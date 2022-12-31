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НАСА опублікувало нове вражаюче зображення Землі
Супутник НАСА та Національної служби США з супутникової інформації про навклишнє середовище опубілкувало перші знімки зроблені системою VIIRS, розміщеній на супутнику NOAA-21. Супутник запустили 10 листопада з космічної бази Ванденберг.
Зображення поєднує супутникові знімки землі, зроблені за добу з 5 на 6 грудня, повідомили в службі.
На фото, зокрема видно лазурові ділянки води в Карибському морі, які поширились поблизу узбережжя Куби та американської Флориди через фітопланктон.
Також, можна побачити дим від пожеж на полях на півночі Індії.
VIIRS, яку можна встановити на різних супутниках, надає важливу інформацію щодо навколишнього середовища, зокрема щодо стану криги, океанів, хмар, пилу, врожаю, стану океанів, зокрема щодо температури поверхні, що важлво для передбачення ураганів, повідомили в службі.
Найбільш важливими для спостережень є супутники, що рухаються від одного полюсу Землі до іншого, кажуть в Службі.
"Серед найважливіших - знімки над Аляскою, - каже проф. Каллурі. - Там, найкращі зображення надають супутники, які рухаються між полюсами".
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Кадиров «випадково підтвердив майбутню другу хвилю мобілізації» - ISW
Західні військові експерти кажуть, що нова хвиля мобілізації до російської армії, яку очікують у Росії, і про яку попереджають в Україні, найімовірніше, відбудеться, але вона «не виправить недоліків російської армії».
Аналітики Інтститу вичення війни (ISW) вказують на те, що російські та українські джерела обговорюють «імовірну та неминучу другу хвилю мобілізації». Вони зазначають, що глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров під час прес-конференції 29 грудня «випадково підтвердив майбутню другу хвилю мобілізації», коли заявив, що Чечня перевиконала мобілізаційні вимоги на 254%, і тому жителі Чечні не будуть мобілізовані у другій хвилі мобілізації.
Також ISW наводять слова начальника Головного розвідувального управління (ГУР) України Кирила Буданова, який заявив в інтерв'ю BBC, що російська влада ухвалила рішення розпочати чергову хвилю мобілізації 5 січня або, можливо, 9 січня.
Окремо ЗМІ повідомляють, що 30 грудня у відеозверненні до громадян Росії, міністр оборони України Олексій Резников попередив що керівництво Росії готує нову хвилю мобілізації та планує протягом тижня закрити кордони. Звертаючись до потенційних призовників російською мовою, міністр попередив їх, що «за боєм курантів» вони «можуть не почути стукіт у двері».
«Я точно знаю, що у вас залишився приблизно тиждень, перш ніж у вас залишиться якийсь вибір», – сказав Резніков у зверненні, яке він записав російською мовою.
Український міністр сказав, що на початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, оголосить воєнний стан і почне чергову хвилю мобілізації. Вінн додав, що у Білорусі також будуть закриті кордони.
Тож попри те, що високопоставлені чиновники Кремля неодноразово спростовували заяви про другу хвилю мобілізації, останній раз це сталося 21 грудня, ISW вважає, що друга хвиля мобілізації відбудеться, але вона «не виправить недоліки російської армії». Як вважають аналітики, Кремлю протягом тривалого часу не вдається організувати стратегічне планування, а тому ця мобілізація не буде підкріплена відповідним навчанням персоналу і зброєю.
«Польові гауптвахти». Суворі покарання для тих, хто відмовляється воювати
Як зауважують аналітики, паралельно з наповненням армії живою силою, російська влада намагається змусити воювати призовників, які не мають достатньої мотивації. Дослідники ISW кажуть, що на це спрямований новий указ президента Росії Володимира Путіна, який «узаконює суворе покарання російських військовослужбовців, які вчинили злочини проти російських військових, шляхом створення «польових гауптвахт».
Російська служба Бі-Бі-Сі 29 грудня повідомила, що Міністерство оборони (МО) Росії розробило та оприлюднило проект указу президента, який дозволить появу в'язниць для військовослужбовців у районах бойових дій.
Згідно з проектом указу, можна буде помістити військових, що провинилися, в ізольовані «польові гауптвахти». Зазначається, що ці об'єкти мають бути спроектовані так, щоб умови в них не були гіршими, ніж інші камери військового утримання.
Повідомляється, що указ забороняє створювати гауптвахти в підземеллях, підвалах, які не мають вікон і належної вентиляції, різних контейнерах і ямах «за винятком випадків, пов’язаних із збереженням життя військовослужбовців».
