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Є вагомі підстави прийняти Україну до ЄС одразу після війни – Іван Міклош. Інтерв'ю
У рік, що минає, Україна довела – українці бачать себе в Європі. У липні прапор ЄС урочисто внесли до зали Верховної Ради, після того, як Україна отримала статус кандидата до ЄС. Синій з дванадцятьма золотими зірками прапор ЄС разом з блакитно-жовтим прапором України несли херсонці після визволення в листопаді.
За цей рік і Європа визначилась, що готова прийняти Україну, каже Іван Міклош, відомий реформатор, колишній віце-прем’єр-міністр Словаччини. В інтерв'ю Голосу Америки Іван Міклош, який нещодавно написав розділ про євроінтеграцію у книзі «Відбудова України», розповів про те, як і коли чекають Україну в ЄС.
Оксана Бедратенко, Голос Америки: Ви написали розділ про Україну та євроінтеграцію. Українці мали прапор ЄС на Майдані, його несли у звільненому Херсоні. Україна віддана вступу до ЄС. Як ви думаєте, чи готовий ЄС прийняти Україну і чи справді Україна готова до вступу?
Ця війна – спроба Росії та Путіна не пустити Україну до ЄС та НАТО
Іван Міклош екс-віце-прем’єр-міністр Словаччини: Гадаю, свідченням того, що Європа готова, хоч і не негайно, прийняти Україну, є те, що Україна отримала статус країни-кандидата в червні. Це – надзвичайно важливий знак. А стосовно бажання та готовності українців – Україна – перша країна, де люди гинули під європейським прапором, вони висловились за те, щоб бути частиною Європейською Союзу, західного світу ще за Революції гідності. І ця війна – спроба Росії та Путіна не пустити Україну до ЄС та НАТО.
О.Б.: Чи існує єдність в ЄС щодо України?
В червні разом із статусом кандидата Україна отримала від ЄС сім умов, шість з яких стосуються основного, що непокоїть Європейський Союз – корупція, судова система, подолання чи зменшення впливу олігархів, верховенство права
І.М.: Щонайменше є єдність щодо статусу країни-кандидата. Водночас, різниця в тому, що в Україні війна. Жодну країну не запрошували під час війни. Ще одне – Україна велика країна, як Польща. Практично всі країни, які увійшли за останні роки – невеликі. Щодо того, чи є єдність – звичайно будуть перемовини і умови вступу.
У червні разом із статусом кандидата Україна отримала від ЄС сім умов, шість з яких стосуються основного, що непокоїть Європейський Союз – корупція, судова система, подолання чи зменшення впливу олігархів, верховенство права – значить тут основне занепокоєння і завдання, на шляху України до членства.
О.Б.: Як ви гадаєте, чи є політична воля робити реформи під час війни?
І.М.: Україна точно не хоче чекати. Нещодавно я був в Україні і зустрічався з віце-прем’єркою Стефанишиною, яка нам сказала, що Україна хоче прискорити підготовку до вступу в ЄС зараз, в ці дні. Декілька місяців тому український уряд оголосив, що вони приблизно на 70 відсотків виконали попередні умови угоди про асоціацію.
Деякі незалежні оцінки дещо нижчі, але більшість передумов вже виконано і віце-прем’єрка Стефанишина каже, що зараз, під час війни, хоче прискорити цей процес. В країні війна, але попри це, парламент працює, уряд працює, пенсії виплачують, зарплати виплачують, макростабільність відносно міцна за цих умов.
В країні війна, але попри це парламент працює, уряд працює, пенсії, зарплати виплачують, макростабільність відносно міцна за цих умов.
Це може звучати дивно, але єдність, яку створила ця загроза для незалежності та суверенітету України – сильна, сильніше ніж до війни, до лютого цього року. Для уряду гарна стратегія - використовувати цю єдність і мобілізованість суспільства, щоб прискорити реформи. Найважливіше - у сфері верховенства права, правоохороної та судової реформи, боротьби з корупцією
О.Б.: Якщо порівняти Україну з іншими країнами в плані шляху до ЄС, який найближчий приклад?
