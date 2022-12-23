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"Люди мали це побачити". The Guardian назвала Євгена Малолєтку  фотографом року 

Як фотограф Євген Малолєтка документував російські злочини в Маріуполі. Відео
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Як фотограф Євген Малолєтка документував російські злочини в Маріуполі. Відео

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Як фотограф Євген Малолєтка документував російські злочини в Маріуполі. Відео

Фотожурналіст Євген Малолєтка став фотографом року за версією The Guardian.

Малолєтка висвітлював події в Казахстані, але перед повномасштабним вторгненням Росії до України, повернувся до України і в січні, висвітлював події в Харкові та на Донбасі, де посилилось протистояння з підтримуваними Росією силами, а перед самим вторгненням працював в Маріуполі, місті, яке він та агенція Associated Press вважали ключовим в разі повномасштабного вторгнення Росії. Так і сталось, пише The Guardian.

Євген навіть не думав відмовлятись від небезпечного завдання, сказав фотограф в інтерв'ю Голосу Америки в листопаді в Нью-Йорку.

"Під час війни, журналіст має виконувати свою роботу. Як пожежник, як лікар, як поліцейський - всі мають виконувати функцію і наша функція - інформувати людей про те, що відбувається", - сказав Євген.

Малолєтка з початку повномасштабного вторгнення документував російські злочини в Маріуполі. 9 березня Євген зняв наслідки обстрілу пологового відділення – тоді ці фотографії вразили світ.

"Люди мали це побачити, мали побачити це жахіття, що Росія зробила з пологовим будинком, що Росія зробила з пожежною станцією, як вона обстрілювала танками цивільні будинки", - сказав він.

Малолєтка був серед журналістів, які останніми покинули окупований Маріуполь.

В статті використано матеріал журналістки Голосу Америки Ірини Соломко

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  • Голос Америки

Байден закликав "ділитись добротою" на Рідзво

Президент США Джо Байден звернувся до американців перед Різдвом

"Ось і Різдво, давайте трошечки ділитись добротою", - сказав президент США Джо Байден у своєму передріздвяному зверненні до американців.

Байден закликав американців об'єднуватись і вказав на посилення протистояння в американській політиці а також більшу ізоляцію людей через пандемію а також поширення технологій.

"Послання Різдва завжди важливе, але особливо воно важливе у важкі часи, подібні до тих, які ми пережили останні кілька років.

Я щиро сподіваюся, що цей святковий сезон вичерпає отруту, яка вразила нашу політику та налаштувала нас одне проти одного. Я сподіваюся, що цей різдвяний сезон стане новим початком для нашої нації, тому що нас, американців, так багато об’єднує. У нас набагато більше спільного, ніж відмінного", - сказав Байден.

Він побажав американцям миру, радості, здоров’я та щастя.

"Я бажаю тобі, і тобі, і нашій країні зараз і завжди, щоб ми жили у світлі. Світлі свободи і надії, любові і щедрості, доброти і співчуття, гідності і порядності. Тож від родини Байденів бажаємо вам і вашій родині миру, радості, здоров’я та щастя. Веселого Різдва, веселих свят і всього найкращого в новому році", - виголосив американський президент в Білому домі в четвер.

Байден окремо поділився оптимізмом щодо американської економіки. В п'ятницю оприлюднені дані показали, зокрема, зростання доходів і зниження інфляції. Американський президент, якого раніше критикували за різке зростання цін на бензин, додав у соцмедіа: "Цього Різдва, ви платитиме менше, щоб заправити бак і доїхати додому, ніж у цей час минулого року".

В п'ятницю Байден та перша леді Джилл Байден відвідують Дитячу національну лікарню у столиці США.

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Президент США Джо Байден привітав американців з Різдвом. Відео

Президент США Джо Байден привітав американців з Різдвом. Відео
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Президент США Джо Байден привітав американців з Різдвом. Відео

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«Від родини Байденів бажаємо вам і вашій родині миру, радості, здоров’я та щастя. Веселого Різдва, веселих свят і всього найкращого в новому році», – президент США Джо Байден

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Що про потенційну загрозу вторгнення РФ думають мешканці прикордоння на Одещині? Відео

Що про потенційну загрозу вторгнення РФ думають мешканці прикордоння на Одещині? Відео
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Що про потенційну загрозу вторгнення РФ думають мешканці прикордоння на Одещині? Відео

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Молдовська розвідка вважає, що Росія має намір вторгнутися у їхню країну в 2023 році. Реалізація цього залежить від ситуації в Україні, підкреслив голова розвідки Молдови. У разі виконання таких планів росіяни можуть атакувати Україну і з нового фронту.

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Місце, яке звільнила Росія в енергетичній архітектурі Європи, може зайняти Україна - експерти. Відео

Місце, яке звільнила Росія в енергетичній архітектурі Європи, може зайняти Україна - експерти. Відео
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Місце, яке звільнила Росія в енергетичній архітектурі Європи, може зайняти Україна - експерти. Відео

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Місце яке звільнила Росія в енергетичній архітектурі Європи може зайняти Україна, принаймні, на ринку електроенергії та використання газосховищ, кажуть експерти. Вони радять не відновлювати стару інфрастуктуру, а йти за ноітніми технологіями - «розумними мережами».

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Президент США Джо Байден привітав американців з Різдвом. Відео
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Президент США Джо Байден привітав американців з Різдвом. Відео

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Президент США Джо Байден привітав американців з Різдвом. Відео

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