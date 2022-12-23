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Студія Вашингтон

Реакції законодавців США на промову Зеленського. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Реакції законодавців США на промову Зеленського. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Реакції законодавців США на промову Зеленського. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Виступ українського президента в Конгресі США багато хто вже назвав історичним. Основні моменти промови Володимира Зеленського і як на неї відреагували – подробиці з Конгресу США. Сенат ухвалив законопроект про державне фінансування, що включає майже 45 млрд додаткової допомоги Україні та партнерам.

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