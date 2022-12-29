США лишаються лідером військової підтримки України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Урядовці США, Великої Британії та низки країн ЄС запевняють: і в новому році будуть підтримувати Україну та її боротьбу проти російської агресії. Сполучені Штати лишаються лідером військової підтримки України. Скільки допомоги вже надали США, що стало найбільш ефективним, і чого чекати 2023-го?