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Студія Вашингтон

Американці бажають українцям миру у новому році. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Американці бажають українцям миру у новому році. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Американці бажають українцям миру у новому році. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Байден підписав бюджет США, куди входить допомога Україні на $45 млрд. Українці цьогоріч приголомшили і надихнули увесь світ - своєю рішучою та ефективною боротьбою проти російської загарбницької агресії, своєю витривалістю і незламністю духу. Що американці вивчили про українців цьогоріч?

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