ISW не вдалося знайти опублікований проект цього президентського указу. Але, як повідомляє російський сайт розслідувальної журнлаістики «Важные истории» з посиланням на Telegram-канал "ЧТД", документ з'явився на сайті федерального порталу проектів нормативних правових актів.
У російській армії гауптвахти скасували 2002 року, а потім повернули 2006-го. Як уточнюють російські опозиційні ЗМІ, військових на гауптвахту відправляє не командир, а гарнізонний суд. Польових гауптвахт у російському війську досі не було, хоча російські ЗМІ повідомляють, що близько десятка польових в'язниць для військових вже з'явилися на окупованих територіях України, у так званих «ЛНР» і «ДНР», переважно вони облаштовані у підвалах.
Серед солдатів, що повертаються з війни в Україні, зростає збройне насильство
Як на початку грудня повідомило незалежне російське інформаційне видання The Moscow Times, російські солдати, які повертаються з українського фронту до Росії, мають проблеми з інтеграцією в російське суспільство. Вони не отримали належної підтримки психічного здоров’я, незважаючи на заяви уряду, що протягом тридцяти днів після демобілізації вони мають отримати медичну та психологічну реабілітацію. Ці повідомлення підтверджують і російські організації з допомоги військовим, зауважує ISW.
У публікації The Moscow Times цитує російську групу підтримки під назвою «Ветерани війни», яка вважає, що російський уряд «покинув і забув своїх ветеранів інших недавніх воєн, і, схоже, ветеранам ниншньої війни навряд чи буде краще».
Як нагадують дослідники ISW, раніше вони вже повідомляли про те, що російський уряд не виплачує зарплати своїм військовим, не надає земельних ділянок ветеранам конфлікту в Україні та не забезпечує основні потреби російських військ.
Також російські правозахисники повідомляють, що почастішали випадки насильницьких нападів у Росії за участю військових, які повернулися з війни. Як повідомила у розмові з Російською службою «Голосу Америки» голова фонду «Русь сидяча» Ольга Романова, навіть за офіційною російською статистикою МВС, зросла збройна злочинність у прикордонних областях.
«І зрозуміло, чому – абсолютно безконтрольний оборот зброї», – каже правозахисниця. Вона додає, що її організації відомо про «випадки, коли втікачі-«вагнерівці» починають розстрілювати поліцейські патрулі, як це було в Ростовській області, у місті Шахтинську».
З’являються і повідомлення про побутове насильство за участю російських військових, що повернулися з війни проти України. Як повідомила гаезта Washington Post з посиланням на російського військового блогера, російський ветеран у Петрозаводську застрелив свою дружину після повернення до Росії з України, та сам викликав поліцію.
Як кажуть фахівці ISW, незважаючи на те, що проблеми з реінтеграцією солдатів, що повернулися з війни, мають багато інших країн, відсутність матеріальної підтримки та уваги до цього питання з боку російських офіційних осіб може стати ще одним джерелом внутрішнього конфлікту в Росії, адже війна триває.
Новий рік стане складним для українців, але є підстави для оптимізму, каже один з найвідоміших економістів світу. Інтерв’ю
Новий рік буде складним для українців, але є підстави для оптимізму, коли йдеться про повоєнне відродження української економіки, каже професор економіки Гарвардського університету, колишній головний економіст МВФ Кеннет Рогофф. Один із найвідоміших і найбільш цитованих економістів світу в інтерв’ю Оксані Бедратенко розповів, чим його вразили українські аграрії, чим Україна нагадує Ізраїль та Південну Корею, а також чому російська економіка «повільно задихається».
Рогофф убачає нові можливості для повоєнної економіки України. Адже, каже він, за час війни зміцніло українське виробництво зброї, також є інноваційні розробки в галузі екстреного лікування – все це може стати вагомим додатком до експорту після війни, поряд із відбудованою металургією та сільським господарством. Єдність суспільства дає Україні шанс позбутись як впливу російських олігархів, так і корупції, вкоріненої від радянських часів, переконаний економіст.
Оксана Бедратенко, Голос Америки: Який ваш загальний прогноз, як розвиватиметься економіка України після війни?
Кеннет Рогофф професор економіки Гарвардського університету: Я оптиміст, бо є надзвичайна добра воля щодо України. Однак, найважливіше, щоб повернулись українці з-за кордону, бо не можна відбудувати економіку, якщо втрачені основні працівники. Очевидно, питання в тому, яким буде мир. Скільки ресурсів знадобиться Україні?
Якщо це нагадуватиме Корейський півострів, і щодня буде ризик, що Росія бомбитиме, то буде важко повернути фінансування.
