачили в поїздках на прифронтові території. Російська «Російська газета» повідомила, що минулого тижня Путін відвідав штаб командування російських військ в Україні, але його місцезнаходження не розголошується, і навіть невідомо, чи він знаходиться в Україні.
Гроссі з МАГАТЕ понад три місяці закликав Росію та Україну домовитися про зону безпеки навколо найбільшої в Європі атомної електростанції. Запорізька область і територія через Дніпро від АЕС піддаються регулярним обстрілам після того, як Росія вторглася в Україну 24 лютого. Українські чиновники неодноразово закликали створити демілітаризовану зону навколо АЕС, яка була захоплена російськими військами на початку війни .
Хоча всі шість реакторів станції вимкнено, активну зону реактора та використане ядерне паливо все одно потрібно охолоджувати протягом тривалого часу, щоб запобігти перегріву та небезпечним аварійним процесам, подібним до тих, які сталися в 2011 році, коли цунамі обрушилося на станцію Фукусіма в Японії. Україна пережила найстрашнішу у світі ядерну аварію на Чорнобильській АЕС у 1986 році.
Україна та Росія звинувачують одна одну в неодноразових обстрілах, які призводили до того, що ЗАЕС втрачала струм, необхідний для роботи системи охолодження. Раніше цього місяця українські чиновники також звинуватили російські війська у встановленні на цьому місці реактивних систем залпового вогню.
У листопаді Гроссі заявив, що основні питання, які обговорюються, стосуються військової техніки та радіусу зони безпеки. За його словами, пропозиція МАГАТЕ дуже проста: «Не стріляйте по станції, не стріляйте зі станції».
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- Голос Америки
"Помінялись ролями" - оглядачі реагують на те, що російських мобілізованих тренують білоруси
Війна спустошила російський офіцерський склад і Росія, згідно з повідомленнями, залучає білоруських експертів, щоб навчати мобілізовані сили і, можливо, контрактників і призовників. Про це пише американський Інститут вивчення війни.
В британському Міноборони вказують, що Білорусь, ймовірно, навчає тисячі мобілізованих росіян, бо російські військові інструктури, або воюють в Україні, або стали жертвами війни.
У відомстві зазначають - Білорусь та Росія помінялись ролями.
"Білоруські сили традиційно вважались Росією гіршими ніж російські і їхнє долучення в якості інструкторів свідчить, що російська військова система перенапружена", - йдеться в оцінках, які щодня публікує британське оборонне відомство в соцмережах.
Аналітики ISW вказують, що попри всі зусилля, Росії, ймовірно, не вдасться зібрати вагомі звичайні сили в строки, які дозволили б вплинути на хід війни Росії в Україні.
Цього тижня президент Росії Путін відвідував Білорусь і, серед іншого обговорив з білоруським лідером Олександром Лукашенком створення "спільного оборонного простору".
Хоча в минулі роки Путін та Лукашенко неодноразово зустрічались, вперше за декілька років Путін приїхав на таку зустріч до Білорусі. Візит змусив оглядачів говорити про тиск Росії на Білорусь щодо її більшої участі у війні в Україні. Речник Кремля Песокв назвав такі побоювання "безпідставними". В четвер Лукашенко заперечив повідомлення, що військові маневри білоруських сил націлені проти України.
Саміт ЄС-Україна відбудеться 3 лютого, місце проведення ще не визначили – речник
Президент Європейської ради Шарль Мішель і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн проведуть саміт із президентом України Володимиром Зеленським 3 лютого наступного року, повідомив речник Мішеля Баренд Лейтс.
Місце проведення саміту поки не визначено, повідомляє Reuters.
«Я можу підтвердити, що саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого, і є відкрите запрошення для президента Зеленського відвідати Брюссель», – сказав речник.
Він зауважив, що це запрошення не означає, що саме в Брюсселі буде проходити саміт.
За повідомленнями офіційних осіб, темою саміту, ймовірно, буде те, як ЄС буде продовжувати підтримку України у війні, яку проти неї веде Росія.
Лідери двох ключових інституцій ЄС – Єврокомісії та Ради лідерів ЄС – також оцінять шлях України до членства в блоці.
Зеленський регулярно з’являвся через відеозв’язок на самітах ЄС від початку повномасштабного російського вторгнення в лютому. 21 грудня він здійснив свою першу особисту поїздку до Вашингтона з початку повномасштабної війни.
Чим схожі і відмінні промови Зеленського і Черчилля у Конгресі США?
Заклики українського президента Володимира Зеленського, щоб Америка знову відіграла провідну роль у досягненні справедливості і відновленні миру в Європі нагадують про подібні слова, що лунали понад 80 років тому з вуст британського прем’єр-міністра Вінстона Черчилля.
Злі люди і їхні кліки, які послали свої народи на стежку війни і загарбництва, знають, що їх притягнуть до жахливої відповідальності...»Вінстон Черчилль
Володимир Зеленський заявив 21 грудня перед законодавцями обидвох палат Конгресу США у Вашингтоні, що знову настав історичний момент, коли американська допомога є визначальною у перемозі сил свободи й демократії над силами агресії й авторитаризму.
