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Зеленський у Конгресі: допомога Україні – не благодійність, а інвестиція у глобальну безпеку
Президент України Володимир Зеленський заявив Конгресу США в середу, що американці не просто допомагають Україні у боротьбі проти російської агресії, а інвестують і у власну, і у світову безпеку.
Виступаючи у Конгресі США, Зеленський сказав, що українці та американці борються за спільні цінності, а десятки мільярдів доларів допомоги, яку американські законодавці схвалили для боротьби з російським вторгненням, є «інвестицією в глобальну безпеку».
«Ваші гроші – не благодійність, – сказав Зеленський, звертаючись до обох палат американського Конгресу. – Це інвестиція у глобальну безпеку та демократію».
Зеленськаий закликав конгресменів продовжувати надавти підтримку Україні, заявивши, що наступний рік буде ще складнішим, але, за словами Зеленського, він стане роком спільної перемоги для українців та американців.
«Наші два народи є союзниками у спільній битві. І наступного року буде поворотний пункт. Я знаю, це буде той момент, коли українська мужність і американська рішучість повинні гарантувати майбутнє нашої спільної свободи, свободи людей, які відстоюють свої цінності», – сказав президент Зеленський, виступаючи англійською мовою.
Ці слова американські законодавці від обох партій та обох палат Конгресу зустріли бурхливими оплесками. Вони неодноразово вітали слова Зеленського, який у своїй промові порівняв битву своєї країни проти Москви з великими битвами Другої світової війни та американською боротьбою за незалежність.
Спільне засідання обої палат Конгресу, на якому виступав президент Зеленський, вела спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Раніше у середу вона висловила сподівання, що в наступні 48 годин Конгрес затвердить новий раунд «важливої безпекової та економічної допомоги для України».
Йдеться про схвалення додаткової екстреної військової та економічної допомоги на суму 44,9 мільярда доларів на додаток до приблизно 50 мільярдів доларів, які вже були надіслані Україні цього року.
Як повідомляв «Голос Америки», за кілька годин до прибуття до Вашингтона президента України Володимира Зеленського, США оголосили новий пакет оборонної допомоги Україні обсягом 1,85 мільярдів доларів, що вперше включатиме систему протиповітряної оборони Patriot.
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- Голос Америки
Байден назвав причини, чому США ще не надали «всю зброю, що потрібна» для перемоги України
Президент США Джо Байден заявив, що європейські партнери по НАТО остерігалися, що Росія почне ескалацію, якщо б Україна отримала певні види зброї, а для надання військової допомоги Україні, було потрібно зберегти єдність НАТО.
Про це президент Байден сказав під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.
«Існує цілий Альянс, якому важливо залишитися з Україною», – заявив Байден журналістам у східній кімнаті Білого дому.
Відповідаючи на запитання української журналістки про те, чому США відразу не надали всієї зброї, за допомогою якої Україна могла б звільнити всю свою територію, Байден сказав, що не було згоди європейських партнерів на те, щоб Україна отримала інші системи зброї, ніж вона отримує зараз.
«Ідея про те, що ми дамо Україні принципово інший матеріал, ніж той, який там уже йде, мала б перспективу розвалу НАТО та розвалу Європейського Союзу та решти світу. Ми збираємося дати Україні те, що їй потрібно, щоб вона могла захищатися, щоб мала змогу досягти успіху на полі бою», – сказав Байден.
Президент США наголосив, що провів «кілька сотень годин віч-на-віч з європейськими союзниками», переконуючи їх, щоб вони продовжували підтримувати Україну.
«Вони це прекрасно розуміють, але не хочуть воювати з Росією. Вони не шукають третьої світової війни. І вони думають, що усього цього можна уникнути, переконавшись, що Україна зможе досягти успіху на полі бою. Так чи інакше, є ще що сказати, але, напевно, я вже сказав занадто багато», – додав Байден.
Під час прес-конференції Байден також сказав, що зараз не бачить загрози єдності НАТО.
«Мене зовсім не хвилює питання збереження альянсу, НАТО та Європейського Союзу, а також інших країн – я ніколи не бачив, щоб НАТО та ЄС були більш об’єднаними щодо чогось, і я не бачу жодних ознак будь-яких змін», – сказав Байден.
«Ми всі знаємо, що тут поставлено на карту, наші європейські партнери навіть більше. Йдеться про те, що ми ніколи не бачили великого вторгнення в європейську країну з часів Другої світової війни, і вони не бачать жодних ознак того, що Путін збирається щось робити, щоб це змінити, якщо ми не будемо чинимо опір і не допоможемо українцям чинити опір. Ми всі знаємо, що поставлено на карту – сама ідея суверенітету, Статут ООН», – наголосив Байден.
У своїй відповіді він також назвав сфери, в яких буде посилена обороноздатність України – це протиповітряна оборона, де крім наданих систем Patriot, були надані «сотні передових артилерійських систем з десятків країн», бронетехніка та «ще 200 000 додаткових боєприпасів».
Як повідомляв «Голос Америки», США оголосили новий пакет оборонної допомоги Україні обсягом 1,85 млрд дол. Новий пакет вперше містить систему протиповітряної оборони Patriot, здатну збивати крилаті та балістичні ракети, а також літаки.
