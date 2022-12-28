США оговтуються від «снігового шторму століття». СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати оговтуються від «снігового шторму століття», який забрав життя понад півсотні людей. Українські енергомережі відновлюються після російських обстрілів. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, зменшується кількість аварійних відключень. Мирослава Гонгадзе відвідала низку ключових об'єктів енергетичної інфраструктури України, і дізналася, як тривають відновлювальні роботи.
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