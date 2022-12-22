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Час-Time

Результати візиту Зеленського до США. ЧАС-ТАЙМ

Результати візиту Зеленського до США. ЧАС-ТАЙМ
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Результати візиту Зеленського до США. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Українці та американці борються за спільні цінності - Вододимир Зеленський в Конгресі США. Підсумки візиту президента України до Вашингтона, ексклюзивні подробиці з Конгресу та Білого Дому, реакції американської преси та оглядачів.

Сенат ухвалив законопроект про державне фінансування, що включає майже 45 млрд додаткової допомоги Україні та партнерам. Молдовська розвідка вважає, що Росія має намір вторгнутися у їхню країну в 2023 році - що про потенційну загрозу думають мешканці прикордоння на Одещині. Місце, яке звільнила Росія в енергетичній архітектурі Європи, може зайняти Україна - експерти.

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