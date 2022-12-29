Конгрес США відіграє ключову роль у схваленні фінансування для допомоги Україні: підсумки року. «Польща ніколи не залишить Україну на самоті»: підсумки року у відносинах України та Польщі. "Неможливо сьогодні зламати українців": чому українці такі стійкі - пояснюють військовики та психологи. Американка виготовила з імбирного печива розбитий росіянами Маріуполь.
Конгрес США та допомога Україні – підсумки року. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Західні лідери і дипломати засудили черговий масований ракетний обстріл України. Екс-головнокомандувач сил НАТО Джеймс Джонс: «Українці мають бути оснащені зброєю більшої дальності». Військовий аналітик Бен Годжес вважає, що Україна наступного року зможе повернути свої території.
Випуски
-
грудень 28, 2022
Підсумки військової допомоги Україні від США та партнерів. ЧАС-ТАЙМ
-
грудень 27, 2022
Як у США протезують українських військових. ЧАС-ТАЙМ
-
грудень 26, 2022
Україна ініціювала процес виключення Росії із ООН. ЧАС-ТАЙМ
-
грудень 23, 2022
Конгрес схвалив бюджет США включно з $45 млрд для України. ЧАС-ТАЙМ
-
грудень 22, 2022
Результати візиту Зеленського до США. ЧАС-ТАЙМ
-
грудень 21, 2022
Візит Зеленського до США. Система Patriot - для України. ЧАС-ТАЙМ