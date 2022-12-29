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Час-Time

Конгрес США та допомога Україні – підсумки року. ЧАС-ТАЙМ

Конгрес США та допомога Україні – підсумки року. ЧАС-ТАЙМ
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Конгрес США та допомога Україні – підсумки року. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Західні лідери і дипломати засудили черговий масований ракетний обстріл України. Екс-головнокомандувач сил НАТО Джеймс Джонс: «Українці мають бути оснащені зброєю більшої дальності». Військовий аналітик Бен Годжес вважає, що Україна наступного року зможе повернути свої території.

Конгрес США відіграє ключову роль у схваленні фінансування для допомоги Україні: підсумки року. «Польща ніколи не залишить Україну на самоті»: підсумки року у відносинах України та Польщі. "Неможливо сьогодні зламати українців": чому українці такі стійкі - пояснюють військовики та психологи. Американка виготовила з імбирного печива розбитий росіянами Маріуполь.

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