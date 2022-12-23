Конгрес схвалив бюджет США включно з $45 млрд для України. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Деталі законопроекту США про конфіскацію активів на користь України. Про стан українських атомних електростанцій, ризики ядерної війни та наслідки українського ядерного роззброєння - Мар'яна Буджерин. У Кеннеді Центрі місцевий український гурт Гердан знайомив американців із українськими різдвяними традиціями. Без світла — блекаут може спровокувати нову хвилю біженців з України.
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грудень 22, 2022
Результати візиту Зеленського до США. ЧАС-ТАЙМ
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грудень 21, 2022
Візит Зеленського до США. Система Patriot - для України. ЧАС-ТАЙМ
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45 млрд для України - законопроект про урядовий бюджет США. ЧАС-ТАЙМ
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грудень 19, 2022
ЄС узгодив верхню межу цін на російський газ. ЧАС-ТАЙМ
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грудень 16, 2022
Реакція Вашингтона на чергові ракетні обстріли України. ЧАС-ТАМ
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