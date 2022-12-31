Американці бажають українцям миру у новому році. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні у Студії Вашингтон. Байден підписав бюджет США, куди входить допомога Україні на $45 млрд. Українці цьогоріч приголомшили і надихнули увесь світ - своєю рішучою та ефективною боротьбою проти російської загарбницької агресії, своєю витривалістю і незламністю духу. Що американці вивчили про українців цьогоріч?
Випуски
-
грудень 30, 2022
Західні лідери засудили ракетний обстріл України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
грудень 29, 2022
США лишаються лідером військової підтримки України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
грудень 28, 2022
США оговтуються від «снігового шторму століття». СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
грудень 27, 2022
Чи можливо виключити РФ з ООН? Оцінки експертів. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
-
грудень 23, 2022
Реакції законодавців США на промову Зеленського. СТУДІЯ ВАШИНГТОН