Якщо це нагадуватиме Корейський півострів, і щодня буде ризик, що Росія бомбитиме, то буде важко повернути фінансування. Потрібен міцний мир і, сподіваюсь, - вирішальна перемога України, яка принесе стабільність на кордоні і не допустить нестабільності, яка може виникнути в Росії. Тому треба чесно визнати – це велике питання.
Але в світі – надзвичайна добра воля. Європа точно дуже старатиметься. Але, маємо бути реалістами – перехід буде складний. Це жорстока війна. Україна багато втратила, але з іншого боку – вона отримала значну довіру і славу на світовій арені. Можливо, це допоможе відновитись після війни, але потрібен час. Це не відбувається за ніч.
О.Б.: Зараз грудень, рік майже закінчився. Як ви думаєте, які нагальні виклики для української економіки будуть наступного року?
Треба допомагати і не лише війську, а забезпечувати базові потреби. Інакше більше людей поїде і буде важче втримати економіку.
К.Р.: Ох, це надзвичайно важке питання. Хотів би, щоб відповідь була проста. Надто багато інфраструктури зруйновано – електроенергія, опалення, основні речі, такі як бензин, дизель треба ввозити вантажівками з-за кордону. Перед Україною – надзвичайні складнощі –інакше не скажеш. Я переконаний – українці надзвичайно рішуче налаштовані опиратись російському вторгненню і витримають будь-що. Однак, економіка - в поганому стані.
Гадаю треба допомагати і не лише війську, а забезпечувати базові потреби. Інакше більше людей поїде і буде важче втримати економіку.
Звичайно, чим швидше вдасться досягнути миру, сприятливого для України, тим краще, але наразі ситуація дуже складна.
О.Б.: Наскільки важливим є експорт, щоб відновити Україну і пережити війну?
К.Р.: Після війни експорт є абсолютно життєво важливим для України. Це – невелика економіка, яка спеціалізується на сільському господарстві, металургії, насінні соняшника, агропродукції. Звичайно, є і інше – включаючи комп'ютерні технології, також деякі медичні товари стають важливими. Тут є величезний потенціал та енергія.
Під час війни важко експортувати, а імпортувати потрібно багато, особливо через те, що війна багато пошкодила.
О.Б.: Якщо подивитись на сільське господарство – тут є позитивні новини. Україна продовжує вирощувати врожай.
К.Р.: Певний час, сільське господарство зростало. Зараз це мабуть 40 відсотків експорту. Гарна новина, як ви кажете, те, що незважаючи на війну, як видається, аграрне виробництво збережене. Наше дослідження показує – збережено 70-75 відсотків довоєнних рівнів. Це вражає не лише з огляду на руйнування, втрату струму, але через еміграцію – стільки потенційних робітників поїхало.
Звичайно, важко продавати агропродукцію, через блокаду, але є потенціал. До війни це йшло добре, а зараз, з обіцянкою вступу до Європейського Союзу, торгівля з Європою розшириться і з’явиться багато можливостей, яких не було до війни.
О.Б.: Щодо металургії – Україна експортувала багато сталі, але, за оцінками Світового банку, бомбардування зруйнували половину українських металургійних потужностей. Чи значить це, що українська економіка більше не покладатиметься на металургію?
К.Р.: Вважаю, важливо відбудувати ці заводи. Україна має надзвичайні поклади залізної руди – одні з найбільших в світі. Звичайно, Україна повернеться на ринок, але відбудова потребуватиме грошей.
Україні довіряють, як Ізраїлю, що дозволило йому збільшити експорт зброї
Є галузі, де роль України через війну виросла, наприклад, виробництво зброї. Україні довіряють, як Ізраїлю, що дозволило йому збільшити експорт зброї. Є довіра до екстреної медицини. Українці мають інноваційні ідеї, наприклад, в лікуванні опіків, і це згодом можна буде експортувати. Але, гадаю, серцевиною економіки певний час залишатиметься сільське господарство та металургія.
О.Б.: Як щодо інвестицій? Нещодавно Nestle оголосила про намір побудувати завод в Україні. Чи поспішатимуть іноземні компанії інвестувати?
К.Р.: Тут треба бути реалістами. До війни Україна роками інтегрувалась до світової торгівлі, але все ж не стала частиною каналів поставок, як Азія. Однак має цей потенціал, коли стане частиною Європи. Щодо прямих інвестицій – тут досвід поганий. Україна за прямими іноземними інвестиціями була нижче за близькі за рівнем доходів населення країни - краще, ніж Туреччина, але гірше за Албанію та Грецію. І всі знають причини – корупція і судова система.