«Цю битву не можна заморозити чи відкласти. Її не можна ігнорувати, сподіваючись, що океан чи щось інше захистять самі собою. Від Сполучених Штатів і до Китаю, від Європи й до Латинської Америки, від Африки й до Австралії – світ надто взаємопов’язаний, надто взаємозалежний, щоб хтось один міг залишитися десь осторонь і водночас у безпеці, коли триває така битва. Наші дві нації є союзниками в цій битві», - сказав український президент.
Також у грудні 81 рік тому під час Другої Світової війни Вінстон Черчилль став першим британським прем’єр-міністром, який промовляв перед спільним засіданням двох палат конгресу США.
«Ще один історичний лідер звертається до Конгресу в час війни, коли під загрозою саме існування демократії», - заявила очільниця Палати представників Ненсі Пелосі.
22 грудня 1941 року Черчилль прилетів до Вашингтона на зустріч з президентом США Франкліном Рузвельтом лише кількома тижнями після того, як Японія вчинила нищівний напад на американську базу Перл Гарбор.
Подібно як і для Зеленського, одним з головних завдань Черчилля було переконати США, що війна у далекій від Америки Європі насправді важлива і для американців, і що допомога європейським союзникам потрібна і Вашингтону.
Хоча Велика Британія вступила у війну з нацистською Німеччиною ще у вересні 1939 року, Сполучені Штати ще кілька років не втручалися, більше переймаючись загрозою з боку фактичної німецької союзниці - Японії.
Черчилль довго доводив американцям, що загроза велика і стосується всіх.
Україна ніколи не просила й не просить, щоб американські солдати воювали на нашій землі замість нас.Володимир Зеленський
«Злі люди і їхні кліки, які послали свої народи на стежку війни і загарбництва, знають, що їх притягнуть до жахливої відповідальності, якщо вони зброєю не подолають народи, на які вони напали», - застерігав британський лідер у промові, яку називають найважливішою в його кар’єрі.
Черчилль також наголошував, що з допомогою Сполучених Штатів союзники можуть змінити хід війни, в якій у той період Німеччина підкорювала нові й нові країни Європи.
Він послався на історію Першої Світової вказавши, що не вперше «довга рука долі простягалася через океани, щоб витягти Сполучені Штати у передні ряди битви».
«Якби ми трималися разом після минулої війни, якби ми вдалися до спільних кроків для нашої безпеки, то це поновлення на нас не впало б. Хіба ми не зобов’язані перед самими собою, перед нашими дітьми, перед вимученим людством, домогтися, щоб ці катастрофи не охопили нас знову», - заявив тоді Черчилль американцям.
Головна відмінність слів президента Володимира Зеленського в грудні 2022 року від слів Черчилля в грудні 1941 полягає в тому, що український лідер не закликав США залучатися до бойових дій.
Зеленський наголошував, що українці можуть і готові захистити себе, Європу і подолати агресора самі, але для цього їм потрібна більша допомога.
«Україна ніколи не просила й не просить, щоб американські солдати воювали на нашій землі замість нас. Запевняю вас, що українські воїни чудово можуть самі керувати американськими танками й літаками», - підкресли він.
Український президент подякував американцям за допомогу і наголосив: «Ви можете прискорити нашу перемогу. Я знаю це. І вона доведе будь-якому потенційному агресору, що вже нікому не вдасться порушити кордони іншого народу, чинити звірства й царювати над людьми проти їхньої волі».
Одяг президента в час війни
Зауважуючи зовнішні ознаки виступу Зеленського у Конгресі США 21 грудня 2022 року майже всі коментатори помітили незвичну для офіційних подій неформальність одягу президента України, але багато з них наголошують у ЗМІ на тому, що напіввійськовий одяг Володимира Зеленського вже став його маркою.
CNN: «Якщо колись лідер уособлював країну, то це Володимир Зеленський. Незламний, нескорений - цивільний, який змушений одягтися у військове - український президент провів середу у Вашингтоні, зухвало здійснивши перший виїзд за кордон...»
Washington Post: «...Зеленський, одягнений у вже символічний для нього зелений військовий светр і у важких черевиках, здобув у середу кілька стоячих овацій від сотень законотворців, які подекуди були зворушені майже до сліз».
Politico: «...Зеленський був одягнений у свої військові однострої, що стали його маркою, а Байден красувався краваткою з синьо-жовтими кольорами України».
Guardian: «...Зеленського, який прибув на промову в його тепер вже фірмових зелених штанах і футболці, вітали оваціями стоячи...»
Associated Press: «Байден сказав Зеленському, одягненому у светр бойового зеленого кольору і в черевиках: «Для мене честь стояти пліч о пліч з вами».
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«Цей прапор - символ нашої перемоги в цій війні. Ми стоїмо, ми боремось, і ми переможемо - тому що ми єдині. Україна, США і увесь вільний світ».
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