Британія згодна зі США, що російський «Вагнер» отримав зброю Північної Кореї

Вашингтон і Лондон заявили, що російська приватна військова компанія «Вагнер», яка активно задіяна у війні в Україні, отримала партію зброї з Північної Кореї.

Британське міністерство закордонних справ оприлюднило заяву з осудом Пхеньяна, погодившись з висновками США, що Росія отримує північнокорейське озброєння, хоча затверджені ООН санкції забороняють Північній Кореї продавати чи купувати зброю.

Британія засуджує Північну Корею за постачання зброї російській найманській групі, яка воює в незаконній війні Росії проти України.

Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі заявив, що Лондон «підтримує оцінки США» і назвав становище «чітким порушенням резолюцій Ради безпеки ООН».

Північнокорейське міністерство закордонних справ знову заперечило повідомлення про продаж зброї Росії, які вже віддавна з’являлися у пресі, але в останній заяві Пхеньяна компанію «Ваґнер» не згадано.

Приватна військова компанія «Ваґнер», якою володіє наближений до президента Путіна Євґеній Пріґожин, перебуває піж санкціями США з 2017 року, під санкціями Британії з 2020 року і під санкціями ЄС з 2021 року.

Агентство Reuters вказує, що раніше японська газета Токіо Сімбун повідомила про відправлення з Північної Кореї в Росію залізничного вантажу з боєприпасами, включно з артилерійською амуніцією.

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі сказав 22 грудня, що згідно з американською інформацією той перший вантаж отриманий компанією «Вагнер» містив зокрема ракети.

«Ми вважаємо, що обсяги матеріалів наданих «Вагнеру» не змінять становища на полі бою в Україні. Але ми, звичайно ж, стурбовані, що Північна Корея планує постачати більше військового спорядження», - цитує Джона Кірбі американське агентство Associated Press.

В західних колах багато говорять про те, що російська армія напевне потерпає від браку боєприпасів, зокрема для артилерії, оскільки Росія, починаючи минулої зими вторгнення в Україну, очевидно не розраховувала на тривалі, інтенсивні бойові дії.

Тому особливу увагу привертають очевидні намагання росіян здобути зброю від інших країн зокрема від Ірану та Північної Кореї.

Президент Зеленський, виступаючи у Конгресі США 21 грудня, окремо вказував на іранську зброю.

«Росія знайшла спільника в цій геноцидній політиці. Це Іран. Іранські вбивчі дрони, які йдуть до Росії сотнями, стали загрозою для нашої критичної інфраструктури. Так один терорист знаходить іншого», - заявив український президент, викликавши нові заперечення і навіть завуальовані погрози з Тегерану в бік України.

Роль найманців

З Білого дому пролунала стурбованість зростанням ролі російської приватної військової компанії «Вагнер» у бойових діях на українській території, зокрема на Донеччині.

Вважають, що «вагнерівці» беруть активну участь у найзапекліших боях за місто Бахмут.

«Вагнер, відіграє провідну роль в Бахмуті, де погано оснащені та погано навчені солдати зазнають важких втрат. Приблизно 1000 бійців «Вагнера» загинули в останні тижні і 90% тих втрат становили набрані в’язні», - сказано у заяві британського міністерства.

Джон Кірбі сказав, що в певних ситуаціях російські військові були «підпорядковані командуванню «Вагнера».

Вашингтон і Лондон подають дані, що в Україні воюють 50 000 найманців компанії «Вагнер» включно з 10 000 контрактників і 40 000 випущених з в’язниць злочинців, яким пообіцяли амністію й платню.

Речник сказав, що за даними США компанія «Вагнер» витрачає на бойові дії приблизно $100 мільйонів на місяць.

Компанію «Вагнер» звинувачують у чисельних порушеннях прав людини в багатьох країнах, включно з Лівією, Малі, Сирією та Центрально Африканською республікою.

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