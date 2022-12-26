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Час-Time

Україна ініціювала процес виключення Росії із ООН. ЧАС-ТАЙМ

Україна ініціювала процес виключення Росії із ООН. ЧАС-ТАЙМ
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Україна ініціювала процес виключення Росії із ООН. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Міністерство закордонних справ України ініціювало процес виключення Росії із Організації Об’єднаний Націй. Коли та як буде створений спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України? Help Razom: як молоді підприємці українського походження у Чикаго допомагають Україні. Студенти каліфорнійського університету Берклі допомають відновлювати українські школи. Вже понад півсотні людей у США загинули через зимовий шторм історичних масштабів. Нью-йоркські українці влаштували святкову коляду і вертеп під головною ялинкою мегаполісу.

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