І.М.: Важко сказати, бо в Україні – війна. Не варто очікувати, що країна може стати членом ЄС під час війни, бо навіть теоретично, якщо прийняти Україну, її кордон стає кордоном ЄС, а де він - невідомо, тому Захід має все робити зараз, щоб допомогти Україні військовим, фінансовим, гуманітарним чином, особливо військовим, щоб повернутись до кордонів 1991 року, включаючи Крим і всі окуповані території.
Якщо прийняти Україну, її кордон стає кордоном ЄС, а де він - невідомо
Однак, Україна пройшла великий шлях з Революції гідності 2014 року. Після Революції Гідності вона багато зробила для виконання угоди про асоціацію – змінилась структура зовнішньої торгівлі – раніше основним торговим і інвестиційним партнером була Росія, зараз – ЄС, також частка Китаю зросла. Отже – суспільство змінилось і це один з факторів, чому провалився план Путіна, бо він не зрозумів, як змінилась Україна за вісім років з Революції Гідності. Тому існують надзвичайно важливі підстави, щоб прийняти Україну в ЄС одразу після завершення війни.
О.Б.: Як ви очікуєте, коли Україна стане членом ЄС?
І.М.: Це дуже складне питання, не хочу казати – через три, чотири, п'ять років, бо це залежить не лише від завершення війни, а і від того, як українські лідери поєднають три надзвичайно складні процеси. Це – відбудова та осучаснення країни, що надзвичайно складно в країні, яку частково зруйнувала війна, прискорення реформ і водночас втілення умов для євроінтеграції. Також необхідно буде переконати партнерів, що ці процеси йдуть успішно. Важливий сигнал – залучити приватних інвесторів, бо Україну неможливо успішно і швидко відбудувати, без приватних інвесторів.
Будь-який поганий компроміс, коли Україна, скажімо, втратить Крим, або воєнні злочини залишаться непокараними, створить напругу та нестабільність в Україні, в умовах якої неможливо успішно реформувати країну
Як впевненість, так і довіра прийде лише, якщо не тільки уряд, але і приватні інвестори почуватимуться в безпеці в Україні. На моє глибоке переконання, йдеться не лише про Україну, а і про західних партнерів – необхідна передумова для успішного управління цим процесом – повернення України до міжнародно визнаних кордонів.
Гадаю, будь-який поганий компроміс, коли Україна, скажімо, втратить Крим, або воєнні злочини залишаться непокараними – такий поганий компорміс створить, і сподіваюсь цього не станеться – напругу та нестабільність в Україні. А в умовах напруги та нестабільності неможливо успішно реформувати країну.
О.Б.: Якщо Україна увійде в ЄС, що це означитиме для геополітики Європи, балансу впливу нових і старих членів?
І.М.: Якщо Україна інтегрується, сподіваюсь, це буде якомога швидше, я на сто відсотків певен – це буде корисно для всієї Європи, бо це зміцнить Європу в багатьох аспектах. Після перемоги у цій війні Україна буде серед найпотужніших країн в Європі у військовому плані. І не лише завдяки устаткуванню та зброї, які вони отримують, а саме завдяки практичному досвіду війни, а також готовності боротись і захищати цінності, на яких побудований Європейський Союз.
Щодо економічного розвитку, є чіткі свідчення з першої та інших хвиль розширення – коли моя країна, Словаччина та інші Центральноєвропейські країні зайшли, це було дуже позитивно для них. Але не лише для них, це стало дуже корисним для Західноєвропейських країн.
Це стало стимулом для більш швидкого зростання, наприклад, на сході Австрії, яка швидко розвинулась після розширення. Це – великий стимул для прикордонних регіонів Польщі та Словаччини, а також для ЄС як установи. А Європі, потрібні стимули для росту, конкуренції.
