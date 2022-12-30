Брифінг Голосу Америки. Підсумки військової допомоги США в 2022 році

Брифінг Голосу Америки - наживо. Яку військову допомогу надали США Україні в 2022 році, чого серед неї не вистачало, і чого слід очікувати в 2023? Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.