Західні лідери засудили ракетний обстріл України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Екс-головнокомандувач сил НАТО Джеймс Джонс погоджується: українці можуть завдавати ударів всередині Росії, аби перешкоджати лініям постачання. Колишній командувач Армією США у Європі, а нині військовий аналітик Бен Годжес вважає, що Україна наступного року зможе повернути свої території. Західні лідери і дипломати засудили черговий масований ракетний обстріл України.