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Студія Вашингтон

США оговтуються від «снігового шторму століття». СТУДІЯ ВАШИНГТОН

США оговтуються від «снігового шторму століття». СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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США оговтуються від «снігового шторму століття». СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати оговтуються від «снігового шторму століття», який забрав життя понад півсотні людей. Українські енергомережі відновлюються після російських обстрілів. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, зменшується кількість аварійних відключень. Мирослава Гонгадзе відвідала низку ключових об'єктів енергетичної інфраструктури України, і дізналася, як тривають відновлювальні роботи.

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