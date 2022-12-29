Брифінг Голосу Америки. Реакція Заходу на чергові російські обстріли

Брифінг Голосу Америки - наживо. Західні дипломати і політики коментують чергові російські обстріли України. "Росія не хоче миру з Україною. Росія хоче підкорити Україну" - каже посолка Великої Британії Мелінда Сімонс. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.