"Люди мали це побачити". The Guardian назвала Євгена Малолєтку  фотографом року 

Фотожурналіст Євген Малолєтка став фотографом року за версією The Guardian.

Малолєтка висвітлював події в Казахстані, але перед повномасштабним вторгненням Росії до України, повернувся до України і в січні, висвітлював події в Харкові та на Донбасі, де посилилось протистояння з підтримуваними Росією силами, а перед самим вторгненням працював в Маріуполі, місті, яке він та агенція Associated Press вважали ключовим в разі повномасштабного вторгнення Росії. Так і сталось, пише The Guardian.

Євген навіть не думав відмовлятись від небезпечного завдання, сказав фотограф в інтерв'ю Голосу Америки в листопаді в Нью-Йорку.

"Під час війни, журналіст має виконувати свою роботу. Як пожежник, як лікар, як поліцейський - всі мають виконувати функцію і наша функція - інформувати людей про те, що відбувається", - сказав Євген.

Малолєтка з початку повномасштабного вторгнення документував російські злочини в Маріуполі. 9 березня Євген зняв наслідки обстрілу пологового відділення – тоді ці фотографії вразили світ.

"Люди мали це побачити, мали побачити це жахіття, що Росія зробила з пологовим будинком, що Росія зробила з пожежною станцією, як вона обстрілювала танками цивільні будинки", - сказав він.

Малолєтка був серед журналістів, які останніми покинули окупований Маріуполь.

В статті використано матеріал журналістки Голосу Америки Ірини Соломко