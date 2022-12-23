Реакції законодавців США на промову Зеленського. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Виступ українського президента в Конгресі США багато хто вже назвав історичним. Основні моменти промови Володимира Зеленського і як на неї відреагували – подробиці з Конгресу США. Сенат ухвалив законопроект про державне фінансування, що включає майже 45 млрд додаткової допомоги Україні та партнерам.