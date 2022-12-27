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Як у США протезують українських військових. ЧАС-ТАЙМ

Як у США протезують українських військових. ЧАС-ТАЙМ
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Як у США протезують українських військових. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Українські енергомережі відновлюються після російських обстрілів. Як тривають відновлювальні роботи, і що потрібно для того, аби заживити і забезпечити стабільну роботу енергомереж: Мирослава Гонгадзе відвідала низку ключових об’єктів енергетичної інфраструктури України. США оговтуються від «снігового шторму століття», який забрав життя понад півсотні людей. Розслідування штурму Капітолію 6 січня 2021 року: фінальні висновки комітету Палати представників. Як повномасштабне вторгнення Росії вплинуло на світ українських стартапів. Українські військові після протезування у США мріють повернутися до захисту Батьківщини. Колядки, українські страви та вертеп: як українська громада Лос-Анджелеса святкувала Різдво.

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