Конгрес США та допомога Україні – підсумки року. ЧАС-ТАЙМ

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Конгрес США відіграє ключову роль у схваленні фінансування для допомоги Україні: підсумки року. «Польща ніколи не залишить Україну на самоті»: підсумки року у відносинах України та Польщі. "Неможливо сьогодні зламати українців": чому українці такі стійкі - пояснюють військовики та психологи. Американка виготовила з імбирного печива розбитий росіянами Маріуполь.