- Голос Америки
Виступ Володимира Зеленського в Конгресі США - наживо з перекладом українською
Президент України Володимир Зеленський звертається до Конгресу США – дивіться наживо з перекладом українською:
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- Голос Америки
Пелосі привітала Зеленського в Капітолії і згадала про Черчилля
Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі зустріла президента України Володимира Зеленського в Капітолії.
"Я з великою гордістю вітаю президента Зеленського у цій столиці демократії Сполучених Штатів", – заявила вона.
"Сьогодні ми вітаємо хороброго і мужнього президента Зеленського, щоб відзначити в його особі також і хоробрий та мужній об'єднаний народ України за те, що вони роблять, щоб захистити демократію", – додала спікерка.
Пелосі нагадала, що її батько був членом американського Конгресу, коли в 1941 році, через день після Різдва, перед Конгресом виступав прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль і "закликав Америку боротись з тиранією в Європі".
Посадовиця нагадала слова Черчилля з цієї промови: " Ми робимо найбільш шляхетну роботу в світі – не лише захищаючи серця та домівки, але і справу свободи в кожній землі". "Саме це і робить народ України", – вказала Пелосі.
Посадовиця висловила сподівання, що в наступні 48 годин Конгрес затвердить новий раунд "важливої безпекової та економічної допомоги для України" і високо оцінила рішення Байдена надати системи протиповітряної оборони Patriot.
Зеленський, у свою чергу, подякував Пелосі, Конгресу та американцям за допомогу Україні в оборонній та економічній сферах. "Конгрес США - це великий друг українського народу, свободи українців", – сказав він.
Як повідомляв «Голос Америки», цього тижня Конгрес планує затвердити бюджет США на наступний рік, який, серед іншого, містить "Акт про додаткові асигнування для України", що передбачає $45 мільярдів витрат. Це майже на $8 мільярдів доларів більше, ніж $37,7 мільярдів, які запитував Білий Дім для України у листопаді цього року.
Зеленський виголошує промову перед обома палатами американського Конгресу на запрошення Пелосі. Конгресвумен від Демократичної партії, Ненсі Пелосі, йде з посади спікера в січні, коли більшість в Конгресі перейде до Республіканської партії США.
Пелосі впродовж своєї роботи як спікерки, виявляла рішучу підтримку України і візит Зеленського в її останні тижні на посаді є гарним знаком, твітує колишній посол США в Росії Майкл Макфол.
Деякі політики в опозиційній Республіканській партії не підтримують надання Україні допомоги, вказують оглядачі і зокрема про це в публікації для "Атлантичної ради" пише екс-координатор політики санкцій в Держдепі США Деніел Фрід.
Однак лідер республіканців у Сенаті США республіканець Мітч Макконнелл напередодні візиту Зеленського заявив, що "надання допомоги українцям для перемоги над росіянами зараз є пріоритетом номер один для Сполучених Штатів, на думку більшості республіканців, такими ми бачимо виклики, які зараз стоять перед країною".
Макконнелл привітав візит Зеленського: "Народ України - сміливий, невинний, і вони заслуговують на нашу допомогу. Президент Зеленський - надихаючий лідер".
Але він наголосив: ключове, що допомога Києву "відповідає інтересам нашої національної безпеки, але вона також відповідає економічним інтересам Америки".
"Ці інвестиції допоможуть розширити наші оборонні виробничі потужності та сприятимуть розвитку галузі, яка підтримує високооплачувані робочі місця американців", - сказав він.
- Голос Америки
Президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає майже 400 мільйонів додаткової гуманітарної допомоги, щоб пережити зиму
Президент США Джо Байден заявив, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) направить Україні гуманітарну допомогу, щоб українці могли пережити зиму, коли їхню критичну інфраструктуру продовжує обстрілювати Росія.
Про це він сказав у середу під час спільної прес-конференції у Білому домі разом з президентом України Володимиром Зеленським.
«Сьогодні USAID зобов'язується виділити понад 374 мільйони доларів як терміново необхідну гуманітарну допомогу для України. Вона забезпечить продовольчу та грошову допомогу понад 1,5 мільйонам українців, а також доступ до медичної допомоги, безпечної питної води та допоможе зігрітися вдома взимку понад 2,5 мільйонам українців», – сказав Байден під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.
Байден наголосив, що потрібно «чітко розуміти, що робить Росія».
«Вона цілеспрямовано атакує критично важливу інфраструктуру України, руйнуючи систему забезпечення теплом і світлом українців у найхолоднішу та темну пору року. Росія використовує зиму як зброю, морозить людей, морить голодом, відрізає їх один від одного. Це останній приклад жахливих звірств, які російські війська проти невинного українського цивільного населення, дітей та їхніх родин», – сказав Байден.
Він додав, що США та їхні союзники та партнери надають критично важливе обладнання, допомагаючи Україні здійснити аварійний ремонт систем електропередачі та зміцнити стабільність електромережі України перед обличчям цілеспрямованих атак Росії.
США також постачають Україні зброю, що допоможе захиститися від російських повітряних ударів, наголосив президент Байден. За його словами, оголошена у середу безпекова та гуманітарна допомога становить 2,2 мільярда доларів «додаткової підтримки українського народу».
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