$45 млрд для України. Байден підписав бюджет CША на 2023 рік.ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Закон про фінансування на 2023 "завершує рік історичного прогресу та надає надзвичайно важливу допомогу Україні" – Байден. Є підстави для оптимізму: Яким бачать економісти 2023 рік для України. Де та як живуть українські біженці зараз – підсумки тривожного року. Відома у США піаністка і власниця Греммі Надія Шпаченко вирішила присвятити альбом Україні, який назвала Invasion, «Вторнення» - ексклюзивне інтерв’ю. Американці хочуть залашити російську агресію проти України у 2022 році.