Люди хочуть бути в Європі, а корупція вкорінена в радянському минулому і її частково виженуть разом з російськими олігархами
І серіал, яким прославився Зеленський, на цьому дуже сильно наголошує. Оптимізм в тому, що війна змінить психологію українців, люди хочуть бути в Європі, а корупція вкорінена в радянському минулому і її частково виженуть разом з російськими олігархами. Але це важко змінити. Подивіться навіть на Корею, яка стала розвиненою і багатою, але корупція довго залишалась …
Цей виклик не унікальний для України - подивіться на країни, які стали членами Європейського Союзу - певний час Болгарія, Румунія, інші колишні держави соціалістичного блоку мали проблеми з тим, щоб позбутись спадку радянської імперії. Росія потерпає від цього, а Україна має шанс цього позбутись.
О.Б.: А куди рухається російська економіка?
К.Р.: Гадаю, російській економіці звичайно погано, але не так як Україні, бо ніхто Росію не бомбить. Якусь користь мають різні санкції проти російської економіки, але Китай та Індія купують нафту, хоч і зі знижкою. Росію відрізали від експорту високотехнологічних товарів. Її економіка точно повільно задушиться.
Сподіваємось, світ змусить Росію до миру. І найбільше, звичайно, роблять українці
Економіка Росії, за офіційними даними, впала десь лише на 4-5 відсотків, порівняно з 30 відсотками для України. Думаю, справжні цифри значно більші. Звичайно, це поліцейська країна. Йде мобілізація, звичайні люди дуже страждають. Репресії як в Ірані чи Північній Кореї. Це жах. Однак, на жаль, в такій ситуації економіка може падати, а автократи залишатись при владі.
Щоб прямо відповісти на ваше питання – російська економіка падає не так швидко. Є санкції, але вони так швидко не діють. Основним фактором буде виснаження російського війська.
Сподіваємось, світ змусить Росію до миру. І найбільше, звичайно, роблять українці. І вони переможуть. Однак коли – не можу сказати.
Відома у США піаністка Надія Шпаченко про альбом, присвячений Україні. Відео
Перша власниця премії Греммі українського походження, відома у США піаністка Надія Шпаченко присвятила альбом «Invasion» (вторгнення) війні в Україні. Всі кошти з продажу платівки вона віддає на допомогу Україні.
- Голос Америки
В новорічних промовах європейські лідери говорять про Україну
В новорічних промовах європейські лідери засвідчують свою підтримку Україні. Значну частину своїх промов присвятили українському спротиву російській агресії канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, про підтримку України говорили і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Щойно ми впорались із безпрецедентною світовою пандемією, Росія почала незаконне та варварське вторгнення до України", - заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у новорічному зверненні. Він визнав, що російська війна мала "значний економічний вплив у світі і Велика Британія не має до цього імунітету".
Сунак запевнив - Велика Британія продовжить "підтримувати наших українських друзів проти жорстокості Путіна і захищатимемо свободу та демократію там, коли бачимо для неї загрозу".
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін свою новорічну промову присвятила викликам, які створила російська війна в Україні, рішенню Фінляндії вступити до НАТО а також зміцнити свою енергетичну та безпекову незалежність.
"Для нас, фіннів", боротьба України - це наша боротьба"Санна Марін
"Для нас, фіннів", боротьба України - це наша боротьба", - заявила Марін. Вона підкреслила, що міжнародна спільнота негайно засудила російське незаконне вторгнення до України. "З самого початку, Європейський Союз був об'єднаний, міцний і відповів швидко", - зауважила посадовиця і закликала Європу і надалі виявляти силу та хоробрість.
"Ми допомагатимемо українцям стільки, скільки буде потрібно. росіяни почали цю війну, але вони в ній не переможуть", - додала Марін.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у передноворічному зверненні подякувала президентству Чехії в ЄС, зокрема в забезпеченні єдності ЄС щодо основних пріоритетів, таких як "санкції проти Росії, або підтримка України".
Значну частину своєї новорічної промови канцлер Німеччини Олаф Шольц присвятив Україні, пише DW.
Ми співчуваємо українському народові, який навіть в ці дні не має миру від російських бомб та ракетОлаф Шольц
Він заявив, що війна стала "складним тестом" для країни. "Багато кого турбує війна, - сказав Шольц. - Ми співчуваємо українському народові, який навіть в ці дні не має миру від російських бомб та ракет". Шольц відзначив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну, яка "захищає свою Батьківщину".
Напередодні Нового року президент України Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за зміну політики Німеччини щодо України, допомогу Україні і закликав завершити наступний рік "спільною перемогою".
"Зброя, прихисток для понад мільйона українців, україноцентричне головування у G7, фінансова й технічна допомога, статус кандидата на вступ до ЄС. Дякую вам за «цайтенвенде», пане @Bundeskanzler! У 2023 році ми маємо завершити її нашою спільною перемогою", - йдеться в дописі українського президента у Twitter.
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