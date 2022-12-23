Конгрес схвалив бюджет США включно з $45 млрд для України. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Деталі законопроекту США про конфіскацію активів на користь України. Про стан українських атомних електростанцій, ризики ядерної війни та наслідки українського ядерного роззброєння - Мар'яна Буджерин. У Кеннеді Центрі місцевий український гурт Гердан знайомив американців із українськими різдвяними традиціями. Без світла — блекаут може спровокувати нову хвилю біженців з України.