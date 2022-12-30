Західні лідери засудили ракетний обстріл України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Екс-головнокомандувач сил НАТО Джеймс Джонс погоджується: українці можуть завдавати ударів всередині Росії, аби перешкоджати лініям постачання. Колишній командувач Армією США у Європі, а нині військовий аналітик Бен Годжес вважає, що Україна наступного року зможе повернути свої території. Західні лідери і дипломати засудили черговий масований ракетний обстріл України.
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