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Студенти університету Берклі допомагають відбудовувати зруйновані школи у Чернігові
Студенти університету Берклі створили український клуб аби допомагати відновлювати українські школи, зруйновані під час війни. Одною із таких є Чернігівська школа № 20.
У березні російські ракети поцілили у дах та двір середньої школи номер 20 у місті Чернігів. Вибуховою хвилею вибило всі шибки фасаду будинку. Руйнувань зазнав і клас інформатики - там було вибито вікна, зруйновано систему опалення, пошкоджено стіни. Допомогти відбудувати цей клас взялися студенти престижного університету Берклі у Каліфорнії. Одна із них, Юлія Давій, ініціювала створення організації “Український клуб Берклі”.
"Наша головна мета - це почати рух за відновлення шкіл в Україні. У США ми бачимо Берклі ідеальним плацдармом для того, щоб розпочати цей рух. Тут вперше почалась свобода слова, де історично зародилось багато різних рухів", – зазначила Юлія Давій, президентка Українського клубу Берклі.
Співзасновниками клубу, крім Юлії, яка є підприємницею та інноваторкою, стали її колеги Віра та Дарія, науковці у сфері нейробіології.
"Ми змогли стати партнерами Берклі-марафону, який є дуже популярною подією серед бігунів. І ми назвали цей проект Run to Rebuild, тому що за допомогою фандрейзингу під час цього пробігу ми збирали кошти на відновлення однієї зі шкіл у Чернігові", – розповіла Віра Єфремова, співзасновниця Українського клубу Берклі.
Підключивши бігунів, жінки назбирали 6 тисяч доларів, після чого запустили окремий фандрейзінг, зібравши ще 4 тисячі.
Дарія Бакшинська, також співзасновниця Українського клубу Берклі каже:
"Цей проект є важливим, бо багато людей не знають про масштаби руйнування шкіл в Україні. Наприклад, понад 2500 шкіл пошкоджені і понад 300 повністю зруйновані і так як ми є в університеті, ми зрозуміли, що вони захочуть приділити цьому увагу".
В Організація Saved, яка стала партнером Українського клубу у зборі пожертв, розповідають, що від артилерійських обстрілів із Чернігові постраждали 27 шкіл із 34.
"З огляду на такий масштаб руйнувань у місті, самому місту впоратись просто надзвичайно складно, мова іде про десятки і десятки мільйонів доларів, які необхідні для відновлення. Ми надзвичайно вдячні, що спільнота Берклі, українська спільнота, наші студенти-аспіранти, які там навчаються, вирішили допомогти нам з відновленням", – зазначила Анна Новосад, співзасновниця благодійного фонду Saved.
В клубі розповідають, що наступними проектами будуть не лише відновлення шкіл, а й будівництво нових інноваційних закладів освіти із залученням новітніх розробок у цій галузі.
Дивіться також: Студенти каліфорнійського університету Берклі допомагають відновлювати українські школи. Відео
Американське різдво з українськими колядками у Вашингтоні. Відео
У США триває сезон зимових свят. Група друзів у Вашингтоні вирішила зробити свої традиційні колядування цьогоріч особливими - додавши до репертуару українські колядки. Як звучить українська пісня в американскій столиці, і як сприймають її вашингтонці бачила Марія Ульяновська.
Як в Лос-Анджелесі колядували на Різдво
Українська громада Лос-Анджелеса відсвяткувала Різдво. У місто приїхало багато українських біженців і місцеві волонтерські організації вирішили організувати для них свято з колядками, українськими стравами та вертепом.
Українці Лос-Анджелеса прийшли на вечорниці до Української православної церкви святого Андрія. Серед них є ті, хто прибув до міста після 24 лютого і вперше святкує Різдво не у рідному домі. Наприклад Наталія, яка разом з дітьми приїхала з Києва.
"Дуже важливо, що є такі заходи, коли можеш чути свою мову, оточуючі тебе розуміють, бачити рідні обличчя. В мене двоє діток 3 і 10 років і дуже тяжко, що ми поки що самі", – розповідає Наталя
Для того, аби відтворити дух Різдва, тут виступив вертеп. У ньому на волонтерських засадах взяли участь активні представники громади та американські актори українського походження.
