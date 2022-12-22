Зеленський у Конгресі: допомога Україні – не благодійність, а інвестиція у глобальну безпеку

Президент України Володимир Зеленський заявив Конгресу США в середу, що американці не просто допомагають Україні у боротьбі проти російської агресії, а інвестують і у власну, і у світову безпеку.

Виступаючи у Конгресі США, Зеленський сказав, що українці та американці борються за спільні цінності, а десятки мільярдів доларів допомоги, яку американські законодавці схвалили для боротьби з російським вторгненням, є «інвестицією в глобальну безпеку».

«Ваші гроші – не благодійність, – сказав Зеленський, звертаючись до обох палат американського Конгресу. – Це інвестиція у глобальну безпеку та демократію».

Зеленськаий закликав конгресменів продовжувати надавти підтримку Україні, заявивши, що наступний рік буде ще складнішим, але, за словами Зеленського, він стане роком спільної перемоги для українців та американців.

«Наші два народи є союзниками у спільній битві. І наступного року буде поворотний пункт. Я знаю, це буде той момент, коли українська мужність і американська рішучість повинні гарантувати майбутнє нашої спільної свободи, свободи людей, які відстоюють свої цінності», – сказав президент Зеленський, виступаючи англійською мовою.

Ці слова американські законодавці від обох партій та обох палат Конгресу зустріли бурхливими оплесками. Вони неодноразово вітали слова Зеленського, який у своїй промові порівняв битву своєї країни проти Москви з великими битвами Другої світової війни та американською боротьбою за незалежність.

Спільне засідання обої палат Конгресу, на якому виступав президент Зеленський, вела спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Раніше у середу вона висловила сподівання, що в наступні 48 годин Конгрес затвердить новий раунд «важливої безпекової та економічної допомоги для України».

Йдеться про схвалення додаткової екстреної військової та економічної допомоги на суму 44,9 мільярда доларів на додаток до приблизно 50 мільярдів доларів, які вже були надіслані Україні цього року.

Як повідомляв «Голос Америки», за кілька годин до прибуття до Вашингтона президента України Володимира Зеленського, США оголосили новий пакет оборонної допомоги Україні обсягом 1,85 мільярдів доларів, що вперше включатиме систему протиповітряної оборони Patriot.