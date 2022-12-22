Сенат ухвалив законопроект про державне фінансування, що включає майже 45 млрд додаткової допомоги Україні та партнерам. Молдовська розвідка вважає, що Росія має намір вторгнутися у їхню країну в 2023 році - що про потенційну загрозу думають мешканці прикордоння на Одещині. Місце, яке звільнила Росія в енергетичній архітектурі Європи, може зайняти Україна - експерти.
Результати візиту Зеленського до США. ЧАС-ТАЙМ
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