"Наше завдання як українців за кордоном не тільки підтримувати, але й помножувати українські традиції", – каже Уляна Малиняк, організаторка вертепу, співачка.
Для гостей волонтери приготували українські страви: кутю, борщ, грибну підливку. Організував захід благодійний фонд Stand with Ukraine Foundation.
"Сьогодні ми святкуємо Різдво - вперше Україна святкує зі всім цивілізованим світом 25 грудня. Нашою метою є, по-перше зібрати кошти на ЗСУ, по-друге, зібрати всіх українців, які виїхали за кордон і не мають рідних та близьких, аби святкувати з ними різдвяні свята", – розповіла Мар'яна Бойко, співзасновниця Stand with Ukraine Foundation
Виручені кошти за квитки на захід, організація передасть українським військовим.
Дивіться також: Колядки, українські страви та вертеп: як українська громада Лос-Анджелеса святкувала Різдво. Відео
США продають Тайваню протитанкову систему, на тлі росту загроз з боку Китаю
ВАШИНГТОН — Державний департамент США схвалив продаж Тайваню протитанкової мінувальної системи, на тлі зростання військової загрози з боку Китаю.
Департамент у середу заявив, що система Volcano та все супутнє обладнання коштуватимуть приблизно 180 мільйонів доларів.
Система здатна розкміщувати протитанкові та протипіхотні міни з наземного транспортного засобу чи гелікоптера. На думку деяких експертів, Тайвань потребує більше таких систем, щоб не допустити китайського вторгнення, або відбити його.
Щоб показати загрозу, китайські військові направили 71 літак і сім кораблів на Тайвань упродовж 24-годинної демонстрації сили, спрямованої на самокерований острів, який, на думку Китаю, є його власною територією, повідомило Міністерство оборони Тайваню в понеділок.
Військові переслідування Тайваню з боку Китаю посилилися в минулі роки разом із риторикою вищих лідерів про те, що на острові немає іншого вибору, окрім як прийняти можливе правління Китаю.
Все більш впливове військове крило правлячої Комуністичної партії, Народно-визвольна армія, майже щодня надсилає літаки чи кораблі до острова.
За даними Міністерства оборони, між 6 ранку неділі та 6 ранку понеділка 47 китайських літаків перетнули середню частину Тайванської протоки — неофіційного кордону, який колись мовчазно визнавали обидві сторони.
Це сталося після того, як Китай висловив обурення пов’язаними з Тайванем положеннями в щорічному законопроекті США про витрати на оборону, що стало стандартною китайською практикою.
У серпні Китай провів масштабні військові навчання з бойовою стрільбою у відповідь на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань. Пекін розглядає візити іноземних урядів на острів як фактичне визнання незалежності Тайваню та виклик претензіям Китаю.
Хоча Вашингтон має лише неофіційні зв’язки з Тайванем на знак поваги до Пекіна, вони включають оборонні обміни та військові продажі.
У своїй заяві Державний департамент США зазначив, що продаж Volcano «служить національним, економічним інтересам і інтересам безпеки США, підтримуючи постійні зусилля одержувача щодо модернізації збройних сил і підтримки надійної обороноздатності».
У ньому сказано, що Тайваню «не буде складно інтегрувати це обладнання до своїх збройних сил», і що продаж «не змінить основний військовий баланс у регіоні».
Аналітики розходяться в думці про те, якими мають бути оборонні пріоритети Тайваню, причому деякі закликають отримати дорогі товари, такі як передові винищувачі.
Інші виступають за більш гнучкі сили, добре озброєні ракетними системами наземного базування для націлювання на ворожі кораблі, літаки та десантні кораблі. За їх словами, переважна чисельна перевага Китаю в персоналі та обладнанні не дає Тайваню іншого вибору, окрім як вибрати більш «асиметричний» підхід.
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