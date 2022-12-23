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"Люди мали це побачити". The Guardian назвала Євгена Малолєтку фотографом року
Фотожурналіст Євген Малолєтка став фотографом року за версією The Guardian.
Малолєтка висвітлював події в Казахстані, але перед повномасштабним вторгненням Росії до України, повернувся до України і в січні, висвітлював події в Харкові та на Донбасі, де посилилось протистояння з підтримуваними Росією силами, а перед самим вторгненням працював в Маріуполі, місті, яке він та агенція Associated Press вважали ключовим в разі повномасштабного вторгнення Росії. Так і сталось, пише The Guardian.
Євген навіть не думав відмовлятись від небезпечного завдання, сказав фотограф в інтерв'ю Голосу Америки в листопаді в Нью-Йорку.
"Під час війни, журналіст має виконувати свою роботу. Як пожежник, як лікар, як поліцейський - всі мають виконувати функцію і наша функція - інформувати людей про те, що відбувається", - сказав Євген.
Малолєтка з початку повномасштабного вторгнення документував російські злочини в Маріуполі. 9 березня Євген зняв наслідки обстрілу пологового відділення – тоді ці фотографії вразили світ.
"Люди мали це побачити, мали побачити це жахіття, що Росія зробила з пологовим будинком, що Росія зробила з пожежною станцією, як вона обстрілювала танками цивільні будинки", - сказав він.
Малолєтка був серед журналістів, які останніми покинули окупований Маріуполь.
В статті використано матеріал журналістки Голосу Америки Ірини Соломко
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- Голос Америки
Байден закликав "ділитись добротою" на Рідзво
"Ось і Різдво, давайте трошечки ділитись добротою", - сказав президент США Джо Байден у своєму передріздвяному зверненні до американців.
Байден закликав американців об'єднуватись і вказав на посилення протистояння в американській політиці а також більшу ізоляцію людей через пандемію а також поширення технологій.
"Послання Різдва завжди важливе, але особливо воно важливе у важкі часи, подібні до тих, які ми пережили останні кілька років.
Я щиро сподіваюся, що цей святковий сезон вичерпає отруту, яка вразила нашу політику та налаштувала нас одне проти одного. Я сподіваюся, що цей різдвяний сезон стане новим початком для нашої нації, тому що нас, американців, так багато об’єднує. У нас набагато більше спільного, ніж відмінного", - сказав Байден.
Він побажав американцям миру, радості, здоров’я та щастя.
"Я бажаю тобі, і тобі, і нашій країні зараз і завжди, щоб ми жили у світлі. Світлі свободи і надії, любові і щедрості, доброти і співчуття, гідності і порядності. Тож від родини Байденів бажаємо вам і вашій родині миру, радості, здоров’я та щастя. Веселого Різдва, веселих свят і всього найкращого в новому році", - виголосив американський президент в Білому домі в четвер.
Байден окремо поділився оптимізмом щодо американської економіки. В п'ятницю оприлюднені дані показали, зокрема, зростання доходів і зниження інфляції. Американський президент, якого раніше критикували за різке зростання цін на бензин, додав у соцмедіа: "Цього Різдва, ви платитиме менше, щоб заправити бак і доїхати додому, ніж у цей час минулого року".
В п'ятницю Байден та перша леді Джилл Байден відвідують Дитячу національну лікарню у столиці США.
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- Анна Костюченко
- Голос Америки
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