Реакції законодавців США на промову Зеленського. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Виступ українського президента в Конгресі США багато хто вже назвав історичним. Основні моменти промови Володимира Зеленського і як на неї відреагували – подробиці з Конгресу США. Сенат ухвалив законопроект про державне фінансування, що включає майже 45 млрд додаткової допомоги Україні та партнерам.
Випуски
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грудень 22, 2022
США оголосили про новий пакет допомоги Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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грудень 20, 2022
Днями буде ще один анонс допомоги Україні - Кірбі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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грудень 17, 2022
Коли Україна отримає від США системи ППО Patriot? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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грудень 15, 2022
Система «Патріот» для України: що наразі відомо. СТУДІЯ ВАШИНГТОН