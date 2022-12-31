Американці бажають українцям миру у новому році. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні у Студії Вашингтон. Байден підписав бюджет США, куди входить допомога Україні на $45 млрд. Українці цьогоріч приголомшили і надихнули увесь світ - своєю рішучою та ефективною боротьбою проти російської загарбницької агресії, своєю витривалістю і незламністю духу. Що американці вивчили про українців цьогоріч?