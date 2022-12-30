$45 млрд для України. Байден підписав бюджет CША на 2023 рік.ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Закон про фінансування на 2023 "завершує рік історичного прогресу та надає надзвичайно важливу допомогу Україні" – Байден. Є підстави для оптимізму: Яким бачать економісти 2023 рік для України. Де та як живуть українські біженці зараз – підсумки тривожного року. Відома у США піаністка і власниця Греммі Надія Шпаченко вирішила присвятити альбом Україні, який назвала Invasion, «Вторнення» - ексклюзивне інтерв’ю. Американці хочуть залашити російську агресію проти України у 2022 році.
Випуски
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грудень 29, 2022
Конгрес США та допомога Україні – підсумки року. ЧАС-ТАЙМ
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грудень 28, 2022
Підсумки військової допомоги Україні від США та партнерів. ЧАС-ТАЙМ
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грудень 27, 2022
Як у США протезують українських військових. ЧАС-ТАЙМ
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грудень 26, 2022
Україна ініціювала процес виключення Росії із ООН. ЧАС-ТАЙМ
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грудень 23, 2022
Конгрес схвалив бюджет США включно з $45 млрд для України. ЧАС-ТАЙМ
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грудень 22, 2022
Результати візиту Зеленського до США. ЧАС-ТАЙМ